Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς η MI5 προειδοποίησε τις εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας ότι...



Σε συνάντηση με επικεφαλής αμυντικών επιχειρήσεων, οι βρετανικές υπηρεσίες ενημέρωσαν για την αυξανόμενη απειλή από τη Μόσχα. Η αρμόδια αρχή ασφαλείας κάλεσε τις εταιρείες να ενισχύσουν την προστασία των εγκαταστάσεων, του προσωπικού και των εφοδιαστικών τους δικτύων, ενώ συνέστησε στους εργαζομένους να αποφεύγουν τις προβλέψιμες καθημερινές μετακινήσεις. Οι προειδοποιήσεις αφορούν κυρίως ενέργειες όπως εμπρησμοί και σαμποτάζ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μάλιστα, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε Βρετανό που φέρεται να συμμετείχε σε σχέδιο επίθεσης σε εργοστάσια παραγωγής drones κατόπιν οδηγιών ρωσικών υπηρεσιών.



Η Εσθονία κλείνει τα σύνορά της



Την ίδια ώρα, η Εσθονία ανακοίνωσε ότι από την 1η Δεκεμβρίου κλείνει τα συνοριακά της περάσματα με τη Ρωσία για αδιευκρίνιστο διάστημα, με επανεξέταση της απόφασης σε έξι μήνες. Ο πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ επικαλέστηκε επαναλαμβανόμενα περιστατικά ασφαλείας κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, τα οποία οι εσθονικές αρχές αποδίδουν στη Μόσχα, μεταξύ των οποίων επιθέσεις σε επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα στην Ουκρανία. Παράλληλα, απέρριψε τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι η Εσθονία επέτρεψε ουκρανικές επιθέσεις με drones από το έδαφός της.



Ζελέσνκι: Η Ουκρανία θα χρειαστεί 115 δισ. ευρώ



Στο οικονομικό μέτωπο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί 115 δισ. ευρώ από το εξωτερικό το 2027. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη εξασφαλιστεί δεσμεύσεις 90 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αναζητούνται επιπλέον 25 δισ. ευρώ για να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας. Η ΕΕ παραμένει ο βασικός οικονομικός υποστηρικτής του Κιέβου, με νέο χρηματοδοτικό πακέτο 45 δισ. ευρώ να βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών σχεδιασμών.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς η MI5 προειδοποίησε τις εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας ότι ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο ρωσικών ενεργειών δολιοφθοράς, λόγω της υποστήριξής τους προς την Ουκρανία.