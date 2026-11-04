Ιρανός αξιωματούχος: Ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας δήλωσε: «Το Ισραήλ θα επιτεθεί και στην Τουρκία»

Σύμφωνα με τον Μουχσίν Ρεζάι, Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε...

Σύμφωνα με τον Μουχσίν Ρεζάι, Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι το Ισραήλ θα στοχεύσει μετά το Ιράν την Τουρκία και στη συνέχεια τη Σαουδική Αραβία.Ο Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μουχσίν Ρεζάι, ισχυρίστηκε ότι ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα στοχεύσει την Τουρκία μετά το Ιράν και στη συνέχεια τη Σαουδική Αραβία.Σε συνέντευξή του στην ιρανική κρατική τηλεόραση (İran televizyonu IRIB) το Σάββατο το βράδυ, ο Ριζάι αναφέρθηκε στην τετραμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη μεταξύ Ιράν, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας.Είπε ότι ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, Χαλίντ μπιν Σαλμάν, προειδοποίησε τις χώρες της περιοχής για την ισραηλινή απειλή στη συνάντηση.Ο Ρεζάι παρέθεσε τα λόγια του Χαλίντ μπιν Σαλμάν:«Νόμιζα ότι αυτές οι χώρες είχαν γίνει περισσότερο σαν τη Χεζμπολάχ από πολλούς από τους φίλους μας! Μίλησαν τόσο αποφασιστικά εναντίον του Ισραήλ που ο Εμίρ Χαλίντ είπε: «Μετά από εσάς, το Ισραήλ θα επιτεθεί στην Τουρκία και μετά σε εμάς, δηλαδή στη Σαουδική Αραβία»».Ο Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν αναφέρθηκε επίσης στις δηλώσεις που έκαναν ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας (MIT), Ιμπραήμ Καλίν, και ο Αρχηγός του Επιτελείου Στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης.Ο Ρεζάι δήλωσε ότι και οι δύο αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες για την ισραηλινή απειλή και τις πιθανές συνέπειες των περιφερειακών εξελίξεων για τις αντίστοιχες χώρες τους.Η κοινή συνάντηση μεταξύ Ιράν, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου στο συγκρότημα Saadabad Palace στην Τεχεράνη. Τη συνάντηση οικοδεσπότης ήταν ο Μουχσίν Ρεζάι.Μετά από αυτή τη συνάντηση με το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία, τρία μέλη του Συμφώνου Άμυνας της Μέκκας και το Ιράν εξέδωσαν κοινή δήλωση.Η δήλωση ανακοίνωνε ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία για τη συνέχιση των συζητήσεων «με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων χωρών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας».Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το ζήτημα των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πραγματοποίησαν οι Χούθι, σύμμαχοι της Τεχεράνης, εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης .