Αρχηγός ΓΕΑ: Rafale, F-35, νέα όπλα και drones διαμορφώνουν την Πολεμική Αεροπορία του μέλλοντος

Απευθυνόμενος σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, μαθητές των Παραγωγικών Σχολών, Σμηνίτες και πολιτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ...









«Με γνώμονα αυτές τις αρχές», είπε, «η Πολεμική Αεροπορία βρίσκεται σε μια δυναμική πορεία εκσυγχρονισμού, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στρατηγική μας επιδίωξη είναι η διαμόρφωση μιας αεροπορικής δύναμης ευέλικτης, δικτυοκεντρικής, ανθεκτικής και πλήρως προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Μιας δύναμης που θα συνδυάζει την ποιοτική υπεροχή των μέσων της με την επιχειρησιακή γνώση, την τεχνολογική καινοτομία και την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της».



«Κεντρικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας αποτελεί η αναβάθμιση του στόλου των μαχητικών μας αεροσκαφών. Τα αεροσκάφη Rafale και τα αεροσκάφη F-16 Viper συγκροτούν ήδη τον πυρήνα μιας σύγχρονης αεροπορικής δύναμης, με προηγμένες δυνατότητες επιτήρησης, στοχοποίησης και επιχειρησιακής συνεργασίας. Η περαιτέρω αξιοποίηση και ομογενοποίηση του στόλου, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16 Block50 και την ενσωμάτωση νέων προηγμένων όπλων Αέρος-Αέρος και Αέρος- Επιφανείας, ενισχύουν τη δυνατότητα διατήρησης υψηλής επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη ισχύ και ευελιξία. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η προετοιμασία για την ένταξη των μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς F-35. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν περιορίζεται στην απόκτηση μιας νέας αεροπορικής πλατφόρμας, αλλά συνιστά μετάβαση σε διαφορετική επιχειρησιακή φιλοσοφία, όπου η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, η διασύνδεση των επιχειρησιακών μέσων και η ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας διαμορφώνουν νέες δυνατότητες στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση των αεροπορικών επιχειρήσεων» επισήμανε ο Αρχηγός ΓΕΑ.



«Παράλληλα», πρόσθεσε, «η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αεροπορικών μέσων, όπως αυτή της Collaborative Combat Aircraft (CCA) και Loyal Wingman Concept, όπου πολλαπλές πλατφόρμες – manned and unmanned – λειτουργούν συντονισμένα ως ενιαίο, διασυνδεδεμένο σύστημα μάχης, η υιοθέτηση νέων επιχειρησιακών αντιλήψεων και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν βασικούς άξονες του μελλοντικού επιχειρησιακού σχεδιασμού».



«Είναι σαφές», ανέφερε, «ότι στο επιχειρησιακό περιβάλλον του μέλλοντος, η υπεροχή θα καθορίζεται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητα συνδυασμού διαφορετικών μέσων και οπλικών συστημάτων σε έναν ενιαίο μηχανισμό λήψης αποφάσεων και δράσης».



Και υπογράμμισε: «Ο Αεροπόρος θα παραμένει στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως πολλαπλασιαστή της κρίσης, της γνώσης και της επιχειρησιακής του αποτελεσματικότητας».



«Εξίσου ουσιαστική είναι η ενίσχυση της αεράμυνας και της δυνατότητας αντιμετώπισης σύγχρονων αεροπορικών και πυραυλικών απειλών. Η αναβάθμιση των συστημάτων επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης, διοίκησης και ελέγχου, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη πολυεπίπεδης αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί αναγκαία συνιστώσα της συνολικής αμυντικής μας θωράκισης. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και ανθεκτικού συστήματος, ικανού να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε σύνθετες απειλές, εξασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα και τον συντονισμό όλων των διαθέσιμων μέσων» τόνισε ο Αρχηγός ΓΕΑ.



«Η προσπάθεια αυτή επεκτείνεται στο σύνολο των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων. Η πρόσκτηση των νέων μεταφορικών αεροσκαφών KC- 390 Millennium, η αύξηση της διαθεσιμότητας και η προγραμματισμένη αναβάθμιση των υφιστάμενων, η υποστήριξη και η ανανέωση των πτητικών μέσων έρευνας και διάσωσης, η αναβάθμιση των επικοινωνιών και η βελτίωση της εφοδιαστικής υποστήριξης αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή μας αυτονομία» διευκρίνισε.



