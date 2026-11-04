Να και κάτι που δε ξέραμε... Γιατί τα λογότυπα των fast food είναι πάντα κόκκινα

newmoney_ McDonald's, Goody's, Wendy's, Burger King, Jack in the Box, Arby's και τόσες άλλες αλυσίδες φαστ φουντ έχουν έ...
newmoney_ McDonald's, Goody's, Wendy's, Burger King, Jack in the Box, Arby's και τόσες άλλες αλυσίδες φαστ φουντ έχουν ένα κοινό μεταξύ τους. Τα λογότυπα τους είναι κόκκινα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Η απάντηση πάει... χιλιάδες χρόνια πίσω.
Κατ'αρχάς είναι και θέμα ψυχολογίας αφού η επιλογή του χρώματος είναι μια από τις τακτικές που χρησιμοποιούν πολλές εταιρείες για να προσελκύσουν πελάτες και το κόκκινο είναι ένα χρώμα που δύσκολα μπορεί να αγνοήσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
Αρα το ανθρώπινο είδος έχει μια βαθύτερη σχέση με το κόκκινο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Τι συναισθήματα μας προκαλεί; Μια αίσθηση επείγοντος ενώ έχει την ιδιότητα να αυξάνει την όρεξη. Αυτά τα δυο μαζί αποτελούν την τέλεια συνταγή προσέλκυσης ενός πεινασμένου πελάτη που θέλει να φάει και μάλιστα γρήγορα.
Άγνωστο παραμένει γιατί το κόκκινο χρώμα μας κάνει να νοιώθουμε έτσι. Πάντως πολλοί αρχαίοι λαοί μεταξύ των οποίων κάποιες φυλές της Νέας Γουινέας έδωσαν στο χρώμα αυτό τη λέξη που χρησιμοποιούσαν για το αίμα.
Στους μεσαιωνικούς χρόνους το κόκκινο ήταν το χρώμα των βασιλέων και η χρήση του ισοδυναμούσε με κύρος και δύναμη.
Επίσης, μέχρι και σήμερα, στην Ινδία πολλές νύφες παντρεύονται με κόκκινα νυφικά.
Το κόκκινο είναι ένα από τα λίγα χρώματα που όλες οι κουλτούρες έχουν συνδέσει με κάτι θετικό κι αυτό οι εταιρείες το εκμεταλλεύονται δεόντως. Εξάλλου, αν και έχουμε 5 αισθήσεις το 80% των πληροφοριών που επεξεργάζεται ο εγκέφαλός μας προέρχεται από τα μάτια μας, ενώ το 85% των καταναλωτών επιλέγουν τι θα ψωνίσουν από το χρώμα του.
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