Κοινή εκπαιδευτική άσκηση στον ελληνικό εναέριο χώρο πραγματοποίησαν αυτή την εβδομάδα οι Πολεμικές Αεροπορίες Ελλάδας και Ισραήλ, με αντ...
Κοινή εκπαιδευτική άσκηση στον ελληνικό εναέριο χώρο πραγματοποίησαν αυτή την εβδομάδα οι Πολεμικές Αεροπορίες Ελλάδας και Ισραήλ, με αντικείμενο την εκτέλεση επιχειρησιακών πτητικών αποστολών και τον εναέριο ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς.
Την άσκηση γνωστοποίησε με ανάρτησή της η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ, επισημαίνοντας τη σημασία της κοινής εκπαίδευσης για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την ανάπτυξη δυνατοτήτων διεξαγωγής αποστολών σε μεγάλες αποστάσεις.
Στην εκπαιδευτική δραστηριότητα συμμετείχαν προσωπικό και αεροσκάφη της 120ής Μοίρας της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία έχει ως βασική αποστολή τον εναέριο ανεφοδιασμό.
Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, τη βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων μεγάλου βεληνεκούς και την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ του Ισραήλ και της Ελλάδας.
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🇮🇱🤝🇬🇷 JOINT AERIAL REFUELING EXERCISE: The Israeli and Hellenic Air Forces completed a joint training exercise earlier this week, practicing operational flights and midair refueling of Hellenic fighter jets for long-range missions. The exercise strengthens operational readiness, enables mutual learning & deepens cooperation between the two air forces. The Israeli Air Force continues strengthening its readiness to operate at any time and at any range.— Israel Defense Forces (@IDF) November 18, 2026Η ανάρτηση της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας
שיתוף פעולה אווירי בין ישראל ליוון 🇬🇷🇮🇱 חיל האוויר הישראלי והיווני קיימו השבוע (ביום ב׳) תרגיל אימון משותף בשמי יוון, שבמסגרתו תרגלו טיסה מבצעית ותדלוק אווירי של מטוסי קרב לטווחים ארוכים. בתרגיל השתתפה טייסת 120 (״ענקי המדבר״) של חיל-האוויר הישראלי, האמונה על משימות התדלוק האווירי, המהוות יכולת מרכזית בפעילות חיל האוויר לטווחים ארוכים. האימון נערך כחלק מתוכנית האימונים השנתית, במטרה לחזק את הכשירות המבצעית, לשפר את יכולות הפעולה בטווחים רחוקים ולהעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני בין ישראל ליוון. חיזוק המוכנות המבצעית, בכל טווח ובכל זמן. 🇬🇷🇮🇱 Israel–Greece Air Force Cooperation The Israeli and Hellenic Air Forces conducted a joint training exercise this week in Greek airspace, during which they practiced operational flight missions and long-range aerial refueling of fighter aircraft. The exercise included personnel and aircraft from the Israeli Air Force’s 120th Squadron, which is responsible for aerial refueling missions a key capability that enables the IAF to conduct long-range operations. The training was conducted as part of the annual training program, with the aim of strengthening operational readiness, enhancing long-range operational capabilities, and further deepening defense cooperation between Israel and Greece. Strengthening operational readiness at any range, at any time.— Israeli Air Force (@IAFsite) November 18, 2026
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