«Η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών», συνέχισε, «και η διαρκής βελτίωση των διαδικασιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξασφαλίζουν ότι οι δυνατότητες των οπλικών μας συστημάτων μπορούν να μετατρέπονται σε πραγματική και διατηρήσιμη μαχητική ισχύ».



Όπως δήλωσε, η εκπαίδευση κατέχει σημαντική θέση στον ευρύτερο σχεδιασμό και ανέλυσε: «Αναβάθμιση συντελείται τόσο στην παρεχόμενη εκπαίδευση στις Παραγωγικές μας Σχολές, όσο και στις υποδομές όπου διαπλάθονται και εκπαιδεύονται τα νέα στελέχη και οι μελλοντικοί ηγήτορες της Πολεμικής Αεροπορίας. Το Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο Πτήσεων στην Καλαμάτα, το οποίο λειτουργεί ως πιστοποιημένο Νατοϊκό κέντρο εκπαίδευσης στο πλαίσιο του NATO Flight Training Europe, η ανάπτυξη σύγχρονων προσομοιωτών και η διεύρυνση των δυνατοτήτων συνθετικής εκπαίδευσης αναδεικνύουν τη σημασία της επένδυσης στη γνώση και στην επιχειρησιακή εξειδίκευση. Σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα, η εκπαίδευση οφείλει να είναι συνεχής, ρεαλιστική και προσανατολισμένη στις πραγματικές επιχειρησιακές απαιτήσεις».



Δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι «η συμμετοχή μας σε διεθνείς ασκήσεις και συνεργασίες ενισχύει τη διαλειτουργικότητα και καθιερώνει την Πολεμική Αεροπορία ως αξιόπιστο εταίρο και υπολογίσιμη δύναμη στο συμμαχικό περιβάλλον». «Με γνώμονα αυτές τις αρχές», είπε, «η Πολεμική Αεροπορία βρίσκεται σε μια δυναμική πορεία εκσυγχρονισμού, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στρατηγική μας επιδίωξη είναι η διαμόρφωση μιας αεροπορικής δύναμης ευέλικτης, δικτυοκεντρικής, ανθεκτικής και πλήρως προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Μιας δύναμης που θα συνδυάζει την ποιοτική υπεροχή των μέσων της με την επιχειρησιακή γνώση, την τεχνολογική καινοτομία και την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της».«Κεντρικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας αποτελεί η αναβάθμιση του στόλου των μαχητικών μας αεροσκαφών. Τα αεροσκάφη Rafale και τα αεροσκάφη F-16 Viper συγκροτούν ήδη τον πυρήνα μιας σύγχρονης αεροπορικής δύναμης, με προηγμένες δυνατότητες επιτήρησης, στοχοποίησης και επιχειρησιακής συνεργασίας. Η περαιτέρω αξιοποίηση και ομογενοποίηση του στόλου, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16 Block50 και την ενσωμάτωση νέων προηγμένων όπλων Αέρος-Αέρος και Αέρος- Επιφανείας, ενισχύουν τη δυνατότητα διατήρησης υψηλής επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη ισχύ και ευελιξία. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η προετοιμασία για την ένταξη των μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς F-35. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν περιορίζεται στην απόκτηση μιας νέας αεροπορικής πλατφόρμας, αλλά συνιστά μετάβαση σε διαφορετική επιχειρησιακή φιλοσοφία, όπου η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, η διασύνδεση των επιχειρησιακών μέσων και η ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας διαμορφώνουν νέες δυνατότητες στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση των αεροπορικών επιχειρήσεων» επισήμανε ο Αρχηγός ΓΕΑ.«Παράλληλα», πρόσθεσε, «η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αεροπορικών μέσων, όπως αυτή της Collaborative Combat Aircraft (CCA) και Loyal Wingman Concept, όπου πολλαπλές πλατφόρμες – manned and unmanned – λειτουργούν συντονισμένα ως ενιαίο, διασυνδεδεμένο σύστημα μάχης, η υιοθέτηση νέων επιχειρησιακών αντιλήψεων και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν βασικούς άξονες του μελλοντικού επιχειρησιακού σχεδιασμού».«Είναι σαφές», ανέφερε, «ότι στο επιχειρησιακό περιβάλλον του μέλλοντος, η υπεροχή θα καθορίζεται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητα συνδυασμού διαφορετικών μέσων και οπλικών συστημάτων σε έναν ενιαίο μηχανισμό λήψης αποφάσεων και δράσης».Και υπογράμμισε: «Ο Αεροπόρος θα παραμένει στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως πολλαπλασιαστή της κρίσης, της γνώσης και της επιχειρησιακής του αποτελεσματικότητας».«Εξίσου ουσιαστική είναι η ενίσχυση της αεράμυνας και της δυνατότητας αντιμετώπισης σύγχρονων αεροπορικών και πυραυλικών απειλών. Η αναβάθμιση των συστημάτων επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης, διοίκησης και ελέγχου, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη πολυεπίπεδης αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί αναγκαία συνιστώσα της συνολικής αμυντικής μας θωράκισης. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και ανθεκτικού συστήματος, ικανού να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε σύνθετες απειλές, εξασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα και τον συντονισμό όλων των διαθέσιμων μέσων» τόνισε ο Αρχηγός ΓΕΑ.«Η προσπάθεια αυτή επεκτείνεται στο σύνολο των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων. Η πρόσκτηση των νέων μεταφορικών αεροσκαφών KC- 390 Millennium, η αύξηση της διαθεσιμότητας και η προγραμματισμένη αναβάθμιση των υφιστάμενων, η υποστήριξη και η ανανέωση των πτητικών μέσων έρευνας και διάσωσης, η αναβάθμιση των επικοινωνιών και η βελτίωση της εφοδιαστικής υποστήριξης αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή μας αυτονομία» διευκρίνισε.«Η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών», συνέχισε, «και η διαρκής βελτίωση των διαδικασιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξασφαλίζουν ότι οι δυνατότητες των οπλικών μας συστημάτων μπορούν να μετατρέπονται σε πραγματική και διατηρήσιμη μαχητική ισχύ».Όπως δήλωσε, η εκπαίδευση κατέχει σημαντική θέση στον ευρύτερο σχεδιασμό και ανέλυσε: «Αναβάθμιση συντελείται τόσο στην παρεχόμενη εκπαίδευση στις Παραγωγικές μας Σχολές, όσο και στις υποδομές όπου διαπλάθονται και εκπαιδεύονται τα νέα στελέχη και οι μελλοντικοί ηγήτορες της Πολεμικής Αεροπορίας. Το Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο Πτήσεων στην Καλαμάτα, το οποίο λειτουργεί ως πιστοποιημένο Νατοϊκό κέντρο εκπαίδευσης στο πλαίσιο του NATO Flight Training Europe, η ανάπτυξη σύγχρονων προσομοιωτών και η διεύρυνση των δυνατοτήτων συνθετικής εκπαίδευσης αναδεικνύουν τη σημασία της επένδυσης στη γνώση και στην επιχειρησιακή εξειδίκευση. Σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα, η εκπαίδευση οφείλει να είναι συνεχής, ρεαλιστική και προσανατολισμένη στις πραγματικές επιχειρησιακές απαιτήσεις».Δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι «η συμμετοχή μας σε διεθνείς ασκήσεις και συνεργασίες ενισχύει τη διαλειτουργικότητα και καθιερώνει την Πολεμική Αεροπορία ως αξιόπιστο εταίρο και υπολογίσιμη δύναμη στο συμμαχικό περιβάλλον».





