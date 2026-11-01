Spike NLOS: Ο μεγάλος πολλαπλασιαστής ισχύος του Ελληνικού Στρατού-Πυροβολικό ακριβείας στο Επιτέλειο των Τακτικών Διοικητών

Η διέλευση του ουλαμού των νέας γενιάς πυραυλικών συστημάτων Spike NLOS του Ελληνικού Στρατού αποτέλεσε σημείο αναφοράς κατά τη παρέλαση...





Παράλληλα προβλέπεται η απόκτηση ικανού αριθμού βλημάτων για τον εξοπλισμό των επιθετικών ελικοπτέρων AH-64A Apache, ενώ το σύστημα θα αποκτηθεί και από το Π.Ν για τον εξοπλισμό των κανονιοφόρων κλάσης ΜΑΧΗΤΗΣ καθώς και των Σκαφών Ανορθοδόξου Πολέμου των Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού. Σημειώνεται ότι κάθε σύστημα Spike NLOS αποτελείται από δύο εκτοξευτές, όχημα διοίκησης καθώς και 2 UAV Orbiter που εκτελεί διαδικασίες συλλογής πληροφοριών και πρόσκτησης στόχων (στοχοποίησης).





Τα συστήματα αναμένεται να ενταχθούν και να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά από τους Λόχους Αντιαρματικών των Σχηματισμών του Στρατού Ξηράς που εδρεύουν στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης (Δ’ Σώμα Στρατού) και την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΕΝ).



Για την επιχειρησιακή αξία του συστήματος έχουν λεχθεί πολλά. Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να την κωδικοποιήσουμε εν συντομία μεταφέροντας την στα επιχειρησιακά περιβάλλοντα της Θράκης, του Αιγαίου και με βάση τον φορέα τους, τα επιθετικά ελικόπτερα AH-64A Apache και τις Κανονιοφόρους του Π.Ν.



Ο εφοδιασμός των ΛΑΤ των Ταξιαρχιών του Δ’ ΣΣ εκτιμάται σαν εξοπλιστική κίνηση με σχεδόν “στρατηγικά” χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα στην Περιοχή Ευθύνης του Δ’ ΣΣ υπάρχουν 5 Μ/Κ Ταξιαρχίες ΠΖ, γραμμικά τοποθετημένες επί της συνοριογραμμής. Εκτός αυτών υπάρχουν 4 ΤΘ Ταξιαρχίες ενταγμένες ήδη ή προσανατολισμένες από κοινού με άλλες 2 Μ/Κ Ταξιαρχίες ΠΖ προς το μέτωπο του Έβρου. Κάθε Ταξιαρχία διαθέτει Λόχο Αντιαρματικών (ΛΑΤ) εξοπλισμένο μέχρι στιγμής με AT/ K/B TOW II και KORNET-E. Προφανώς για SPIKE-NLOS θα ενταχθούν σαν Διμοιρία σε κάθε ΛΑΤ με ένα σύστημα ανά Διμοιρία. Μια πιο ορθολογική και συγκεντρωτική κίνηση θα ήταν η ένταξη των SPIKE-NLOS σε Τάγμα Αντιαρματικών ή καλύτερα Μοίρα Αντιαρματικών υπό το ΠΒ Μάχης από κοινού με συστήματα όπως το ALAS, το Jumper και το Nimrod 3. Σταματούμε εδώ την σχετική αναφορά που μπορεί να αποτελέσει τον «πυρήνα» ενός άλλου άρθρου.









Σημειώνεται ότι κάθε σύστημα Spike NLOS αποτελείται από δύο εκτοξευτές, όχημα διοίκησης καθώς και 2 UAV Orbiter που εκτελεί διαδικασίες συλλογής πληροφοριών και πρόσκτησης στόχων (στοχοποίησης). Σημειώνεται ότι κάθε σύστημα Spike NLOS αποτελείται από δύο εκτοξευτές, όχημα διοίκησης καθώς και 2 UAV Orbiter που εκτελεί διαδικασίες συλλογής πληροφοριών και πρόσκτησης στόχων (στοχοποίησης).









