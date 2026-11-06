Έσπασε αγωγός φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο - Διακοπή κυκλοφορίας

Αναστάτωση επικρατεί στο Παλαιό Φάληρο, καθώς λόγω θραύσης αγωγού φυσικού αερίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε κεντρικό σημείο. Στο σημε...





Στο σημείο έσπευσε όχημα της Πυροσβεστικής μετά από ειδοποίηση κατοίκων της περιοχής για οσμή αερίου.



Συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται η διέλευση των οχημάτων για λόγους ασφάλειας και εργασιών, στην οδό Πεντέλης, από τη συμβολής της με την οδό Ζησιμοπούλου έως την Ελληνίδων πίσω από το Πλανητάριο

Αναστάτωση επικρατεί στο Παλαιό Φάληρο, καθώς λόγω θραύσης αγωγού φυσικού αερίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε κεντρικό σημείο.