(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΓΙΑΝΗΣ/EUROKINISSI)



«Η επένδυση στην καινοτομία αποτελεί επίσης συνειδητή στρατηγική επιλογή. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των στελεχών μας, η ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας και η ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογικών λύσεων μπορούν να προσφέρουν σημαντικά επιχειρησιακά οφέλη, με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων. Οφείλουμε να καλλιεργούμε μια οργανωτική κουλτούρα που επιβραβεύει τη δημιουργική σκέψη, προωθεί τη συνεργασία και αντιμετωπίζει την αλλαγή ως ευκαιρία εξέλιξης. Διότι η πραγματική καινοτομία δεν συνίσταται μόνο στην απόκτηση προηγμένης τεχνολογίας, αλλά κυρίως στην ικανότητα αξιοποίησής της με αποτελεσματικότητα, τόλμη και διορατικότητα» τόνισε.



«Όμως, η ισχύς και η προοπτική της Πολεμικής Αεροπορίας δεν καθορίζονται αποκλειστικά από τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Θεμέλιο κάθε επιτυχίας αποτελεί ο ανθρώπινος παράγοντας. Εσείς, που καθημερινά υπηρετείτε με επαγγελματισμό, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, αποτελείτε την πραγματική δύναμη του Οργανισμού μας. Από τα πληρώματα των αεροσκαφών και τους τεχνικούς μέχρι το προσωπικό υποστήριξης και τις εκπαιδευτικές μας δομές, κάθε ειδικότητα συμβάλλει καθοριστικά στην εκπλήρωση της κοινής μας αποστολής» ξεκαθάρισε.



Διευκρίνισε ακόμη ότι πέρα από το οικιστικό πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, «βρίσκεται σε εξέλιξη ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, την αναβάθμιση των υποδομών, την περαιτέρω ενίσχυση της στεγαστικής μέριμνας και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης» για τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.



«Η φροντίδα για τον Αεροπόρο και την οικογένειά του συνιστά υποχρέωση και ταυτόχρονα επένδυση στο μέλλον της Πολεμικής Αεροπορίας» πρόσθεσε.



Για το κοινωνικό έργο της Πολεμικής Αεροπορίας, υπογράμμισε ότι «βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, με αποστολές αεροδιακομιδών, έρευνας και διάσωσης, αεροπυρόσβεσης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών».



Και συμπλήρωσε: «Σε κάθε τέτοια αποστολή αναδεικνύεται η βαθύτερη ουσία της υπηρεσίας μας: η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η εμπιστοσύνη και η αναγνώριση του ελληνικού λαού αποτελούν για όλους μας ξεχωριστή τιμή, αλλά και διαρκή υποχρέωση να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στις ανάγκες του».



Για το μέλλον της Πολεμικής Αεροπορίας, εξήγησε ότι «διαμορφώνεται από τις επιλογές που κάνουμε σήμερα» και «απαιτεί στρατηγική σκέψη, επιμονή, συνέπεια και προσαρμοστικότητα».



«Πάνω απ’ όλα», είπε, «απαιτεί ενότητα και κοινή αντίληψη της αποστολής».



«Οφείλουμε να διατηρούμε όσα μας καθιστούν ισχυρούς, να βελτιώνουμε όσα απαιτούν αλλαγή και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι επόμενες γενιές Αεροπόρων να διαθέτουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες. Η ευθύνη μας δεν εξαντλείται στις ανάγκες του παρόντος. Εκτείνεται στις προκλήσεις που ακόμη δεν έχουν αναδυθεί και στις αποστολές που θα κληθούν να εκτελέσουν εκείνοι που θα μας διαδεχθούν» υπογράμμισε.



«Η Πολεμική Αεροπορία, έχοντας πλήρη επίγνωση του θεσμικού της ρόλου και της υψηλής αποστολής της, παραμένει προσηλωμένη στην προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των εθνικών μας συμφερόντων. Το προσωπικό μας διακρίνεται για το υψηλό ηθικό, την άρτια επαγγελματική κατάρτιση και την ακλόνητη αποφασιστικότητα. Με αξιοπιστία, επιχειρησιακή ετοιμότητα και αίσθημα ευθύνης, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε κάθε πρόκληση, διαφυλάσσοντας την ασφάλεια της πατρίδας και συμβάλλοντας στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή» επισήμανε.



Για τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν την Πολεμική Αεροπορία, ανέφερε: «Να θυμάστε ότι το μεγαλείο της Πολεμικής Αεροπορίας δεν αποτυπώνεται μόνο στην ισχύ των μέσων της, αλλά πρωτίστως στην ποιότητα των ανθρώπων της, στην πίστη προς την αποστολή και στη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας. Με σεβασμό στην ιστορία μας, αυτοπεποίθηση στο σήμερα και αισιοδοξία για το μέλλον, ας συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια Πολεμική Αεροπορία που δεν αρκείται στο να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις, αλλά διαθέτει το όραμα και την αποφασιστικότητα να τις διαμορφώνει».



«Για μια Πολεμική Αεροπορία», είπε, «που θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους Έλληνες, σεβασμό στους φίλους και συμμάχους και βεβαιότητα σε κάθε Αεροπόρο ότι η αποστολή του υπηρετεί είναι κάτι μεγαλύτερο από τον ίδιο».



