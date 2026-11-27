Τους κινδύνους που προκύπτουν από την ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων ταυτοποίησης, όπως διαβατήρια και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναδεικνύ...



Οι κίνδυνοι από την επαλήθευση ηλικίας



Παράλληλα, η αυστηροποίηση του κανονιστικού πλαισίου και η εφαρμογή νέων κανόνων έχουν οδηγήσει στην ευρύτερη χρήση διαδικασιών επαλήθευσης ηλικίας για την πρόσβαση σε περιεχόμενο ενηλίκων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες.



Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία σε αρκετούς χρήστες, οι οποίοι προβληματίζονται για το κατά πόσο είναι ασφαλής η διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων στις εταιρείες που αναλαμβάνουν την επιβεβαίωση της ηλικίας τους.



Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση των βιομετρικών πληροφοριών, όπως οι σαρώσεις προσώπου. Όπως υπογραμμίζει η ESET, τα συγκεκριμένα δεδομένα ενέχουν αυξημένο κίνδυνο σε περίπτωση διαρροής, καθώς δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να αλλάξει ένας αριθμός διαβατηρίου.



Η εταιρεία προτείνει, πριν από τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών, να ελέγχεται η αξιοπιστία του παρόχου, να εξετάζεται ποια δεδομένα συλλέγει, για πόσο διάστημα τα αποθηκεύει και εάν τα διαβιβάζει σε τρίτους. Επίσης, οι χρήστες καλούνται να αναζητούν εναλλακτικές μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας που προϋποθέτουν την κοινοποίηση μικρότερου όγκου προσωπικών πληροφοριών.

Τι πρέπει να κάνετε εάν τα στοιχεία σας έχουν διαρρεύσει



Σε περίπτωση που κάποιος διαπιστώσει ότι τα προσωπικά του δεδομένα περιλαμβάνονται σε περιστατικό παραβίασης, η ESET συνιστά να κινηθεί άμεσα, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα.



Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία:



«Αρχικά, επιβεβαιώστε ποια ακριβώς δεδομένα έχουν παραβιαστεί. Στη συνέχεια, αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί και ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), εφόσον δεν το έχετε ήδη κάνει. Εάν έχουν υποκλαπεί οικονομικά στοιχεία, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζα ή τον πάροχο της κάρτας σας, προκειμένου να παγώσετε τον λογαριασμό ή την κάρτα σας και να αντικαταστήσετε τυχόν παραβιασμένες κάρτες. Παρακολουθείτε επίσης τακτικά τις συναλλαγές σας για να εντοπίσετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα.



Σε περίπτωση υποκλοπής εγγράφων ταυτοποίησης, ενημερωθείτε για τη δυνατότητα ανανέωσης ή αντικατάστασής τους. Παράλληλα, παραμείνετε σε εγρήγορση για ύποπτα μηνύματα, τηλεφωνήματα ή άλλες απόπειρες επικοινωνίας που ενδέχεται να σχετίζονται με την παραβίαση. Τέλος, εξετάστε το ενδεχόμενο να αναφέρετε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές, ώστε να διερευνηθεί και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας».

Τους κινδύνους που προκύπτουν από την ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων ταυτοποίησης, όπως διαβατήρια και άλλα προσωπικά στοιχεία, αναδεικνύει η διεθνής εταιρεία κυβερνοασφάλειας ESET, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο υποκλοπής ή ακούσιας δημοσιοποίησης ευαίσθητων δεδομένων.Η χρήση ψηφιακών υπηρεσιών απαιτεί πλέον όλο και συχνότερα την ανάρτηση εγγράφων που πιστοποιούν την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή δεν είναι απαλλαγμένη από κινδύνους, καθώς τα στοιχεία μπορεί να βρεθούν στα χέρια κυβερνοεγκληματιών ή να καταστούν προσβάσιμα σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί περιστατικό του Μαΐου 2026, όταν η πλατφόρμα «UK Visa Portal» εξέθεσε τουλάχιστον 100.000 διαβατήρια και φωτογραφίες selfie χρηστών. Σύμφωνα με την ESET, τέτοιου είδους δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απάτες μέσω πλαστοπροσωπίας, αλλά και για την απόκτηση πρόσβασης σε ακόμη πιο ευαίσθητες πληροφορίες.Οι συστάσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένωνΓια τον περιορισμό των κινδύνων κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, η ESET συνιστά στους χρήστες να ακολουθούν ορισμένα βασικά μέτρα προστασίας:Να εξετάζουν εάν είναι απολύτως αναγκαία η αποστολή του συγκεκριμένου εγγράφου ή εάν υπάρχει κάποια εναλλακτική μέθοδος επιβεβαίωσης της ταυτότητας.Να ελέγχουν την αξιοπιστία και τη γνησιότητα της ιστοσελίδας ή της ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία καλούνται να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους, αποφεύγοντας ενδεχόμενες ιστοσελίδες-απομιμήσεις.Να αποφεύγουν την αποστολή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.