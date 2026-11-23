Σε εξέλιξη περνά η επόμενη φάση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, καθώς το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Mar...





Ηρακλείου το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσει τις προγραμματισμένες εργασίες για τη χάραξη της διαδρομής του υποθαλάσσιου καλωδίου.



Το πλοίο βρίσκεται βορειοδυτικά του λιμανιού του Ηρακλείου, όπου πραγματοποιεί εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του. Αμέσως μετά αναμένεται να κατευθυνθεί προς την περιοχή που καλύπτεται από τη σχετική NAVTEX, προκειμένου να συνεχίσει τις βυθομετρικές έρευνες.



Το «Abeille Marengo» έχει αναλάβει τη συλλογή κρίσιμων επιστημονικών δεδομένων για το έργο GSI (Great Sea Interconnector), τα οποία θα συμβάλουν στον ακριβή προσδιορισμό της όδευσης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκτεταμένες μετρήσεις του θαλάσσιου βάθους, καθώς και καταγραφή παραμέτρων όπως η αλατότητα και η θερμοκρασία των υδάτων. Τα στοιχεία που θα προκύψουν θα υποβληθούν σε επεξεργασία, ώστε να καθοριστούν η καταλληλότερη διαδρομή και οι ακριβείς συντεταγμένες από τις οποίες θα διέλθει το καλώδιο.



Abeille Marengo: Οι επιστροφές στο Ηράκλειο και η διάρκεια των ερευνών



Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι έρευνες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου τέσσερις έως έξι μήνες, με το γαλλικό πλοίο να συνεχίζει σταδιακά την πορεία του προς την Κύπρο, όπου θα πραγματοποιήσει το επόμενο σκέλος των εργασιών.



Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το «Abeille Marengo» θα επιστρέφει περίπου κάθε 20 ημέρες στο λιμάνι του Ηρακλείου, προκειμένου να πραγματοποιούνται ο ανεφοδιασμός, η ανανέωση των προμηθειών και η εναλλαγή του πληρώματος. Η ανάγκη τακτικής προσέγγισης σε λιμενικές εγκαταστάσεις συνδέεται και με το γεγονός ότι το πλοίο δεν διαθέτει ελικοδρόμιο, το οποίο θα επέτρεπε τη μεταφορά προσωπικού και εφοδίων χωρίς την επιστροφή του σε λιμάνι.



Πότε αναμένεται η πόντιση του καλωδίου



Οι σημερινές εργασίες αποτελούν το απαραίτητο προπαρασκευαστικό στάδιο για την υλοποίηση του έργου, καθώς αποσκοπούν στη λεπτομερή χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα και στην αξιολόγηση των συνθηκών κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής.



Η πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028.



Την ίδια ώρα, στο διπλωματικό πεδίο παραμένουν οι συζητήσεις γύρω από την πορεία του έργου, ενώ η κυπριακή πλευρά φέρεται να έχει θέσει ζήτημα πρόσθετης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει καταγραφεί απόπειρα παρεμπόδισης των ερευνών από την Τουρκία.



Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών, καθώς η ολοκλήρωση των βυθομετρικών ερευνών θα επιτρέψει να προχωρήσει ο σχεδιασμός της τελικής διαδρομής του καλωδίου.

Σε εξέλιξη περνά η επόμενη φάση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, καθώς το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» απέπλευσε εκ νέου από το λιμάνι του