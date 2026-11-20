Ένα φιλόδοξο σχέδιο του αμερικανικού Πενταγώνου, που προβλέπει ότι οι μεγαλύτερες στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει ν...











Μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες και αυτόνομα δίκτυα ηλεκτροδότησης



Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του FORTRESS America είναι η προσπάθεια ενεργειακής αυτονόμησης των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.



Το σχέδιο προβλέπει την αξιοποίηση μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και αυτόνομων ηλεκτρικών δικτύων, γνωστών ως microgrids. Τα συγκεκριμένα δίκτυα επιτρέπουν σε μια στρατιωτική εγκατάσταση να αποσυνδεθεί από το δημόσιο σύστημα ηλεκτροδότησης και να εξακολουθήσει να τροφοδοτεί τις κρίσιμες υποδομές της με ηλεκτρική ενέργεια.



Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη αποκτήσει συγκεκριμένη χρηματοδοτική και τεχνολογική διάσταση.



Τον Αύγουστο του 2026, ο αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε συμφωνίες συνολικού ύψους έως 2,2 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων σε πέντε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος Janus. Στόχος είναι η ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας και η μείωση της εξάρτησης των βάσεων από ευάλωτες εξωτερικές υποδομές.



Οι νέοι αντιδραστήρες βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης και σχεδιαζόμενης εγκατάστασης. Δεν πρόκειται, επομένως, για ένα πλήρως λειτουργικό δίκτυο αυτόνομων στρατιωτικών βάσεων, αλλά για μια διαδικασία που θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια.



Το FORTRESS America, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην ηλεκτρική ενέργεια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Fox News, το Πεντάγωνο προετοιμάζει επίσης τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων πυρομαχικών, καυσίμων, κρίσιμων ορυκτών, ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και ιατρικού υλικού.



Ο σχεδιασμός στηρίζεται στην εκτίμηση ότι μια μεγάλη στρατιωτική σύγκρουση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις διεθνείς εμπορικές και εφοδιαστικές αλυσίδες.



Για κρίσιμα στρατιωτικά υλικά, προβλέπεται η ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών παραγωγής και προμήθειας, ώστε η απώλεια ενός εργοστασίου ή προμηθευτή να μην οδηγεί σε διακοπή ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας.



Παράλληλα, μέσω ενός δικτύου πολιτικών βιομηχανιών που θα μπορούν να υποστηρίξουν την πολεμική παραγωγή, το Πεντάγωνο εξετάζει τρόπους, ώστε υφιστάμενα εργοστάσια να μετατρέπονται ταχύτερα σε μονάδες παραγωγής αμυντικού υλικού κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.



Στο σχέδιο εντάσσονται επίσης η προστασία από κυβερνοεπιθέσεις, η ενίσχυση στρατιωτικών επικοινωνιών και η διατήρηση επιχειρησιακών δυνατοτήτων σε περιβάλλον παρεμβολών στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.



Αύξηση 450% στις πωλήσεις εξοπλισμού επιβίωσης



Εκείνο που φέρνει τώρα το πρόγραμμα ξανά στην επικαιρότητα είναι η επίδραση που φαίνεται να έχει, μαζί με άλλες διεθνείς εξελίξεις, στην αμερικανική κοινωνία.



Σύμφωνα με το Axios, οι συνεχείς αναφορές σε κυβερνοεπιθέσεις, τεχνολογικές δυσλειτουργίες και κινδύνους για τις κρίσιμες υποδομές έχουν οδηγήσει ολοένα περισσότερους Αμερικανούς να δημιουργούν προσωπικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης.



Η αύξηση των πωλήσεων κατά 450% που ανέφερε η Survival Frog αφορά μεν τη συγκεκριμένη επιχείρηση και δεν αποτελεί συνολικό δείκτη για ολόκληρη την αμερικανική αγορά, ωστόσο, ο ιδρυτής της εταιρείας υποστηρίζει ότι ανάλογη αύξηση της ζήτησης καταγράφεται και σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, ενώ μεγάλο μέρος των αγοραστών εμφανίζεται να προμηθεύεται για πρώτη φορά τέτοιου είδους προϊόντα.



Μεγαλύτερη ζήτηση παρουσιάζουν τα τρόφιμα μακράς διάρκειας, οι φορητοί ασύρματοι και τα ραδιόφωνα, οι ηλιακές γεννήτριες, οι φορητές μπαταρίες και τα φίλτρα νερού, παρατηρεί το NBC News.



Ο Μάικλ Μιλς, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς, ο οποίος μελετά τη συμπεριφορά όσων προετοιμάζονται για καταστροφές, εκτιμά ότι ολοένα περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν ηπιότερες μορφές προετοιμασίας, υπό το βάρος της αβεβαιότητας για τη διεθνή σταθερότητα.



Η τάση, η οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι γνωστή με τον όρο «prepping», δεν αφορά πλέον αποκλειστικά μικρές κοινότητες που προετοιμάζονται για ακραία σενάρια, αλλά επεκτείνεται σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

Οι φήμες για μπλακάουτ 90 ημερών και η απάντηση του Βανς



Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών για το FORTRESS America συνέπεσε με τη διάδοση αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που υποστήριζαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επρόκειτο να αντιμετωπίσουν γενικευμένο μπλακάουτ.



Ορισμένες από τις φήμες συνέδεαν μια υποτιθέμενη διακοπή ηλεκτροδότησης με τη 17η Νοεμβρίου, επικαλούμενες ακόμη και αναφορές από τη σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons».



Άλλες αναρτήσεις χρησιμοποίησαν αλλοιωμένα με τεχνητή νοημοσύνη βίντεο, τα οποία παρουσίαζαν ψευδώς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί για διακοπή ρεύματος διάρκειας 90 ημερών.



Η ανησυχία έφθασε πάντως μέχρι την πολιτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.



Όπως καταγράφει το Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στη Λόρα Ίνγκραχαμ του Fox News για τις προετοιμασίες του Πενταγώνου και τις ανησυχίες πολιτών σχετικά με ενδεχόμενη μεγάλη κρίση.



Ο Βανς αποκάλυψε ότι ακόμη και φίλοι του τον ρωτούν εάν πρέπει να κατασκευάσουν καταφύγια ή να συγκεντρώσουν τρόφιμα και νερό. «Η απάντησή μου είναι όχι. Δεν βλέπουμε να έρχεται κάποια κρίση» δήλωσε, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους πολίτες.



Πίσω από τις διαδικτυακές φήμες και την αυξανόμενη ζήτηση εξοπλισμού επιβίωσης υπάρχει, ωστόσο, μια πραγματική αλλαγή στον αμερικανικό αμυντικό σχεδιασμό.



Το Πεντάγωνο αντιμετωπίζει πλέον την προστασία των εγχώριων υποδομών ως αναπόσπαστο μέρος της στρατιωτικής ετοιμότητας, αναγνωρίζοντας ότι μια μελλοντική μεγάλη σύγκρουση δεν θα περιοριστεί κατ’ ανάγκη στα παραδοσιακά πεδία των μαχών.



Οι στρατιωτικές βάσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, τα ενεργειακά δίκτυα, τα εργοστάσια κατασκευής οπλικών συστημάτων και οι αλυσίδες εφοδιασμού ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους κυβερνοεπιθέσεων ή άλλων ενεργειών, που θα επηρεάσουν την ικανότητα της χώρας να διεξάγει παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις.



Η προετοιμασία αυτή δεν αποδεικνύει ότι επίκειται ένας νέος πόλεμος ή ότι το Πεντάγωνο γνωρίζει πως θα σημειωθεί μεγάλη καταστροφή. Αποτυπώνει, όμως, την προσπάθεια της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας να διασφαλίσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να συνεχίσουν να επιχειρούν, ακόμη και εάν σημαντικό μέρος των πολιτικών υποδομών πάψει να λειτουργεί.



