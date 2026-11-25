Σε προχωρημένο επίπεδο βρίσκονται με πληροφορίες οι συζητήσεις μεταξύ των Επιτελείων (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και Γενικό Επιτελεί...

Σε προχωρημένο επίπεδο βρίσκονται με πληροφορίες οι συζητήσεις μεταξύ των Επιτελείων (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και Γενικό Επιτελείο Στρατού) καθώς των Ισραηλινών (Israel Aerospace Industries) και SIBAT (υπηρεσία εξοπλισμών του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ) με επίκεντρο τη προμήθεια βαλλιστικών πυραύλων εδάφους – εδάφους LORA για τον Ελληνικό Στρατό. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν από το 2025 όπως έχει αναφέρει το DefenceReview.gr και ο υπογράφων στις 4 Δεκεμβρίου 2025. Αναλυτικά το άρθρο εδώ: https://old.defencereview.gr/amina/ellinikos-stratos-se-exelixi-syzitis/Συγκεκριμένα επισημαίναμε τα εξής δεδομένα σε άρθρο μας με τίτλο: «Ελληνικός Στρατός: Σε εξέλιξη συζητήσεις για την απόκτηση βαλλιστικών LORA» πως «Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας καθώς και του Γενικού Επιτελείου Στρατού με την ισραηλινή εταιρεία Israel Aerospace Industries (ΙΑΙ) με αντικείμενο την προοπτική απόκτησης βαλλιστικών πυραύλων LORA. Σύμφωνα με πληροφορίες του DefenceReview.gr, οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο προκειμένου να προσδιοριστεί το τελικό κόστος. Όπως υπογραμμίζουν ανώτατες στρατιωτικές πηγές στον γράφοντα έχει ήδη ζητηθεί η κατάθεση τιμών και χρονοδιαγράμματος για την απόκτηση των ισραηλινών βαλλιστικών πυραύλων. Μολονότι, το θέμα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο συζητήσεων, εντούτοις υπάρχει θετική διάθεση από ελληνικής πλευράς, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες απόκτησης. Το πρόγραμμα έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης προμήθειας των PULS από τη Βουλή των Ελλήνων, ένα πρόγραμμα ύψους 692 εκατομμυρίων ευρώ για 36 νέους υπερσύγχρονους Πολλαπλούς Εκτοξευτές Πυραύλων (ΠΕΠ) με πυραύλους PREDATOR HAWK μέγιστου βεληνεκούς 300 χιλιομέτρων καθώς και πυραύλους EXTRA μέγιστου βεληνεκούς 150 χιλιομέτρων.Τόσο σε επίπεδο Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας όσο και Γενικού Επιτελείου Στρατού μελετώνται και αξιολογούνται δυνητικές επιλογές νέων οπλικών συστημάτων, τα οποία μπορούν να προσδώσουν όγκο πυρών με ακρίβεια σε μεγάλο βάθος. Στη κατεύθυνση αυτή προκρίθηκε η επιλογή των ισραηλινών Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων (ΠΕΠ) τύπου PULS έναντι των αμερικανικών M-270 και με γνώμονα την αβέβαιη στάση των Αμερικανών ως προς την αποδέσμευση οπλικών συστημάτων που μπορούν να προσβάλουν στόχους σε μεγάλες αποστάσεις στη τουρκική ενδοχώρα. Τυχόν απόκτηση του LORA όπως και των PULS από την Ελλάδα επιτρέπει στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να πλήξουν με μεγάλη ακρίβεια και να εξουδετερώσουν τα κέντρα βάρους της τουρκικής πολεμικής μηχανής. Ως τέτοια ορίζονται αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις, ναύσταθμοι, κέντρα ανεφοδιασμού, συγκοινωνιακοί κόμβοι, σταθμοί έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου, στρατηγεία, χώροι συγκέντρωσης χερσαίων δυνάμεων κ.α. Άπαντες πλέον στα στρατιωτικά επιτελεία αντιλαμβάνονται πως σημασία δεν έχουν μόνον οι πλατφόρμες αλλά τα οπλικά συστήματα με τα οποία εξοπλίζονται και δύναται να παράγουν μαχητική ισχύ στο ελληνοτουρκικό πεδίο αντιπαράθεσης».Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα οι Ισραηλινοί φέρονται πρόθυμοι να διαθέσουν βαλλιστικούς πυραύλους LORA για τον Ελληνικό Στρατό έναντι ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (αναλόγως και της ποσότητας των πυρομαχικών και της υποστήριξης) και μάλιστα με συμμετοχή αρκετών ελληνικών εταιρειών της αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό άνω του 20%. Και τούτο διότι όπως επισημαίνουν ανώτατοι επιτελείς στον γράφοντα η σύγχρονη τάση στον χερσαίο πόλεμο επιβάλλει τη μετατροπή του Πυροβολικού από όπλο τακτικής υποστήριξης σε στρατηγικό φορέα κρούσης ακριβείας προκειμένου να προσβάλονται στόχοι υψηλής αξίας του εχθρού. Ήδη η Διεύθυνση Πυροβολικού του ΓΕΣ έχει αποφασίσει να προχωρήσει ένα συνδυασμό των πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών PULS με τους τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους LORA (LOng Range Artillery) προκειμένου να συγκροτήσει ένα ενιαίο, κλιμακωτό πλέγμα πυρών ακριβείας που καλύπτει αποστάσεις από τα 35 έως και τα 430+ χιλιόμετρα. Μέσω αυτής της στρατηγικής, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αποκτούν τη δυνατότητα να προσβάλλουν στόχους σε όλο το βάθος του Θεάτρου Επιχειρήσεων, επιλέγοντας κάθε φορά το καταλληλότερο όπλο από πλευράς ισχύος και κόστους, χωρίς να εξαντλούν πρόωρα τα στρατηγικά τους αποθέματα ή να εξαρτώνται αποκλειστικά από την Πολεμική Αεροπορία στην υλοποίηση προσβολών ακριβείας.Στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον του Αιγαίου και της Θράκης, η συνεργασία των δύο πυραυλικών συστημάτων λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος. Σε επίπεδο τακτικού και επιχειρησιακού βάθους, οι εκτοξευτές PULS αξιοποιούν κατευθυνόμενες ρουκέτες διαφόρων διαμετρημάτων για να επιτύχουν μαζικό κορεσμό περιοχών, εξουδετερώνοντας συγκεντρώσεις δυνάμεων, εχθρικό πυροβολικό, προκεχωρημένους κόμβους διοίκησης και αποβατικά τμήματα. Σε στρατηγικό επίπεδο το ΓΕΕΘΑ επικεντρώνεται σε βαλλιστικός πύραυλος LORA, αναλαμβάνοντας την καταστροφή στόχων υψηλής στρατηγικής αξίας σε μεγάλο βάθος. Με υπερηχητική ταχύτητα, ικανότητα ελιγμών και σχεδόν κατακόρυφη προσβολή των στόχων, ο LORA πλήττει οχυρωμένα καταφύγια όπως στρατηγεία Μειζόνων Διοικήσεων και Σχηματισμών, αεροδρόμια, ναυστάθμους, γέφυρες και συστοιχίες αεράμυνας μακράς εμβέλειας βαθιά στην ενδοχώρα του αντιπάλου. Ο συνδυασμός των πυρομαχικών του PULS σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο με τη στρατηγική διάσταση του πυραύλου LORA και του πυραύλου PREDATOR HAWK (των PULS) επιτρέπει την εφαρμογή συντονισμένων αποστολών καταστολής και καταστροφής της εχθρικής αεράμυνας (SEAD/DEAD) από Μοίρες Πυροβολικού Μάχης, καθώς και την ακαριαία προσβολή χρονικά ευαίσθητων στόχων (Time-Sensitive Targets) υψηλής αξίας. Τοποθετημένα επί τροχοφόρων οχημάτων (κάθε όχημα – φορέας φέρει 4 πυραύλους) υψηλής κινητικότητας, επιτρέπουν την εφαρμογή τακτικών ταχείας τάξης, βολής και άμεσης διαφυγής (shoot-and-scoot) μέσα σε ελάχιστα λεπτά.Το ζήτούμενο όπως σημειώνουν ανώτατοι αξιωματικοί είναι η διασύνδεσή τους σε ένα ενιαίο εθνικό δίκτυο Διοίκησης, Ελέγχου και Πληροφοριών (C4I) στρατηγικού επίπεδου (ΓΕΕΘΑ – Μείζονες Διοικήσεις), σε συνεργασία με μη επανδρωμένα αεροχήματα επιτήρησης (UAV), δορυφορικά συστήματα και άλλα μέσα Ηλεκτρονικού Πολέμου και Πληροφοριών και αυτό ώστε να μειώνει δραστικά τον χρόνο από τον εντοπισμό έως την προσβολή του στόχου (Sensor-to-Shooter). Με την ένταξη των εκτοξευτών PULS και την προοπτική ενσωμάτωσης και συμπαραγωγής των πυραύλων LORA, συγκροτείται δυνητικά ένα ισχυρό πυραυλικό οπλοστάσιο, στρατηγικής αποτροπής που καλύπτει ταυτόχρονα όλα τα Θέατρα Επιχειρήσεων από τη Θράκη ως το Αιγαίο με στόχο την αποτροπή.Σε στρατηγικό επίπεδο τα βαλλιστικά πυραυλικά συστήματα μακράς εμβέλειας, όπως ο LORA και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς του συστήματος του PULS, χαρακτηρίζονται ως όπλα στρατηγικής αποτροπής επειδή μεταβάλλουν ριζικά τον σχεδιασμό του αντιπάλου, καθιστώντας το κόστος και το τίμημα μιας ενδεχόμενης επίθεσης απαγορευτικό προτού καν εκδηλωθεί η σύγκρουση. Σε αντίθεση με τα συμβατικά τακτικά όπλα που περιορίζονται στην επαφή στη γραμμή του μετώπου, τα συστήματα αυτά επηρεάζουν ολόκληρο το βάθος της αντίπαλης επικράτειας, επιβάλλοντας το δόγμα της «αποτροπής μέσω τιμωρίας». Ο αντίπαλος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια δεν θα περιοριστεί στα σύνορα ή σε ένα μεμονωμένο νησί, αλλά θα οδηγήσει στην άμεση προσβολή ζωτικών υποδομών βαθιά στην ενδοχώρα του, όπως αεροδρόμια, ναύσταθμοι, γέφυρες, ενεργειακοί κόμβοι και κέντρα διοίκησης.