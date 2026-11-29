Ένας ναυτικός, ο οποίος προσπαθούσε να δέσει τα σχοινιά των θαλαμηγών που βρίσκονται ελλιμενισμένες στον Φλοίσβο του Φαλήρου, έπεσε στη θ...

Ένας ναυτικός, ο οποίος προσπαθούσε να δέσει τα σχοινιά των θαλαμηγών που βρίσκονται ελλιμενισμένες στον Φλοίσβο του Φαλήρου, έπεσε στη θάλασσα και αγνοείται, περί τις 17:00 του απογεύματος της Κυριακής.Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα πραγματοποιείται επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού Σώματος και δυτών, για τον εντοπισμό του 31χρονου ναυτικού. Ο 31χρονος είναι μέλος πληρώματος θαλαμηγού σημαίας Μάλτας.