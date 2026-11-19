Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της επεισοδιακής καταδίωξης στα Ιωάννινα, που κατέληξε σε πυροβολισμούς στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο...



Η καταδίωξη που κατέληξε σε πυροβολισμούς



Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο οδηγός ενός μαύρου SUV δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους των Ιωαννίνων.



Η καταδίωξη κατέληξε στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου είχαν ήδη ενημερωθεί και κινητοποιηθεί πρόσθετες αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία του οχήματος.



Στην είσοδο του νοσοκομείου είχε κατέβει η μπάρα, ενώ στο σημείο βρισκόταν και μοτοσικλέτα της Τροχαίας. Ο οδηγός του SUV, ωστόσο, δεν σταμάτησε, έσπασε την μπάρα και παρέσυρε τη μοτοσικλέτα, την οποία έσυρε για κάποια απόσταση.



Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, αστυνομικός της Τροχαίας φέρεται να πυροβόλησε επιχειρώντας να ακινητοποιήσει το όχημα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εμποδίσει τη διαφυγή του οδηγού.



Την ίδια ώρα, στον χώρο στάθμευσης βρισκόταν εργαζόμενος του νοσοκομείου, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας. Αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έπεσε στο έδαφος προκειμένου να προστατευτεί.



Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά ο αστυνομικός της Τροχαίας και ο εργαζόμενος του νοσοκομείου, ενώ από θαύμα αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της επεισοδιακής καταδίωξης στα Ιωάννινα, που κατέληξε σε πυροβολισμούς στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και στον ελαφρύ τραυματισμό δύο ατόμων. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, συνελήφθη στο Ζεφύρι Αττικής η ιδιοκτήτρια του SUV που εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού.Η γυναίκα φέρεται να μετέβη αυτοβούλως σε αστυνομική υπηρεσία αργά το βράδυ, προκειμένου να δηλώσει την κλοπή του οχήματός της. Ωστόσο, κατά την παρουσία της στην Αστυνομία συνελήφθη στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.Η συλληφθείσα αναμένεται να μεταχθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων, όπου διεξάγονται οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί οι κατηγορίες που ενδεχομένως αντιμετωπίζει, ούτε εάν προκύπτει οποιαδήποτε εμπλοκή της στην καταδίωξη.