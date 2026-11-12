«Ο Ερντογάν δεν μπορεί να κρατά όμηρο το ενεργειακό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου»: Επίθεση της Νικόλ Μαλλιωτάκη στην Τουρκία για τον GSI

Η Ελληνοαμερικανίδα Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νέας Υόρκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, με σημερινή ανάρτησή της αναφέρεται στις «περιπέτειες» της ηλε...

Η Ελληνοαμερικανίδα Ρεπουμπλικανή βουλευτής Νέας Υόρκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, με σημερινή ανάρτησή της αναφέρεται στις «περιπέτειες» της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων, και επιτίθεται για μια ακόμη φορά στην Τουρκία και τον ισλαμιστή πρόεδρό της, Ταγίπ Ερντογάν.Η κ. Μαλλιωτάκη στην ανάρτησή της αναφέρει:«Ο Ερντογάν δεν μπορεί να κρατά όμηρο το ενεργειακό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου. Οι τακτικές εκφοβισμού και οι απειλές της Τουρκίας υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ πρέπει να σταθούν στο πλευρό της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ ενάντια στην τουρκική επιθετικότητα.»Η ανάρτηση της βουλευτού συνοδεύεται από φωτογραφία του υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνου Κόμπου η οποία παραπέμπει στις δηλώσεις που είχε κάνει ο κ. Κόμπος σε συνέντευξή του στα τέλη Σεπτεμβρίου στο αμερικανικό δίκτυο Fox News. Μεταξύ άλλων, Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, σ’ εκείνη την συνέντευξή του είχε αναφέρει «ότι η Άγκυρα προσπαθεί να εμποδίσει το μεγάλο ενεργειακό έργο που συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ευρώπη».«Η Τουρκία έχει εξαπολύσει απειλές και έχει ενεργήσει βάσει απειλών κατά της Κύπρου, ειδικά στην αποκλειστική οικονομική ζώνη», είχε πει ο κ. Κόμπος στο Fox News Digital στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών είχε τονίσει: «Το κύριο έργο της ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου και στη συνέχεια Κύπρου-Ισραήλ έχει μπλοκαριστεί από την Τουρκία λόγω παράνομων αξιώσεων που έχει όσον αφορά την οριοθέτηση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη … Το γεγονός ότι έχουμε κάποιον που αμφισβητεί όλες τις βάσεις και όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι η απάντηση στο πώς σχεδιάζουμε το μέλλον του λαού μας».