Έσπασε αγωγός φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο - Διακοπή κυκλοφορίας

Αναστάτωση επικρατεί στο Παλαιό Φάληρο, καθώς λόγω θραύσης αγωγού φυσικού αερίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε κεντρικό σημείο. Στο σημε...
Αναστάτωση επικρατεί στο Παλαιό Φάληρο, καθώς λόγω θραύσης αγωγού φυσικού αερίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε κεντρικό σημείο.
Στο σημείο έσπευσε όχημα της Πυροσβεστικής μετά από ειδοποίηση κατοίκων της περιοχής για οσμή αερίου.
Συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται η διέλευση των οχημάτων για λόγους ασφάλειας και εργασιών, στην οδό Πεντέλης, από τη συμβολής της με την οδό Ζησιμοπούλου έως την Ελληνίδων πίσω από το Πλανητάριο
Συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται η διέλευση των οχημάτων για λόγους ασφάλειας και εργασιών, στην οδό Πεντέλης, από τη συμβολής της με την οδό Ζησιμοπούλου έως την Ελληνίδων πίσω από το Πλανητάριο
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