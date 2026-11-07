EKTAKTO... Aνεβάζει θερμοκρασίες η Αθήνα και απαντάει στην Άγκυρα! «Οι έρευνες θα προχωρήσουν»... Τουρκικά drones στον αέρα!

«Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας», τονίζουν ελληνικές διπλωματικές πηγές απαντώντας στην προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών. Οι ίδιες πηγές, προσθέτουν με νόημα πως «το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών».Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή αυξάνεται καθώς η Άγκυρα στέλνει UAV ANKA ή bayraktar σε βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, από την Κεσάνη μέχρι την Κάρπαθο.Νωρίτερα την Παρασκευή, η Τουρκία με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών κλιμάκωσε τον εκβιασμό, δηλώνοντας πως απαιτεί την υποβολή αιτήματος αδειοδότησης των ερευνών προς τις τουρκικές Αρχές για τις έρευνες που θα γίνουν σε περιοχές της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας», σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο δηλαδή.ΚλείσιμοΗ αναφορά του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών είναι ακόμη πιο προβληματική, καθώς η Άγκυρα, σύμφωνα με τη μονομερή κατάθεση των εξωτερικών ορίων της υποτιθέμενης ΑΟΖ της, επιχερει να επικαλύψει και την περιοχή της ελληνικής ΑΟΖ βάσει της Ελληνοαιγυπτιακής Συμφωνίας.Το τουρκικό υπουργείο, δηλώνοντας ότι έχει ακυρώσει τις NAVTEX της Ελλαδας και της Κύπρου, δείχνει να παζαρεύει μέχρι την τελευταία στιγμή, ώστε να εξασφαλίσει ένα αίτημα άδειας που θα δικαιολογήσει και στο εσωτερικό της χώρας τη συνέχιση των ερευνών.Προειδοποιεί δε για την «αποφασιστικότητα να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο», υιοθετώντας, όπως λέει, στην περιοχή «μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία, τον διάλογο και τον συντονισμό».