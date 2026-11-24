defencereview.gr_Ο Στρατός Ξηράς στα πλαίσια της εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσίασε το αναβαθμισμένο όχημα γενικής χρήσης Steyr 680 M3...





Στα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνεται η νέα καμπίνα οδήγησης, ο νέος κινητήρας Diesel Euro 5/6 ισχύος 180 ίππων και το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Διαθέτει κίνηση 6×4 – 6×6 (αργή/γρήγορη) με κλείδωμα διαφορικών, ενισχυμένο πλαίσιο και ενισχυμένες νέες αναρτήσεις, προσφέροντας διπλασιασμό του ωφέλιμου φορτίου στα 7.000 κιλά (από 3.500 κιλά) και αυτονομία που φτάνει τα 1.325 χιλιόμετρα. Όσον αφορά τις επιχειρησιακές του δυνατότητες εκτός δρόμου, το όχημα μπορεί να υπερβεί κάθετο εμπόδιο ύψους 50 εκατοστών. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα οδήγησης σε ανωφέρεια ή κατωφέρεια με κλίση έως 60% και σε πλάγια κλίση έως 40%, ενώ μπορεί να πραγματοποιήσει διάβαση υδάτινου κωλύματος βάθους 90 εκατοστών.



Η NK Trailers Α.Ε. (Ν. Κ. Τρέηλερς Α.Ε.) είναι ελληνική βιομηχανική εταιρεία με έδρα τη περιοχή του Βόλου, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή και αναβάθμιση οχημάτων, σιδηροδρομικού υλικού και βαρέων μεταλλικών κατασκευών. Τον Ιανουάριο του 2026 ανακοινώθηκε η εξαγορά των ακινήτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της από τη METLEN ως 6η παραγωγική μονάδα στο M Technologies Hub.



Συνολικά κατασκευάστηκαν περί τα 7.480 οχήματα της σειράς «Μαραθών» (680M 4×4 και 680M3 6×6) βάσει των τριών βασικών κρατικών συμβάσεων, ενώ ο συνολικός αριθμός όλων των φορτηγών Steyr (συμπεριλαμβανομένων μεταγενέστερων σειρών και παραγγελιών για δημόσιες υπηρεσίες όπως η Πυροσβεστική) ξεπερνά τα 12.000 οχήματα. Η συναρμολόγηση των φορτηγών της σειράς 680 ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη με την ίδρυση της «ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ» (μετέπειτα ΕΛΒΟ) το 1972. Οι μεγάλες παραδόσεις των στρατιωτικών εκδόσεων 680M (4×4) και 680M3 (6×6) πραγματοποιήθηκαν βάσει διαδοχικών συμβάσεων (1977, 1979 και 1983), με την παραγωγή να ολοκληρώνεται στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 1980 (1984–1987).

defencereview.gr_Ο Στρατός Ξηράς στα πλαίσια της εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσίασε το αναβαθμισμένο όχημα γενικής χρήσης Steyr 680 M3. Προκειται για μία λύση που προσφέρει στον Ελληνικό Στρατό ένα ανανεωμένο όχημα γενικής χρήσεως με κόστος κάτω του 50% της αγοράς ενός καινούργιου φορτηγού. Σημειώνεται πως τα οχήματα Steyr 680 αποτελούν το κύριο όχημα μεταφοράς προσωπικού και εφοδίων του Στρατού Ξηράς.Το αναβαθμισμένο όχημα «Steyr 680M3» αποτελεί προϊόν μελέτης, ανακατασκευής και μετατροπής από την εταιρεία NK Trailers, το οποίο προσφέρθηκε ως δωρεά και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από το Γενικό Επιτελείο Στρατού.