«Μια Πολεμική Αεροπορία που υπό την σκέπη των πτερύγων του προστάτη της Αρχάγγελου Μιχαήλ, παραμένει αντάξια της ιστορίας της, ισχυρή στο παρόν και έτοιμη να κατακτήσει τους ουρανούς του αύριο», κατέληξε ο Αρχηγός ΓΕΑ. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΓΙΑΝΗΣ/EUROKINISSI)«Η επένδυση στην καινοτομία αποτελεί επίσης συνειδητή στρατηγική επιλογή. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των στελεχών μας, η ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας και η ανάπτυξη εγχώριων τεχνολογικών λύσεων μπορούν να προσφέρουν σημαντικά επιχειρησιακά οφέλη, με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων. Οφείλουμε να καλλιεργούμε μια οργανωτική κουλτούρα που επιβραβεύει τη δημιουργική σκέψη, προωθεί τη συνεργασία και αντιμετωπίζει την αλλαγή ως ευκαιρία εξέλιξης. Διότι η πραγματική καινοτομία δεν συνίσταται μόνο στην απόκτηση προηγμένης τεχνολογίας, αλλά κυρίως στην ικανότητα αξιοποίησής της με αποτελεσματικότητα, τόλμη και διορατικότητα» τόνισε.«Όμως, η ισχύς και η προοπτική της Πολεμικής Αεροπορίας δεν καθορίζονται αποκλειστικά από τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Θεμέλιο κάθε επιτυχίας αποτελεί ο ανθρώπινος παράγοντας. Εσείς, που καθημερινά υπηρετείτε με επαγγελματισμό, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, αποτελείτε την πραγματική δύναμη του Οργανισμού μας. Από τα πληρώματα των αεροσκαφών και τους τεχνικούς μέχρι το προσωπικό υποστήριξης και τις εκπαιδευτικές μας δομές, κάθε ειδικότητα συμβάλλει καθοριστικά στην εκπλήρωση της κοινής μας αποστολής» ξεκαθάρισε.Διευκρίνισε ακόμη ότι πέρα από το οικιστικό πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, «βρίσκεται σε εξέλιξη ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, την αναβάθμιση των υποδομών, την περαιτέρω ενίσχυση της στεγαστικής μέριμνας και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης» για τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.«Η φροντίδα για τον Αεροπόρο και την οικογένειά του συνιστά υποχρέωση και ταυτόχρονα επένδυση στο μέλλον της Πολεμικής Αεροπορίας» πρόσθεσε.Για το κοινωνικό έργο της Πολεμικής Αεροπορίας, υπογράμμισε ότι «βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, με αποστολές αεροδιακομιδών, έρευνας και διάσωσης, αεροπυρόσβεσης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών».Και συμπλήρωσε: «Σε κάθε τέτοια αποστολή αναδεικνύεται η βαθύτερη ουσία της υπηρεσίας μας: η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η εμπιστοσύνη και η αναγνώριση του ελληνικού λαού αποτελούν για όλους μας ξεχωριστή τιμή, αλλά και διαρκή υποχρέωση να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στις ανάγκες του».Για το μέλλον της Πολεμικής Αεροπορίας, εξήγησε ότι «διαμορφώνεται από τις επιλογές που κάνουμε σήμερα» και «απαιτεί στρατηγική σκέψη, επιμονή, συνέπεια και προσαρμοστικότητα».«Πάνω απ’ όλα», είπε, «απαιτεί ενότητα και κοινή αντίληψη της αποστολής».«Οφείλουμε να διατηρούμε όσα μας καθιστούν ισχυρούς, να βελτιώνουμε όσα απαιτούν αλλαγή και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι επόμενες γενιές Αεροπόρων να διαθέτουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες. Η ευθύνη μας δεν εξαντλείται στις ανάγκες του παρόντος. Εκτείνεται στις προκλήσεις που ακόμη δεν έχουν αναδυθεί και στις αποστολές που θα κληθούν να εκτελέσουν εκείνοι που θα μας διαδεχθούν» υπογράμμισε.«Η Πολεμική Αεροπορία, έχοντας πλήρη επίγνωση του θεσμικού της ρόλου και της υψηλής αποστολής της, παραμένει προσηλωμένη στην προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των εθνικών μας συμφερόντων. Το προσωπικό μας διακρίνεται για το υψηλό ηθικό, την άρτια επαγγελματική κατάρτιση και την ακλόνητη αποφασιστικότητα. Με αξιοπιστία, επιχειρησιακή ετοιμότητα και αίσθημα ευθύνης, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε κάθε πρόκληση, διαφυλάσσοντας την ασφάλεια της πατρίδας και συμβάλλοντας στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή» επισήμανε.Για τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν την Πολεμική Αεροπορία, ανέφερε: «Να θυμάστε ότι το μεγαλείο της Πολεμικής Αεροπορίας δεν αποτυπώνεται μόνο στην ισχύ των μέσων της, αλλά πρωτίστως στην ποιότητα των ανθρώπων της, στην πίστη προς την αποστολή και στη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας. Με σεβασμό στην ιστορία μας, αυτοπεποίθηση στο σήμερα και αισιοδοξία για το μέλλον, ας συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια Πολεμική Αεροπορία που δεν αρκείται στο να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις, αλλά διαθέτει το όραμα και την αποφασιστικότητα να τις διαμορφώνει».«Για μια Πολεμική Αεροπορία», είπε, «που θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους Έλληνες, σεβασμό στους φίλους και συμμάχους και βεβαιότητα σε κάθε Αεροπόρο ότι η αποστολή του υπηρετεί είναι κάτι μεγαλύτερο από τον ίδιο».«Μια Πολεμική Αεροπορία που υπό την σκέπη των πτερύγων του προστάτη της Αρχάγγελου Μιχαήλ, παραμένει αντάξια της ιστορίας της, ισχυρή στο παρόν και έτοιμη να κατακτήσει τους ουρανούς του αύριο», κατέληξε ο Αρχηγός ΓΕΑ.

