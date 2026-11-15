Πρόκληση από το Πακιστάν: Αποκαλεί «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» το ψευδοκράτος σε επίσημη ανάρτηση

Προκαλεί το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, καθώς σε επίσημη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αναφέρεται στο ψευδοκράτος ως «Τουρκική Δημ...





Προκαλεί το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, καθώς σε επίσημη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αναφέρεται στο ψευδοκράτος ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» («ΤΔΒΚ»), με αφορμή την άφιξη του Ταχσίν Ερτουγρούλογλου στο Ισλαμαμπάντ.Συγκεκριμένα, το πακιστανικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου έφθασε στην πρωτεύουσα της χώρας για να συμμετάσχει στην 30ή Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας (ECO).Στην ανάρτηση, ο Ερτουγρούλογλου παρουσιάζεται ως «Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», με το πακιστανικό ΥΠΕΞ να χρησιμοποιεί την ονομασία του ψευδοκράτους χωρίς καμία επιφύλαξη.Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, τον Ταχσίν Ερτουγρούλογλου υποδέχθηκαν κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν.