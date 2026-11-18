Γιατί τα ελληνικά υποβρύχια Type 214HN θα συνεχίσουν να υπερέχουν των αντίστοιχων τουρκικών ( κλάση Reis) αν και τα τουρκικά θα είναι νε...



Η τρέχουσα πορεία υλοποίησης



Η αρχή έγινε με το πρωτοπόρο σκάφος Υ/Β «Παπανικολής» (S-120) στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, το οποίο συμπλήρωσε 15 έτη υπηρεσίας. Η φάση της βαριάς συντήρησής του ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμβασιοποίηση και εκτέλεση του κύριου προγράμματος MLU και στα τέσσερα σκάφη.



Τα ελληνικά αναβαθμισμένα υποβρύχια θα διατηρούν την ποιοτική διαφορά από τα τουρκικά για πολλά χρόνια, και σε συνδυασμό με την τεράστια εμπειρία χρήσης τους, θα τα κατασήσει μια τρομερή φονική υποβρύχια μηχανή σε περίπτωση ελληνοτουρκικής κρίσης σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η αρχή έγινε με το πρωτοπόρο σκάφος Υ/Β «Παπανικολής» (S-120) στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, το οποίο συμπλήρωσε 15 έτη υπηρεσίας. Η φάση της βαριάς συντήρησής του ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμβασιοποίηση και εκτέλεση του κύριου προγράμματος MLU και στα τέσσερα σκάφη.

Τα ελληνικά υποβρύχια Type 214HN (κλάση «Παπανικολής») και τα τουρκικά Type 214TN (κλάση «Reis») βασίζονται στην ίδια γερμανική σχεδίαση της HDW (TKMS) με αναερόβια πρόωση (AIP), αλλά διαφέρουν σημαντικά στο εκτόπισμα, το επίπεδο εγχώριας ολοκλήρωσης και τον οπλισμό.Η τουρκική έκδοση (214TN) είναι περίπου 3 μέτρα μακρύτερη από την ελληνική. Η επιμήκυνση αυτή έγινε για να φιλοξενηθούν τουρκικά ηλεκτρονικά συστήματα, μεγαλύτερα αποθέματα και επιπλέον μέλη πληρώματος, αυξάνοντας το συνολικό εκτόπισμα κατά περίπου 180 τόνους.Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό επιχειρεί με τα τέσσερα Type 214HN από το 2010–2016, έχοντας συσσωρεύσει πολυετή εμπειρία στην αθόρυβη ναυτιλία και την αξιοποίηση της αναερόβιας πρόωσης (AIP) στο ιδιαίτερο ακουστικό περιβάλλον του Αιγαίου.Παράλληλα, η ένταξη των υπερσύγχρονων γερμανικών τορπιλών SeaHake Mod4 αναβαθμίζει κατακόρυφα την ισχύ κρούσης τους.Η Άγκυρα αξιοποίησε το πρόγραμμα κλάσης Reis για μεταφορά τεχνογνωσίας, ενσωματώνοντας σταδιακά εγχώρια συστήματα επικοινωνιών, αντίμετρα τορπιλών, καθώς και τις τουρκικής ανάπτυξης τορπίλες AKYA και βλήματα επιφανείας Atmaca.Επειδή τα τουρκικά σκάφη είναι νεότερης ναυπήγησης και διαθέτουν νεότερη έκδοση του συστήματος μάχης (ISUS 90-72), ο προγραμματισμένος εκσυγχρονισμός μέσης ζωής (MLU) των ελληνικών 214HN,με επίκεντρο το νέο σύστημα μάχης ORCCA, αναβαθμισμένους αισθητήρες και σύγχρονους ιστούς optronics,θα είναι καθοριστικός ώστε τα ελληνικά σκάφη να διατηρήσουν το ποιοτικό τους προβάδισμα.Ο εκσυγχρονισμός μέσης ζωής (MLU) των τεσσάρων ελληνικών υποβρυχίων Type 214HN (κλάση «Παπανικολής») αποσκοπεί στη μεταφορά των σκαφών σε επίπεδο αντίστοιχο των νεότερων Type 214NG, ξεπερνώντας τεχνολογικά τη διαμόρφωση των τουρκικών Type 214TN (κλάση «Reis»).Το κόστος του προγράμματος εκτιμάται μεταξύ 1,2 και 1,5 δισ. ευρώ και δρομολογείται σε συνεργασία της γερμανικής TKMS με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.Αντικαθιστά το υφιστάμενο ISUS 90-15 με το σύστημα μάχης ORCCA (κοινοπραξία Kongsberg, TKMS, ATLAS Elektronik), το οποίο εξοπλίζει τα νεότερα υποβρύχια Type 212CD. Ενοποιεί πλήρως σόναρ, όπλα, επικοινωνίες και ηλεκτρονικό πόλεμο σε ενιαία ψηφιακή αρχιτεκτονική, υπερέχοντας έναντι του παλαιότερης γενιάς ISUS 90-72 των τουρκικών σκαφών.Τα παραδοσιακά οπτικά περισκόπια αντικαθίστανται από σύγχρονους μη-διεισδυτικούς ιστούς με κάμερες υψηλής ανάλυσης, θερμική απεικόνιση και αποστασιόμετρα λέιζερ. Αυτό μειώνει δραστικά τον χρόνο έκθεσης του ιστού στην επιφάνεια και αυξάνει την επιβιωσιμότητα του υποβρυχίου.Προβλέπεται νέο, αποδοτικότερο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων σόναρ και ηλεκτρονικής υποστήριξης (ESM), επεκτείνοντας την αυτονομία και την ακουστική εμβέλεια εντοπισμού.Εκτός από την ήδη ολοκληρωμένη ένταξη των τορπιλών SeaHake Mod4 (DM2A4), το νέο σύστημα μάχης προετοιμάζει τα ελληνικά υποβρύχια για τη μελλοντική υιοθέτηση της επόμενης γενιάς τορπιλών DM2A5.