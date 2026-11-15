Χίτλερ: Τι αποκαλύπτει το DNA από τον καναπέ του καταφυγίου για την υγεία και την καταγωγή του! Ήταν μικροτσούτσουνος;

Νέα στοιχεία για τη γενετική καταγωγή και την υγεία του Αδόλφου Χίτλερ παρουσιάζει βρετανικό ντοκιμαντέρ, βασισμένο σε ανάλυση DNA από δε...





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Το δείγμα αίματος από τον καναπέ του καταφυγίου



Το γενετικό υλικό φέρεται να προέρχεται από ένα κομμάτι υφάσματος που είχε αποκοπεί από τον αιματοβαμμένο καναπέ στο καταφύγιο όπου ο Χίτλερ αυτοκτόνησε το 1945.



Το δείγμα είχε αφαιρεθεί από τον καναπέ από τον Αμερικανό συνταγματάρχη Ρόσγουελ Π. Ρόζενγκρεν, ο οποίος είχε επισκεφθεί το καταφύγιο μετά το τέλος του πολέμου. Το ύφασμα παρέμεινε στην οικογένειά του και το 2014 τέθηκε προς πώληση σε δημοπρασία, όπου αγοράστηκε από το Μουσείο Ιστορίας του Γκέτισμπεργκ στην Πενσυλβάνια.



Η ομάδα της Κινγκ υποστηρίζει ότι επιβεβαίωσε πως το αίμα στο ύφασμα ανήκε στον Χίτλερ, συγκρίνοντας το γενετικό υλικό με δείγμα από επιβεβαιωμένο άνδρα συγγενή του. Η γενετίστρια χαρακτήρισε το αποτέλεσμα εντυπωσιακό, σημειώνοντας ότι οι ερευνητές δεν γνώριζαν εκ των προτέρων τι θα μπορούσε να αποκαλύψει η ανάλυση.



Ο ομότιμος αρχαιολόγος Νίκολας Φ. Μπελαντόνι, ο οποίος είχε εξετάσει τμήματα του καναπέ το 2009, δήλωσε ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί η προέλευση του υλικού, είναι πολύ πιθανό το αίμα να ανήκει στον Χίτλερ.



Η γενετική παραλλαγή και το σύνδρομο Kallmann



Το σημαντικότερο εύρημα της έρευνας αφορά μια μετάλλαξη στο γονίδιο PROK2. Σύμφωνα με την ομάδα, παραλλαγές του συγκεκριμένου γονιδίου έχουν συνδεθεί με το σύνδρομο Kallmann και τον συγγενή υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό.



Οι συγκεκριμένες παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης, καθυστερημένη ή ελλιπή εφηβική ανάπτυξη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κρυψορχία, δηλαδή αδυναμία καθόδου του ενός ή και των δύο όρχεων στο όσχεο.



Η Κινγκ εξήγησε ότι περίπου το 5% των περιπτώσεων που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες διαταραχές συνδέεται με μικροπέος.



Στο ντοκιμαντέρ γίνεται επίσης αναφορά σε ιατρικό έγγραφο από την περίοδο κράτησης του Χίτλερ, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της μπυραρίας στο Μόναχο το 1923. Το έγγραφο φέρεται να αναφέρει ότι παρουσίαζε κρυψορχία στη δεξιά πλευρά.



Ο ιστορικός Kay, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα, χαρακτήρισε την πιθανή σύνδεση με το σύνδρομο Kallmann σημαντικό εύρημα. Ωστόσο, η ύπαρξη μιας γενετικής παραλλαγής δεν αρκεί από μόνη της για να αποδειχθεί ότι ένα άτομο έπασχε από τη συγκεκριμένη διαταραχή.



Τι υποστηρίζει η έρευνα για την εβραϊκή καταγωγή



Το ντοκιμαντέρ εξετάζει και τις επίμονες φήμες περί εβραϊκής καταγωγής του Χίτλερ από την πατρική πλευρά. Οι εικασίες είχαν συνδεθεί με την ιστορία της γιαγιάς του, η οποία φέρεται να έμεινε έγκυος ενώ εργαζόταν σε εβραϊκό νοικοκυριό.



Σύμφωνα με την Κινγκ, η ανάλυση του χρωμοσώματος Υ έδειξε αντιστοιχία με το DNA επιβεβαιωμένου άνδρα συγγενή του Χίτλερ. Η ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα δεν επιβεβαιώνει τις θεωρίες περί εβραϊκής καταγωγής μέσω της πατρικής γραμμής.



Οι επιστημονικές επιφυλάξεις



Παρά το ενδιαφέρον των ευρημάτων, επιστήμονες που δεν συμμετείχαν στην έρευνα εκφράζουν επιφυλάξεις για την αξιολόγησή τους.



Ο Pontus Skoglund, επικεφαλής ομάδας στο Εργαστήριο Αρχαίας Γονιδιωματικής του Ινστιτούτου Francis Crick στο Λονδίνο, τόνισε ότι χωρίς πρόσβαση στα ακατέργαστα δεδομένα και στις λεπτομέρειες της μεθοδολογίας δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν ανεξάρτητα οι ισχυρισμοί του ντοκιμαντέρ.



Επισήμανε, επίσης, ότι πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η επιστημονική αξία μιας τέτοιας δημοσιοποίησης, καθώς υπάρχει κίνδυνος στιγματισμού ανθρώπων που ζουν σήμερα με τις συγκεκριμένες γενετικές παθήσεις.



Ο συνάδελφός του, βιοαρχαιολόγος Τομ Μπουθ, σημείωσε ότι η μελέτη DNA ιστορικών προσώπων μπορεί να έχει επιστημονική αξία, εφόσον υπάρχει σαφής αιτιολόγηση και συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα.



Η Τούρι Κινγκ δήλωσε ότι η ανάλυση έχει υποβληθεί σε επιστημονικό περιοδικό υψηλού κύρους, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα δημοσιευθεί σύντομα. Μέχρι τότε, τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ παραμένουν υπό επιστημονική αξιολόγηση.

Νέα στοιχεία για τη γενετική καταγωγή και την υγεία του Αδόλφου Χίτλερ παρουσιάζει βρετανικό ντοκιμαντέρ, βασισμένο σε ανάλυση DNA από δείγμα αίματος που φέρεται να προέρχεται από τον ναζιστή δικτάτορα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η εξέταση εντόπισε γενετική παραλλαγή η οποία συνδέεται με το σύνδρομο Kallmann, μια σπάνια διαταραχή που μπορεί να επηρεάσει την ορμονική ανάπτυξη και να καθυστερήσει την εφηβεία.Η έρευνα διήρκεσε περισσότερα από τέσσερα χρόνια και πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση της γενετίστριας Τούρι Κινγκ, καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ στη Βρετανία, η οποία είχε συμμετάσχει στην ταυτοποίηση των λειψάνων του βασιλιά Ριχάρδου Γ΄.Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «DNA του Χίτλερ: Το σχέδιο ενός δικτάτορα» παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης, αλλά και τους ισχυρισμούς σχετικά με την καταγωγή του Χίτλερ. Ωστόσο, τα ευρήματα δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό ούτε έχουν αξιολογηθεί από ανεξάρτητους επιστήμονες, σύμφωνα με το Cnn.