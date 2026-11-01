Τρείς μέρες μετά την 28η Οκτωβρίου το συγκλονιστικό προσκλητήριο του Παλαμά... Με το ποιήμα «Στη Νεολαία μας»!

Το ποίημα «Στη Νεολαία μας» του Κωστή Παλαμά γράφτηκε το 1940 και δημοσιεύτηκε την 1η Νοεμβρίου 1940 στην εφημερίδα Η Καθημερινή, λίγες μ...



Αποτελεί ένα από τα πιο συγκλονιστικά και πατριωτικά προσκλητήρια του μεγάλου μας ποιητή, ο οποίος, όντας σε προχωρημένη ηλικία, παραδίδει τη «σκυτάλη» της υπεράσπισης της πατρίδας στη νέα γενιά που έφευγε για το μέτωπο.



Αυτό κρατάει ανάλαφο μες στην ανεμοζάλη

το χέρι του χάρου μια σημαία, μιαν άνοιξη γεμάτη.

Στο δρόμο τον ασύγκριτο, στον ίδιο δρόμο πάλι,

που η δόξα τον επάτησε και το κορμί του επάτη.



Δεν έχεις, νιότη, φρόνηση, κι έχεις καρδιά και στάλα.

Έλα και γίνε εσύ ο κριτής κι ο λυτρωτής του κόσμου.

Τα τωρινά σου κατορθώματα είναι τα πιο μεγάλα,

τα περασμένα σου, ανιδιοτελή, πανώρια νιάτα, δος μου.



Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του Εικοσιένα,

κλειστείτε μες στα κάστρα σας, και πολεμάτε,

και τα κορμιά σας ρίξτε τα, και μην ψηφάτε

κι αν είναι να πεθάνετε, για την Ελλάδα πεθαίνετε!



Η γέφυρα με το 1821: Ο Παλαμάς συνδέει άμεσα τον αγώνα των Ελλήνων στα βουνά της Πίνδου με την Ελληνική Επανάσταση του 1821 («Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του Εικοσιένα»). Δείχνει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και η ελευθερία απαιτεί την ίδια αυτοθυσία.



Η αποθέωση της Νιότης: Ο ποιητής αναγνωρίζει στη νεολαία τη δύναμη, το πάθος και την ορμή («Δεν έχεις, νιότη, φρόνηση, κι έχεις καρδιά...») που χρειάζονται για να ανατραπεί το σκοτάδι του φασισμού.

Το κύκνειο άσμα: Το ποίημα αυτό, μαζί με το περίφημο μήνυμά του («Ο λόγος αυτός, που σβήνει στα χείλη μου, ας γίνει φωτιά στις καρδιές σας...»), θεωρείται η πνευματική διαθήκη του Παλαμά προς το έθνος, λίγα χρόνια πριν από τον θάνατό του το 1943 μέσα στην Κατοχή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του ποιήματος:ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