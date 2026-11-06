Συναγερμός στον Κολωνό: Τραυματισμένος άνδρας από πυροβολισμό στο ΙΧ του... Δύο προσαγωγές

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (6/11) στον Κολωνό, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό μέσα στο αυτοκ...



Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας είναι εν ζωή και φέρει τραύμα στην κοιλιά, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.



Στις 20.35, στην οδό Λένορμαν 197 στον Κολωνό, κάτοικος της περιοχής κάλεσε την Άμεσο Δράση αναφέροντας πυροβολισμούς. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εντός ΙΧ βρήκαν πυροβολημένο έναν 36χρονο άνδρα με καταγωγή από την Αλβανία. Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες.



Μέχρι στιγμής η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε δύο προσαγωγές.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (6/11) στον Κολωνό, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό μέσα στο αυτοκίνητό του.