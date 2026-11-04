Θεσσαλονίκη: Τούρκοι κρατούμενοι κατηγορούνται για τον εμπρησμό στις φυλακές Διαβατών

Τέσσερις Τούρκοι κρατούμενοι κατηγορούνται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στις φυλακές Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη -ενέ...

Τέσσερις Τούρκοι κρατούμενοι κατηγορούνται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στις φυλακές Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη -ενέργεια, που σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., αποδίδεται σε εμπρησμό και φαίνεται να έγινε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την έκδοση έγκλειστου συμπατριώτη τους στην Τουρκία.Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τέσσερις άνδρες, ηλικίας 32, 26, 50 και 55 ετών, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς.Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 32χρονος φέρεται να βγήκε από θάλαμο κράτησης, μεταφέροντας στρώματα στα οποία είχε ήδη εκδηλωθεί φωτιά και τα μετέφερε σε διάδρομο. Οι άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι κρατούμενοι φέρονται να συνέδραμαν στην επέκταση της πυρκαγιάς, τοποθετώντας ερμάρια μπροστά σε πόρτα διαδρόμου, ώστε να εμποδίσουν το κλείσιμό της, αλλά και μεταφέροντας επιπλέον στρώματα από το εσωτερικό των θαλάμων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.Για την κατάσβεση της φωτιάς είχαν κινητοποιηθεί πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή της εξωτερικής φρουράς των φυλακών. Κάποιοι κρατούμενοι χρειάστηκαν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.Η παραπάνω ενέργεια φέρεται να έγινε ως ένδειξη αλληλεγγύης προς 48χρονο Τούρκο, για τον οποίο είχε αποφασιστεί η έκδοσή του στην πατρίδα του για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξέτασαν την παρουσία και τις κινήσεις κρατουμένων τουρκικής καταγωγής, ενώ μετά το περιστατικό αποφασίστηκε η μετακίνηση τους σε άλλες πτέρυγες των φυλακών Διαβατών, προκειμένου να αποτραπούν νέες εντάσεις.Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων