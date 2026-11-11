Το έσκασε για την Γαλλία ο βασικός ύποπτος για την δολοφονία της 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα! Είναι 24χρονος από την Γουινέα

Κοντά στην εξιχνίαση της δολοφονίας της 24χρονης γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Πα...





Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ύποπτος και η 24χρονη έμεναν μαζί σε ένα κοινόβιο και πως, μετά τον θάνατο της γυναίκας, ο άνδρας έφυγε για την Ιταλία και από εκεί πέρασε στη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του από τις γαλλικές Αρχές.



Αρχικά οι αστυνομικοί εξέτασαν έναν άνδρα από το Καμερούν που είχε φιλοξενήσει την κοπέλα, ωστόσο η εμπλοκή του αποκλείστηκε. Ακολούθως εξετάστηκαν και άλλοι αλλοδαποί που γνώριζαν την γυναίκα, μεταξύ αυτών και ο ύποπτος που όπως διαπιστώθηκε, διέμενε κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε η βαλίτσα. Αυτό που εκτιμάται και μένει να επιβεβαιωθεί, είναι ότι μεταξύ θύτη και θύματος προηγήθηκε καβγάς ο οποίος κατέληξε στον θάνατο της γυναίκας.



Η άφιξη στην Αθήνα





Υπενθυμίζεται πως, πριν φθάσει στην Αθήνα, η 24χρονη εργαζόταν ως καθαρίστρια στη Φολέγανδρο. μΗ νεαρή έφτασε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου και την ίδια ημέρα συναντήθηκε με έναν φίλο της από το Καμερούν. Κατά τη συνάντησή τους, του ανέφερε ότι θα πήγαινε στο κέντρο της Αθήνας για καφέ.



Ωστόσο, από την επόμενη ημέρα, 29 Οκτωβρίου, τα ίχνη της χάθηκαν, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να προσπαθούν να διαπιστώσουν τι συνέβη μετά την τελευταία γνωστή επικοινωνία της. Ο φίλος της από το Καμερούν ήταν εκείνος που δήλωσε την εξαφάνισή της στις 4 Νοεμβρίου, στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, καθώς είχαν περάσει αρκετές ημέρες χωρίς να έχει νέα της. Από την έρευνα των Αρχών έχει διαπιστωθεί ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.



Η 24χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα το απόγευμα της Κυριακής (8/11). Η ταυτοποίηση της 24χρονης έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς τα στοιχεία της υπήρχαν ήδη στη βάση δεδομένων της ΕΛΑΣ. Όπως διαπιστώθηκε, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και συγκεκριμένα για παράνομη είσοδο στη χώρα.



Σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, η νεαρή γυναίκα εκτιμάται ότι είχε χάσει τη ζωή της περίπου επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου. Παράλληλα, η σορός της δεν έφερε εμφανείς κακώσεις, ενώ τα πόδια της ήταν δεμένα.

Κοντά στην εξιχνίαση της δολοφονίας της 24χρονης γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, βρίσκονται τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές θεωρούν ως βασικό ύποπτο έναν 20χρονο από τη Γουινέα με τον οποίο η 24χρονη είχε παράλληλη σχέση από το 2024 οπότε φέρεται να γνωρίστηκαν σε δομή.