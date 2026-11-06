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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Έσπασε αγωγός φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο - Διακοπή κυκλοφορίας

Νοεμβρίου 06, 2026

   Αναστάτωση επικρατεί στο Παλαιό Φάληρο, καθώς λόγω θραύσης αγωγού φυσικού αερίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε κεντρικό σημείο. Στο σημε...

  



Αναστάτωση επικρατεί στο Παλαιό Φάληρο, καθώς λόγω θραύσης αγωγού φυσικού αερίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε κεντρικό σημείο.

Στο σημείο έσπευσε όχημα της Πυροσβεστικής μετά από ειδοποίηση κατοίκων της περιοχής για οσμή αερίου.

Συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται η διέλευση των οχημάτων για λόγους ασφάλειας και εργασιών, στην οδό Πεντέλης, από τη συμβολής της με την οδό Ζησιμοπούλου έως την Ελληνίδων πίσω από το Πλανητάριο

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