Απευθυνόμενος σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, μαθητές των Παραγωγικών Σχολών, Σμηνίτες και πολιτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, στην Ημερήσια Διαταγή του υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Με αίσθημα βαθιάς υπερηφάνειας, σεβασμού και συγκίνησης τιμούμε σήμερα τον Προστάτη μας, Αρχάγγελο Μιχαήλ, και μαζί του τη διαχρονική προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας στην πατρίδα και στον ελληνικό λαό».Από την Σχολή Ικάρων, όπου πραγματοποιήθηκε η γιορτή για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «ξεχωριστή ευκαιρία να αναλογιστούμε το υψηλό χρέος που έχουμε αναλάβει, τις αξίες που μας ενώνουν και την ευθύνη που φέρουμε για τη διαφύλαξη της εθνικής ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της ασφάλειας της χώρας μας».Και προσέθεσε: «Αποτελεί, παράλληλα, ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμής στους Αεροπόρους που θυσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Σε εκείνους που με το θάρρος, την αυταπάρνηση και την προσφορά του σφράγισαν ανεξίτηλα την ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας. Η θυσία τους αποτελεί διαρκή υπενθύμιση ότι η ελευθερία και η ασφάλεια δεν είναι αυτονόητα αγαθά, αλλά κατακτήσεις που απαιτούν εγρήγορση, αποφασιστικότητα και όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, το ύψιστο τίμημα. Η μνήμη τους παραμένει ζωντανή και καθοδηγεί κάθε μας προσπάθεια».Για τη φετινή εορτή επισήμανε ότι «πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα και διαρκείς ανακατατάξεις».Όπως ανέλυσε: «Οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η όξυνση των γεωπολιτικών ανταγωνισμών αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της στρατιωτικής ισχύος στην αποτροπή των απειλών και στη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας».Για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την εμφάνιση σύνθετων, συμβατικών και υβριδικών απειλών, ο Αρχηγός ΓΕΑ ανέφερε ότι «διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα, στην οποία οι απαιτήσεις επιχειρησιακής ετοιμότητας και συνεχούς προσαρμογής στα νέα δεδομένα αυξάνονται συνεχώς».«Οι σύγχρονες συγκρούσεις», συμπλήρωσε, «καταδεικνύουν ότι η αεροπορική ισχύς εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των επιχειρήσεων».«Ταυτόχρονα, όμως», τόνισε, «επιβεβαιώνουν ότι η αποτελεσματικότητά της δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την υπεροχή των αεροπορικών μέσων, αλλά από την ταχύτητα αξιοποίησης της πληροφορίας, τη διαλειτουργικότητα, την ανθεκτικότητα των συστημάτων και την ικανότητα αντιμετώπισης απειλών σε πολλαπλά πεδία».Και εξήγησε: «Η ολοένα αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων, οι επιθέσεις κορεσμού, οι κυβερνοαπειλές και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μεταβάλλουν τα δεδομένα και επιβάλλουν την επανεξέταση καθιερωμένων αντιλήψεων και επιχειρησιακών πρακτικών».«Μέσα σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Πολεμική Αεροπορία καλείται όχι απλώς να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά να τις προλαμβάνει και να διαμορφώνει τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους. Η θέση της Ελλάδας, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και σε μια περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, καθιστά επιτακτική τη διατήρηση ισχυρής, αξιόπιστης και τεχνολογικά προηγμένης αεροπορικής ισχύος. Η αποτρεπτική μας ικανότητα δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Υπηρετεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη δυνατότητα της πατρίδας μας να ασκεί ανεμπόδιστα τα κυριαρχικά της δικαιώματα, με αυτοπεποίθηση και με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο» ξεκαθάρισε.