Νέα οργή του Ισραήλ με τον «δικτάτορα Ερντογάν» – Ο σφαγέας των Κούρδων χρησιμοποίησε την COP31 για να «κλάψει» για τη Γάζα

Την έντονη και οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ προκάλεσαν οι νέες δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με το ισραηλι...



Η ανακοίνωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ:

«Για άλλη μια φορά, ο δικτάτορας Ερντογάν χρησιμοποιεί ένα διεθνές φόρουμ για να προωθήσει την αντισραηλινή εκστρατεία ψευδών του.



»Η Χαμάς, της οποίας οι ηγέτες φιλοξενούνται στην Τουρκία του Ερντογάν, είναι υπεύθυνη για την καταστροφή στη Γάζα.



»Η Χαμάς ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο με τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και ενσωμάτωσε τις στρατιωτικές της υποδομές σε κατοικημένες περιοχές.



»Όσοι νοιάζονται πραγματικά για τη Γάζα θα πρέπει να απαιτήσουν τον αφοπλισμό της Χαμάς, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η ανασυγκρότηση».







«Για άλλη μια φορά, ο δικτάτορας Ερντογάν χρησιμοποιεί ένα διεθνές φόρουμ για να προωθήσει την αντισραηλινή εκστρατεία ψευδών του.»Η Χαμάς, της οποίας οι ηγέτες φιλοξενούνται στην Τουρκία του Ερντογάν, είναι υπεύθυνη για την καταστροφή στη Γάζα.»Η Χαμάς ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο με τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και ενσωμάτωσε τις στρατιωτικές της υποδομές σε κατοικημένες περιοχές.»Όσοι νοιάζονται πραγματικά για τη Γάζα θα πρέπει να απαιτήσουν τον αφοπλισμό της Χαμάς, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η ανασυγκρότηση».

Αφορμή στάθηκε η ομιλία του Τούρκου νεο-οθωμανού ηγέτη κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα (COP31) στην Αττάλεια, όπου χαρακτήρισε την κατάσταση στη Γάζα ως «γενοκτονία και οικοκτονία», ζητώντας την άμεση άρση των ισραηλινών περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια.Σε μια αιχμηρή ανάρτησή του στο «Χ», το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών πέρασε στην αντεπίθεση υπογραμμίζοντας ότι η Χαμάς -η οποία φιλοξενείται στην Τουρκία- φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την καταστροφή στον παλαιστινιακό θύλακα.Η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας χτυπά «κόκκινο», καθώς η Ιερουσαλήμ εμφανίζεται εξοργισμένη με τις συνεχείς επιθέσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.Ο εθνοϊσλαμιστής Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κάλεσε την Τετάρτη 11/11 το Ισραήλ να άρει τους περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα, καταδικάζοντας την καταστροφή των παλαιστινιακών εδαφών και την επιδείνωση των συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι εκτοπισμένοι άμαχοι.Μιλώντας κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των Ηγετών της COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας, ο Ερντογάν περιέγραψε την καταστροφή στη Γάζα τόσο ως «γενοκτονία όσο και ως οικοκτονία», επισημαίνοντας την καταστροφή των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, τη μόλυνση των φυσικών πόρων και τον εκτεταμένο εκτοπισμό.Υπογράμμισε τη δεινή θέση εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων που έχουν μείνει χωρίς καταφύγιο, καθώς οι πλημμύρες και οι σκληρές χειμερινές συνθήκες απειλούν την επιβίωσή τους, ιδιαίτερα των παιδιών που έχουν αποχωριστεί από τους γονείς τους.Ο Ερντογάν απαίτησε άμεση ανθρωπιστική πρόσβαση και τερματισμό της απομόνωσης της περιοχής, προσθέτοντας ότι όσοι γίνονται μάρτυρες αυτής της κατάστασης δεν μπορούν να αποποιηθούν τις ευθύνες τους.«Η χρήση της δεινής θέσης των παιδιών στη Γάζα για την επίδειξη ισχύος αποτελεί δείγμα αδυναμίας, ανικανότητας και, πάνω απ’ όλα, έλλειψης συνείδησης», δήλωσε.Αφού ολοκλήρωσε με την τζιχαντιστική προπαγάνδα, ο Ερντογάν θυμήθηκε το θέμα της Συνόδου, δηλαδή το περιβάλλον και κάλεσε τις ανεπτυγμένες χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη μείωση των εκπομπών και τη χρηματοδότηση της κλιματικής αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι η χρηματοδότηση πρέπει να γίνει πιο προσβάσιμη, προβλέψιμη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των χωρών.«Οι ανεπτυγμένες χώρες που ιστορικά έχουν καταναλώσει τον παγκόσμιο προϋπολογισμό άνθρακα θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη μείωση των εκπομπών και τη χρηματοδότηση», είπε.Προειδοποίησε ότι η παγκόσμια θέρμανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η υπερβολική κατανάλωση φυσικών πόρων, η επισιτιστική ανασφάλεια και οι όλο και πιο καταστροφικές καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα ασκούν αυξανόμενη πίεση στις χώρες σε όλο τον κόσμο.Ο Ερντογάν ζήτησε επίσης ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την τεχνολογία και τις ευκαιρίες ανάπτυξης ικανοτήτων, ιδιαίτερα για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη.«Έχουμε ορίσει ως πρωταρχική ευθύνη το να καταστήσουμε τις ανάγκες των χωρών του Ειρηνικού πιο ορατές και να τις φέρουμε στο προσκήνιο», δήλωσε.Η Τουρκία στοχεύει σε μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2053Περιγράφοντας την κλιματική ατζέντα της Τουρκίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η χώρα επιδιώκει την απο ανθρακοποίηση στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, των μεταφορών και της γεωργίας, καθιστώντας την πράσινη μετάβαση προτεραιότητα σε ολόκληρη την οικονομία της.«Ο πολιτισμός μας βασίζεται στον σεβασμό προς τη φύση, και η Γη είναι μια ιερή παρακαταθήκη που πρέπει να προστατευθεί και να διατηρηθεί», πρόσθεσε.Επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευση της Τουρκίας για την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών έως το 2053, λέγοντας ότι οι περιβαλλοντικές εκτιμήσεις ενσωματώνονται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις πολιτικές ενεργειακής ασφάλειας.Ο Ερντογάν υπογράμμισε επίσης την πρόοδο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μηδενικά Απορρίμματα» (Zero Waste), που ξεκίνησε το 2017, αναφέροντας ότι το ποσοστό ανακύκλωσης στην Τουρκία αυξήθηκε από περίπου 13% σε σχεδόν 40% έως τα τέλη του 2025.Η χώρα στοχεύει να σημειώσει απτή πρόοδο σε 10 τομείς προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων της καθαρής ενέργειας, των μηδενικών απορριμμάτων, της επισιτιστικής ασφάλειας, της εκβιομηχάνισης, των ανθεκτικών στο κλίμα πόλεων και της προστασίας των ωκεανών.Κατά την επόμενη δεκαετία, η Τουρκία σχεδιάζει επίσης να αυξήσει το ποσοστό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 50%, να υποδιπλασιάσει την αύξηση της παραγωγής αποβλήτων και να διευρύνει τη χρήση υλικών κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία, πρόσθεσε.Ο Ερντογάν κατέληξε τονίζοντας την ανάγκη να παραδοθεί στις μελλοντικές γενιές ένας καθαρότερος, πιο πράσινος και πιο δίκαιος πλανήτης, προτού η περιβαλλοντική ζημιά τον καταστήσει μη κατοικήσιμο.