Τουρκικό CN-235 στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο – Δύο παραβάσεις στο FIR Αθηνών

Δύο παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας καταγράφηκαν στο FIR Αθηνών την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, από τουρκικό στρατιωτικό αεροσκά...



Δύο παραβάσεις από το τουρκικό CN-235



Η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα περιορίστηκε σε ένα μεμονωμένο αεροσκάφος CN-235, χωρίς να καταγραφεί παρουσία σχηματισμών μαχητικών ή άλλων αεροσκαφών.



Το CN-235 πραγματοποίησε συνολικά δύο παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών, στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.



Από την καταγραφή της ημέρας δεν προκύπτουν παραβιάσεις του ελληνικού Εθνικού Εναέριου Χώρου, ενώ δεν σημειώθηκαν εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη.

Αναγνώριση και αναχαίτιση σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες



Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, το τουρκικό αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.



Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθεί οποιαδήποτε εμπλοκή, ενώ δεν καταγράφηκε παρουσία οπλισμένων τουρκικών αεροσκαφών.

Δύο παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας καταγράφηκαν στο FIR Αθηνών την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, από τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος που κινήθηκε στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, στη δραστηριότητα συμμετείχε ένα τουρκικό αεροσκάφος CN-235, το οποίο πραγματοποίησε δύο παραβάσεις, χωρίς να καταγραφεί παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου.