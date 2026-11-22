Εκπαιδευτικές βολές όλμων διαφόρων διαμετρημάτων πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού από τις 16 έως τις 19 Νοεμβρίου, στις οπο...









Εκπαιδευτικές βολές όλμων διαφόρων διαμετρημάτων πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού από τις 16 έως τις 19 Νοεμβρίου, στις οποίες έλαβαν μέρος όλες οι Μονάδες της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΥΚ που διαθέτουν τα εν λόγω οπλικά συστήματα, καθώς επίσης και τμήμα χειριστών όλμων από την Αίγυπτο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διμερούς Αμυντικής Συνεργασίας Κύπρου – Αιγύπτου.Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΦ, σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η επαύξηση της μαχητικής ικανότητας των Μονάδων, η βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης και των δεξιοτήτων των χειριστών, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού του προσωπικού, μέσω της πρακτικής εξάσκησης.Την εκπαιδευτική δραστηριότητα παρακολούθησαν ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο Πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Κύπρο, Mohamed Shawky Zaazou, ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Νεόφυτος Παχουλίδης, ο Διοικητής της ΕΛΔΥΚ, Συνταγματάρχης (ΠΖ) Σπυρίδωνας Γκολούσης, καθώς και εκπρόσωποι διπλωματικών και στρατιωτικών αρχών.