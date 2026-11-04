Να και κάτι που δε ξέραμε... Γιατί τα λογότυπα των fast food είναι πάντα κόκκινα













Κατ'αρχάς είναι και θέμα ψυχολογίας αφού η επιλογή του χρώματος είναι μια από τις τακτικές που χρησιμοποιούν πολλές εταιρείες για να προσελκύσουν πελάτες και το κόκκινο είναι ένα χρώμα που δύσκολα μπορεί να αγνοήσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος.Ο μέσος άνθρωπος μπορεί να διακρίνει 10 εκατομμύρια χρώματα, αλλά το κόκκινο φαίνεται πως υπερέχει όλων. Ήταν ένα από τα πρώτα χρώματα που οι αρχαίοι ημών πρόγονοι σκέφτηκαν πως πρέπει να του δώσουν μια ονομασία. Πολύ πριν δημιουργηθεί το αλφάβητο και το γράψιμο, οι άνθρωποι είχαν δώσει ονόματα σε τρία μόνο χρώματα: στο άσπρο, το μαύρο και το κόκκινο. Για την ακρίβεια η λέξη «μπλε» δεν εμφανίστηκε παρά το 200 μ.Χ.Αρα το ανθρώπινο είδος έχει μια βαθύτερη σχέση με το κόκκινο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Τι συναισθήματα μας προκαλεί; Μια αίσθηση επείγοντος ενώ έχει την ιδιότητα να αυξάνει την όρεξη. Αυτά τα δυο μαζί αποτελούν την τέλεια συνταγή προσέλκυσης ενός πεινασμένου πελάτη που θέλει να φάει και μάλιστα γρήγορα.Άγνωστο παραμένει γιατί το κόκκινο χρώμα μας κάνει να νοιώθουμε έτσι. Πάντως πολλοί αρχαίοι λαοί μεταξύ των οποίων κάποιες φυλές της Νέας Γουινέας έδωσαν στο χρώμα αυτό τη λέξη που χρησιμοποιούσαν για το αίμα.Στους μεσαιωνικούς χρόνους το κόκκινο ήταν το χρώμα των βασιλέων και η χρήση του ισοδυναμούσε με κύρος και δύναμη.Επίσης, μέχρι και σήμερα, στην Ινδία πολλές νύφες παντρεύονται με κόκκινα νυφικά.Το κόκκινο είναι ένα από τα λίγα χρώματα που όλες οι κουλτούρες έχουν συνδέσει με κάτι θετικό κι αυτό οι εταιρείες το εκμεταλλεύονται δεόντως. Εξάλλου, αν και έχουμε 5 αισθήσεις το 80% των πληροφοριών που επεξεργάζεται ο εγκέφαλός μας προέρχεται από τα μάτια μας, ενώ το 85% των καταναλωτών επιλέγουν τι θα ψωνίσουν από το χρώμα του.