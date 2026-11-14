Ισραηλινή Hayom: Νέο σχέδιο απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - Αυξημένα μέτρα προστασίας

Αυξημένα μέτρα προστασίας γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, έχουν λάβει οι μυστικές υπηρεσίες ασφαλείας, λόγω πληροφοριών γι...



Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ



Οι σημερινές πληροφορίες δημοσιοποιούνται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.



Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για επαφές με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Ιράν και τις επιλογές της Ουάσινγκτον απέναντι στην Τεχεράνη.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται πληροφορίες του Axios, στο πρόγραμμα των επαφών του περιλαμβάνεται συνάντηση με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενώ αναφέρεται και πιθανή συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.



Οι επαφές πραγματοποιούνται, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει την αμερικανική κυβέρνηση να εξετάσει την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Δεν υπάρχουν, πάντως, επιβεβαιωμένα στοιχεία που να συνδέουν ευθέως την επίσκεψη του Γκόφμαν με τη συγκεκριμένη προειδοποίηση για επίθεση με drones.

Πρόκειται για πληροφορίες που μετέφεραν η μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, Μοσάντ, προς την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών (CIA), κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.Δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Israel Hayom φέρνει στο φως αυτές τις πληροφορίες, επικαλούμενη υψηλόβαθμους Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Ωστόσο, δεν δίνονται στοιχεία για το σχέδιο επίθεσης του Ιράν, τον πιθανό χρόνο εκδήλωσης της επίθεσης ή τον βαθμό επιχειρησιακής προετοιμασίας που ενδεχομένως έχει διαπιστωθεί.Όπως αναφέρεται, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του, ενώ ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις αυξημένης ασφαλείας, καθώς το σχέδιο επίθεσης φέρεται να στοχοποιεί και μέλη της κυβέρνησης.Τον περασμένο Αύγουστο, δημοσίευμα του Reuters είχε αναδείξει αντίστοιχο περιστατικό, με διαφορετικές εκτιμήσεις των αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τις απειλές κατά της ζωής του Αμερικανού προέδρου.Στις 13 Αυγούστου 2026, το Reuters αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δεχθεί επανειλημμένες προειδοποιήσεις από το Ισραήλ για ενδεχόμενα ιρανικά σχέδια δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, σύμφωνα με εν ενεργεία και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλέστηκε το πρακτορείο, η CIA και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών δεν είχαν καταφέρει να επαληθεύσουν ανεξάρτητα αρκετές από τις συγκεκριμένες απειλές.Οι ισραηλινές προειδοποιήσεις περιλάμβαναν διαφορετικά σενάρια επιθέσεων, από τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή μέχρι την πιθανότητα επίθεσης με μαχαίρι κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης. Οι πληροφορίες άρχισαν να διαβιβάζονται πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών, τον Ιούνιο του 2025, και εντάθηκαν πριν από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο του 2026.Το σοβαρότερο περιστατικό αφορούσε την επίσκεψη του Τραμπ στην Τουρκία, τον Ιούλιο, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Reuters, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τον Λευκό Οίκο ότι υπήρχαν πληροφορίες για ενδεχόμενη ιρανική απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου, ακόμη και με τη χρήση φορητού αντιαεροπορικού πυραύλου κατά του προεδρικού αεροσκάφους.Παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν είχαν επιβεβαιώσει την απειλή, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ προχώρησε σε μία εξαιρετικά ασυνήθιστη επιχείρηση παραπλάνησης. Ο Τραμπ μεταφέρθηκε μυστικά από το Air Force One σε διαφορετικό στρατιωτικό αεροσκάφος, με το οποίο αναχώρησε από την Τουρκία.Το Reuters αποκάλυψε επίσης ότι οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν είχαν εντοπίσει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το συγκεκριμένο ισραηλινό σενάριο. Ακόμη πιο ενδιαφέρον ήταν ότι, σύμφωνα με τις πηγές του πρακτορείου, η CIA είχε αξιολογήσει με χαμηλό βαθμό βεβαιότητας ορισμένες από τις ισραηλινές πληροφορίες για απειλές κατά του Τραμπ.Το ζήτημα δεν περιοριζόταν στην αξιοπιστία μιας μεμονωμένης προειδοποίησης. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει προβληματισμό για το κατά πόσον ορισμένες πληροφορίες που διαβίβαζε το Ισραήλ αποσκοπούσαν αποκλειστικά στην ενημέρωση της Ουάσινγκτον ή μπορούσαν παράλληλα να επηρεάσουν τις αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στην Τεχεράνη.Η ισραηλινή πλευρά απέρριψε τον ισχυρισμό ότι χρησιμοποιούσε τις πληροφορίες των υπηρεσιών της για να επηρεάσει την αμερικανική πολιτική.