Αυτό είναι και το ουσιαστικό περιεχόμενο του στόχου των 90 ημερών: όχι μια αντίστροφη μέτρηση για ένα επικείμενο μπλακάουτ, αλλά η προετοιμασία για ένα ενδεχόμενο, στο οποίο οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να παραμείνουν επιχειρησιακές, ενώ οι υποδομές από τις οποίες εξαρτώνται θα έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα.



Με πληροφορίες από NBC News, Fox News Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών για το FORTRESS America συνέπεσε με τη διάδοση αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που υποστήριζαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επρόκειτο να αντιμετωπίσουν γενικευμένο μπλακάουτ.Ορισμένες από τις φήμες συνέδεαν μια υποτιθέμενη διακοπή ηλεκτροδότησης με τη 17η Νοεμβρίου, επικαλούμενες ακόμη και αναφορές από τη σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons».Άλλες αναρτήσεις χρησιμοποίησαν αλλοιωμένα με τεχνητή νοημοσύνη βίντεο, τα οποία παρουσίαζαν ψευδώς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί για διακοπή ρεύματος διάρκειας 90 ημερών.Η ανησυχία έφθασε πάντως μέχρι την πολιτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.Όπως καταγράφει το Axios, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στη Λόρα Ίνγκραχαμ του Fox News για τις προετοιμασίες του Πενταγώνου και τις ανησυχίες πολιτών σχετικά με ενδεχόμενη μεγάλη κρίση.Ο Βανς αποκάλυψε ότι ακόμη και φίλοι του τον ρωτούν εάν πρέπει να κατασκευάσουν καταφύγια ή να συγκεντρώσουν τρόφιμα και νερό. «Η απάντησή μου είναι όχι. Δεν βλέπουμε να έρχεται κάποια κρίση» δήλωσε, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους πολίτες.Πίσω από τις διαδικτυακές φήμες και την αυξανόμενη ζήτηση εξοπλισμού επιβίωσης υπάρχει, ωστόσο, μια πραγματική αλλαγή στον αμερικανικό αμυντικό σχεδιασμό.Το Πεντάγωνο αντιμετωπίζει πλέον την προστασία των εγχώριων υποδομών ως αναπόσπαστο μέρος της στρατιωτικής ετοιμότητας, αναγνωρίζοντας ότι μια μελλοντική μεγάλη σύγκρουση δεν θα περιοριστεί κατ’ ανάγκη στα παραδοσιακά πεδία των μαχών.Οι στρατιωτικές βάσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, τα ενεργειακά δίκτυα, τα εργοστάσια κατασκευής οπλικών συστημάτων και οι αλυσίδες εφοδιασμού ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους κυβερνοεπιθέσεων ή άλλων ενεργειών, που θα επηρεάσουν την ικανότητα της χώρας να διεξάγει παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις.Η προετοιμασία αυτή δεν αποδεικνύει ότι επίκειται ένας νέος πόλεμος ή ότι το Πεντάγωνο γνωρίζει πως θα σημειωθεί μεγάλη καταστροφή. Αποτυπώνει, όμως, την προσπάθεια της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας να διασφαλίσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να συνεχίσουν να επιχειρούν, ακόμη και εάν σημαντικό μέρος των πολιτικών υποδομών πάψει να λειτουργεί.Αυτό είναι και το ουσιαστικό περιεχόμενο του στόχου των 90 ημερών: όχι μια αντίστροφη μέτρηση για ένα επικείμενο μπλακάουτ, αλλά η προετοιμασία για ένα ενδεχόμενο, στο οποίο οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να παραμείνουν επιχειρησιακές, ενώ οι υποδομές από τις οποίες εξαρτώνται θα έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα.Με πληροφορίες από Axios

