Κάτι πίνει ο Ακάρ... «Νίκη κατά της Ελλάδας το τουρκολιβυκό»... ενώ βλέπει και το KAAN να πετά

Αν έβλεπε μόνο το ένα από τα δύο θα ανησυχούσαμε... Τώρα είμαστε βέβαιοι πως βλέπει οράματα! Του γιατρού... “Σε δύο διαφορετικές παρεμβάσε...



Για την αμυντική βιομηχανία ο Ακάρ ανέφερε:



«Πλέον κατασκευάζονται άρματα μάχης, παράγονται μαζικά. Το HÜRKUŞ πετάει και το KAAN έρχεται, είναι καθ’ οδόν». Στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, ο Ακάρ υπερασπίστηκε εκ νέου το τουρκολιβυκό μνημόνιο.





«Οι μονομερείς πολιτικές εκτιμήσεις τρίτων μερών δεν μπορούν να καταστήσουν άκυρη μια συμφωνία μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών βάσει του διεθνούς δικαίου», δήλωσε και ζήτησε από την ΕΕ να άρει τα εμπόδια στην αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, επικαλούμενος τη στρατιωτική και βιομηχανική της ισχύ.

“Σε δύο διαφορετικές παρεμβάσεις, στην τουρκική Εθνοσυνέλευση στις 4 Νοεμβρίου και στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και άμυνα στο Δουβλίνο, υπερασπίστηκε τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μιλώντας κατά τη συζήτηση της αμυντικής συμφωνίας της Μέκκας, ο Ακάρ συνέδεσε το τουρκολιβυκό μνημόνιο με την Ελλάδα.«Τελικά, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε τη συμφωνία. Επομένως, πρόκειται για σημαντικό κέρδος της Τουρκίας όσον αφορά τη θέση που έχουμε λάβει έναντι της Ελλάδας στο Αιγαίο», είπε και πρόσθεσε πως η Τουρκία προστατεύει τα δικαιώματα που διεκδικεί στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. «Στην Κύπρο μιλάμε για δύο κράτη, κυρίαρχα, ισότιμα και με ισότιμο διεθνές καθεστώς».