Το SPIKE-NLOS πρσφέρει την δυνατότητα προσβολής “εκτός οπτικής θέας”, από μεγάλη απόσταση (μέγιστη εμβέλεια 32 χιλιόμετρα) και με μεγάλη ακρίβεια εχθρικών στόχων όπως άρματα μάχης, ΤΟΜΠ/ΤΟΜΑ ή ΤΟΜΜΧ καθιστώντας προβληματική για τον εχθρό τυχόν επιθετική ενέργεια εις βάρος της Ζώνης Ενεργείας του Δ’ ΣΣ. Ακόμα και συστήματα εκπομπής πυρός (πυροβόλα, ΠΕΠ) μπορούν να προσβληθούν από σχετικά ασφαλή απόσταση περιπλέκοντας έτι περαιτέρω τους επιθετικούς σχεδιασμούς του εχθρού. Στην ουσία η προμήθεια του SPIKE-NLOS αποτελεί μια ιδιαίτερα “value for money” εξοπλιστική επιλογή για τα δεδομένα του Δ’ ΣΣ, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα μερικής άρσης του ποσοτικού πλεονεκτήματος που απολαμβάνει ο εχθρός. Το SPIKE-NLOS πρσφέρει την δυνατότητα προσβολής “εκτός οπτικής θέας”, από μεγάλη απόσταση (μέγιστη εμβέλεια 32 χιλιόμετρα) και με μεγάλη ακρίβεια εχθρικών στόχων όπως άρματα μάχης, ΤΟΜΠ/ΤΟΜΑ ή ΤΟΜΜΧ καθιστώντας προβληματική για τον εχθρό τυχόν επιθετική ενέργεια εις βάρος της Ζώνης Ενεργείας του Δ’ ΣΣ. Ακόμα και συστήματα εκπομπής πυρός (πυροβόλα, ΠΕΠ) μπορούν να προσβληθούν από σχετικά ασφαλή απόσταση περιπλέκοντας έτι περαιτέρω τους επιθετικούς σχεδιασμούς του εχθρού. Στην ουσία η προμήθεια του SPIKE-NLOS αποτελεί μια ιδιαίτερα “value for money” εξοπλιστική επιλογή για τα δεδομένα του Δ’ ΣΣ, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα μερικής άρσης του ποσοτικού πλεονεκτήματος που απολαμβάνει ο εχθρός.



Επιχειρησιακό περιβάλλον Αιγαίου



Τα επιχειρησιακά δεδομένα στο περιβάλλον του Αιγαίου είναι αισθητά διαφορετικά από αυτά της Θράκης. Εδώ η εχθρική απειλή δεν εκφράζεται από Τ/Θ και Μ/Κ σχηματισμούς-συγκροτήματα-μονάδες αλλά από αμφίβιες δυνάμεις, ικανές να απειλήσουν εκτός από τις κύριες και ενδιάμεσες νήσους ή και μικρονήσους/μικρονησίδες/βραχονησίδες. Το στοίχημα για τις φίλιες δυνάμεις είναι να πλήξουν από θέση σχετικής ασφαλείας με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα την εχθρική δύναμη, απομειώνοντας την καθόλα τα στάδια εκδήλωσης της ενέργειας της, ει δυνατόν από τις βάσεις εκκίνησης της. Στην ουσία ο φίλιος εξοπλιστικός σχεδιασμός πρέπει να εστιάζει σε συστήματα ικανά να “παραλάβουν” τον εχθρό από τα μικρασιατικά παράλια και να τον “φέρουν” τρωμένο και καταβεβλημένο έως τις ακτές απόβασης και εντός της ενδοχώρας αν χρειαστεί.



Το SPIKE-NLOS ανταποκρίνεται άριστα σε αυτήν την εξοπλιστική/επιχειρησιακή απαίτηση. Με εμβέλεια 32 χιλιομέτρων είναι σε θέση να προσβάλλει τις εχθρικές αμφίβιες δυνάμεις με απόλυτη ακρίβεια, σε όλες τις φάσεις της ενέργειας τους. Ακόμα και αμφίβια ΤΟΜΠ, όπως το τουρκικής σχεδίασης και κατασκευής ZAHA, μπορούν να προσβληθούν με επιτυχία ενώ βρίσκονται στο νερό, ενώ το ίδιο συμβαίνει φυσικά με στόχους όπως αποβατικά σκάφη και πλοία. Ακόμα και στην απευκταία περίπτωση που ο εχθρός κατορθώσει να διεκπαιρωθεί στην ακτή και να δημιουργήσει προγεφύρωμα, το SPIKE-NLOS δύναται να πλήξει με ακρίβεια οπλικά συστήματα όπως άρματα μάχης, ΤΟΜΠ/ΤΟΜΑ, ΤΟΜΟ, ΤΟΜΜΧ κ.α που ο εχθρός θα αποβιβάσει στις ακτές.









Η διέλευση του ουλαμού των νέας γενιάς πυραυλικών συστημάτων Spike NLOS του Ελληνικού Στρατού αποτέλεσε σημείο αναφοράς κατά τη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ο Στρατός Ξηράς βρίσκεται στη φάση επιχειρησιακής ένταξης και απόκτησης συνολικά 17 συστημάτων πλήρους σύνθεσης .