Πολεμική Αεροπορία: Εντυπωσιακή επίδειξη F-16 και T-6A στο Ηράκλειο Κρήτης

Ένα εντυπωσιακό θέαμα είχε ετοιμάσει η Πολεμική Αεροπορία σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στο Ηράκλειο Κρήτης, με την αεροπορική επίδει...









Ένα εντυπωσιακό θέαμα είχε ετοιμάσει η Πολεμική Αεροπορία σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στο Ηράκλειο Κρήτης, με την αεροπορική επίδειξη ενός μαχητικού αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και ενός T-6A «Δαίδαλος».Η αεροπορική επίδειξη πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), στο Πάρκο Καράβολα.Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης η Μουσική της ΠΑ εκτέλεσε μουσικά κομμάτια της ελληνικής και διεθνούς σκηνής.Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, κα Ελένη Βατσινά και κ. Φραγκίσκος Παρασύρης, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ.κ. Ευγένιος, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Γεώργιος Πιτσούλης, ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρου Αρναουτάκη, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Τουρισμού Ηρακλείου, κ. Γεώργιος Αγριμανάκης, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Ηρακλείου, κ. Αλέξη Καλοκαιρινού, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Νομού Ηρακλείου, Ανώτατοι Αξιωματικοί, επίτιμοι Αρχηγοί, Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων και Συλλόγων, καθώς και πλήθος κόσμου.Δείτε φωτογραφίες: