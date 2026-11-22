Στα ίχνη Ρομά λογιστή που κατάφερε να εξαπατήσει τουλάχιστον 50 Ρομά που διαβιούν σε μεγάλο καταυλισμό στη Θεσσαλία βρίσκεται η Ελληνική ...

Στα ίχνη Ρομά λογιστή που κατάφερε να εξαπατήσει τουλάχιστον 50 Ρομά που διαβιούν σε μεγάλο καταυλισμό στη Θεσσαλία βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία.Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο δράστης αντικατέστησε το iban των θυμάτων του, μιας και κατείχε τους κωδικούς taxis τους, με δικό του, λαμβάνοντας δεκάδες προνοιακά επιδόματα.Στη συνέχεια έφυγε από την περιοχή και αναζητείται. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία.