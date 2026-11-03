Shay Gal: Αν η Τουρκία επιτεθεί στην Κύπρο το Ισραήλ πρέπει να βοηθήσει

ΤΟΥ Shay Gal - ΠΗΓΗ ShayGal84 Προτείνω μια συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής, η οποία θα διασφαλίζει την ελευθερία δράσης της Λευκωσίας και θα...
ΤΟΥ Shay Gal - ΠΗΓΗ ShayGal84
Προτείνω μια συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής, η οποία θα διασφαλίζει την ελευθερία δράσης της Λευκωσίας και θα συμπληρώνει – αντί να υποκαθιστά– τις υποχρεώσεις της Ευρώπης.
Το Ισραήλ να υπερασπίσει την Κύπρο
Ούτε η κυπριακή κυριαρχία ούτε τα ελληνικά θαλάσσια δικαιώματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής για μια προσέγγιση με την Άγκυρα. Η πλήρης εξομάλυνση των σχέσεων προϋποθέτει τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής στη βόρεια Κύπρο, την παύση των απειλών κατά της Ελλάδας και τη διακοπή των δεσμών με τη Χαμάς.
Το έργο «Great Sea Interconnector» αποτελεί δοκιμασία για την αποφασιστικότητα της Ευρώπης. Οι απειλές δεν μπορούν να μετατραπούν σε παράγοντα που καθορίζει την αδειοδότηση έργων. Επίσης, η συμφιλίωση δεν πρέπει να οδηγήσει στην αναβίωση εξαρτήσεων που στο παρελθόν κατέστησαν δυνατή την άσκηση καταναγκασμού.
Οι σχέσεις της Κύπρου με τον αραβικό κόσμο αποτελούν διπλωματικό πλεονέκτημα και όχι εμπόδιο. Το Ισραήλ επωφελείται από το ευρύτερο πεδίο δράσης και την ανεξάρτητη κρίση της Λευκωσίας, όχι από την ευθυγράμμισή της. Υποστηρίζω μια επανενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία θα είναι ελεύθερη να διαφωνεί με τις πολιτικές του Ισραήλ.
Η αμυντική συνεργασία πρέπει να καταστήσει τους Κύπριους συν-δημιουργούς και συμπαραγωγούς, όχι απλώς πελάτες. Οι Κύπριοι μηχανικοί θα πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση αμυντικών συστημάτων, με τον επιχειρησιακό έλεγχο να παραμένει στη Λευκωσία, ακόμη και σε περιόδους που το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο.
Οι ισραηλινές επενδύσεις πρέπει να ωφελούν τους κατοίκους, αντί απλώς να διογκώνουν τις αξίες των ακινήτων. Η Μακάμπι και η Ευρωλίγκα οφείλουν να καλύψουν το μερίδιό τους στο πρόσθετο κόστος ασφαλείας. Οι κοινοβουλευτικές σχέσεις με ξένους οργανισμούς απαιτούν διαφάνεια και ανεξάρτητη κρίση. Η φιλία δεν παρέχει απαλλαγή από την ευθύνη.
Η Κύπρος έχει συμφέρον από το πολιτικό μέλλον του Ισραήλ. Οι 19 έδρες που κατέχουν κόμματα υπό αραβική ηγεσία προσμετρώνται πλήρως. Μια νέα ηγεσία θα μπορούσε να ενισχύσει τους δεσμούς του Ισραήλ με την Ευρώπη. Ένα κυρίαρχο, αποστρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος και ο αφοπλισμός της Χαμάς θα μπορούσαν να απελευθερώσουν στρατιωτικούς πόρους και να ενισχύσουν την ασφάλεια του Ισραήλ.
Ωστόσο, η εταιρική σχέση υπερβαίνει τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Ο Νετανιάχου συνέβαλε στη θεμελίωσή της, ενώ οι Μπένετ και Λαπίντ την προώθησαν περαιτέρω. Το Ισραήλ έχει ανάγκη την Ελλάδα και την Κύπρο, στον ίδιο βαθμό που εκείνες έχουν ανάγκη το Ισραήλ.
Η εταιρική μας σχέση πρέπει να εδράζεται σε δεσμεύσεις που υποστηρίζονται από σχεδιασμό, χρηματοδότηση και επιχειρησιακή ετοιμότητα, και όχι σε προσωπικές σχέσεις μεταξύ των ηγετών. Το μέτρο της είναι η ασφάλεια και η ευημερία που προσφέρει στους πολίτες μας.
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.