Ένα φιλόδοξο σχέδιο του αμερικανικού Πενταγώνου, που προβλέπει ότι οι μεγαλύτερες στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν για τουλάχιστον 90 ημέρες χωρίς εξωτερική υποστήριξη, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς οι ανησυχίες για κυβερνοεπιθέσεις, εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και διαταραχές κρίσιμων υποδομών τροφοδοτούν ένα νέο κύμα προετοιμασίας των Αμερικανών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.Η νέα διάσταση της υπόθεσης αποκαλύπτεται σε δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο η ζήτηση για τρόφιμα μακράς διαρκείας, συσκευές επικοινωνίας, γεννήτριες και άλλα είδη επιβίωσης αυξάνεται εντυπωσιακά στις ΗΠΑ.Είναι χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία Survival Frog, η οποία ειδικεύεται σε εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης, κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 450% από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 16 Νοεμβρίου, σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες, σύμφωνα με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλό της, Μπάιρον Γουόκερ.Ο ίδιος συνδέει την αύξηση της ζήτησης τόσο με τις προειδοποιήσεις ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την ανάγκη δημιουργίας αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης (σ.σ. το περίφημο κιτ επιβίωσης 72 ωρών) όσο και με τις πληροφορίες για το σχέδιο του Πενταγώνου, το οποίο προβλέπει τη διατήρηση κρίσιμων στρατιωτικών λειτουργιών, ακόμη και εάν καταρρεύσουν τα συστήματα πολιτικών υποδομών.Το σχέδιο είναι πραγματικό, αλλά, σε κάθε περίπτωση, δεν αποτελεί προειδοποίηση για επικείμενο γενικευμένο μπλακάουτ, όπως υποστηρίζουν αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Η αφετηρία βρίσκεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, όταν ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε το πρόγραμμα FORTRESS America, μια πρωτοβουλία για τη θωράκιση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας απέναντι στις συνέπειες μιας μεγάλης κρίσης ή ενός πολέμου.Το όνομα του προγράμματος προέρχεται από τις λέξεις Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply and Survivability, οι οποίες περιγράφουν το πλαίσιο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας, του ανεφοδιασμού και της επιχειρησιακής επιβίωσης των αμερικανικών δυνάμεων.Στις 25 Οκτωβρίου, το Fox News αποκάλυψε, επικαλούμενο έγγραφα του Πενταγώνου, ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μεγάλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αποκτήσουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν τις βασικές λειτουργίες τους επί τουλάχιστον τρεις μήνες, χωρίς να εξαρτώνται από εξωτερικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, καυσίμων και επικοινωνιών.Η βασική επιδίωξη είναι να διασφαλιστεί ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, ακόμη και εάν μια εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση, δολιοφθορά ή στρατιωτική σύγκρουση προκαλέσει σοβαρές βλάβες στις υποδομές της χώρας.Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, περιέγραψε στο Fox News τη νέα προσέγγιση του αμερικανικού στρατιωτικού σχεδιασμού. «Η ηλεκτρική ενέργεια είναι πλέον μέρος της μάχης. Χωρίς ηλεκτρισμό χάνεις τις επικοινωνίες, το νερό, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις γραμμές παραγωγής και τις βασικές δομές στρατιωτικής διοίκησης» δήλωσε.Όπως εξήγησε, το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου θεωρεί πλέον υπερβολικά επικίνδυνη την εξάρτηση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τα συνηθισμένα δημοτικά και ιδιωτικά δίκτυα παροχής βασικών υπηρεσιών.Ο Παρνέλ υπογράμμισε ότι μεγάλο μέρος του παλαιότερου αμερικανικού αμυντικού σχεδιασμού στηριζόταν στην παραδοχή πως η γεωγραφική θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανάμεσα σε δύο ωκεανούς, προσέφερε προστασία από εξωτερικές απειλές. «Αυτή η εποχή έχει τελειώσει» ήταν το νόημα της προειδοποίησής του, καθώς οι σύγχρονες απειλές μπορούν να επηρεάσουν ζωτικές υποδομές πολύ μακριά από τα παραδοσιακά πεδία των μαχών.Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι ενέργειες δολιοφθοράς ενδέχεται να προκαλέσουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην ηλεκτροδότηση, στις επικοινωνίες, στην παραγωγή οπλικών συστημάτων και στις στρατιωτικές μεταφορές.