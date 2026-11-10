Τις νέες δυνατότητες δορυφορικής στοχοποίησης και στρατηγικής επιτήρησης παρουσίασε ο Αρχηγός ΓΕΑ

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση (ΑΒ) Δεκέλειας, η τελετή εγκαινίων της Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαστήμα...

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση (ΑΒ) Δεκέλειας, η τελετή εγκαινίων της Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαστήματος, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκου Δένδια και της Στρατιωτικής Ηγεσίας, τους οποίους υποδέχθηκε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΑ και ο Διοικητής της Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαστήματος, Σμήναρχος (ΜΑ) Χρήστος Δρίτσας. Στην τελετή παραβρέθηκαν, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, Δρ. Αθανάσιος Ντόκος, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, Δρ. Εμμανουήλ Ράμμος, ο Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Δρ. Σπυρίδων Βασιλάκος, μέλη του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Ικάρων, κ. Ιωάννης Τεμπλαλέξης, επίτιμοι Αρχηγοί, Ανώτατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι Πρόεδροι της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας και του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΙ, καθώς και εκπρόσωποι της αμυντικής και διαστημικής βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου.Κατά τη διάρκεια της τελετής πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της αποστολής, της οργανωτικής δομής και των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαστήματος, με έμφαση στον ρόλο της, στην ανάπτυξη, τον συντονισμό και την αξιοποίηση διαστημικών δυνατοτήτων για την υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων. Στη συνέχεια, οι προσκεκλημένοι περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης, όπου ενημερώθηκαν για τις υποδομές, τα μέσα και τις τεχνολογικές δυνατότητες που υποστηρίζουν την εκπλήρωση της αποστολής της. Η λειτουργία της Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαστήματος συμβάλλει στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και διαστημικών εφαρμογών, όπως οι δορυφορικές επικοινωνίες, η γεωχωρική πληροφόρηση και η διαστημική επιτήρηση, ενισχύοντας τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τη διαλειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Με τη λειτουργία της, οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου και διαρκώς εξελισσόμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, αναγνωρίζοντας το Διάστημα ως ένα επιπλέον πεδίο ανάπτυξης και αξιοποίησης στρατηγικών αμυντικών δυνατοτήτων.Παρατίθεται η ομιλία του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη ΓρηγοριάδηΟι ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι σύγχρονες ένοπλες συγκρούσεις επιβεβαιώνουν ότι το πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων διευρύνεται διαρκώς, υπερβαίνοντας τα παραδοσιακά όρια της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα. Το Διάστημα έχει πλέον αναδειχθεί σε ιδιαίτερο επιχειρησιακό τομέα και σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος, με καθοριστική επίδραση στον σχεδιασμό, στον συντονισμό και στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις στην Ουκρανία, αλλά και οι πρόσφατες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, ανέδειξαν τον κρίσιμο ρόλο των δορυφορικών επικοινωνιών, της συλλογής πληροφοριών, της επιτήρησης, της δορυφορικής πλοήγησης και της έγκαιρης προειδοποίησης. Παράλληλα, κατέδειξαν ότι η διατάραξη αυτών των υπηρεσιών δύναται να επηρεάσει καθοριστικά την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Το δίδαγμα είναι σαφές: η απρόσκοπτη πρόσβαση στις διαστημικές εφαρμογές και η ανθεκτικότητα των σχετικών υποδομών αποτελούν πλέον αναπόσπαστα στοιχεία της εθνικής άμυνας. Υπό το πρίσμα αυτό, η σύσταση της Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαστήματος συνιστά ένα σημαντικό βήμα στην πορεία εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν πρόκειται απλώς για τη δημιουργία μιας νέας οργανωτικής δομής, αλλά για μια ουσιαστική επένδυση στην επιχειρησιακή μας ετοιμότητα, στην ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύος και στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων και απειλών.Η διεθνής εμπειρία επιβεβαιώνει την ορθότητα αυτής της κατεύθυνσης. Η συγκρότηση εξειδικευμένων Διοικήσεων Διαστήματος από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τη Γαλλία, καθώς και η αναγνώριση του Διαστήματος ως επιχειρησιακού τομέα από το ΝΑΤΟ, αποτυπώνουν τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στη συγκεκριμένη διάσταση της άμυνας. Αναδεικνύουν παράλληλα την αναγκαιότητα διεθνούς συνεργασίας, διαλειτουργικότητας και αξιοποίησης της τεχνογνωσίας στρατιωτικών και πολιτικών φορέων. Η Χώρα μας έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Η αξιοποίηση δορυφορικών επικοινωνιών για την υποστήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα διαστημικής συνεργασίας και η ανάπτυξη εθνικών δυνατοτήτων δορυφορικής επιτήρησης αναδεικνύουν τη σταδιακή ενσωμάτωση του Διαστήματος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Η πρόσφατη εκτόξευση ελληνικών μικροδορυφόρων, σε συνδυασμό με τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης διαστημικών υποδομών, δημιουργεί νέες δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, ενίσχυσης της επίγνωσης κατάστασης και υποστήριξης της διαδικασίας ταχύτερης λήψης αποφάσεων.Η νέα Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας καλείται να αποτελέσει τον κεντρικό φορέα ανάπτυξης και συντονισμού των εθνικών στρατιωτικών διαστημικών δυνατοτήτων, όπως η αξιοποίηση των δορυφορικών δεδομένων, η επιτήρηση του διαστημικού περιβάλλοντος, η έγκαιρη προειδοποίηση και η υποστήριξη των επικοινωνιών και της ναυτιλίας. Ταυτόχρονα, η σχεδίαση νέων υποδομών, η ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και η αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ανθεκτικής και αποτελεσματικής επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συνεργασία με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, τα ερευνητικά ιδρύματα και τους διεθνείς εταίρους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε προηγμένες δυνατότητες και να ενισχυθεί η εθνική τεχνογνωσία. Κυρίες και κύριοι, Η διακλαδικότητα αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση επιτυχίας αυτού του εγχειρήματος. Οι δυνατότητες του Διαστήματος δεν περιορίζονται σε έναν μόνο Κλάδο, αλλά λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ενσωμάτωσή τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό θα ενισχύσει τη συνεργασία, τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των κοινών επιχειρήσεων. Καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Η εξειδικευμένη εκπαίδευση, η διαμόρφωση σύγχρονων δογμάτων και η συστηματική αξιοποίηση των επιχειρησιακών διδαγμάτων θα αποτελέσουν τα θεμέλια για τη συνεχή εξέλιξη της νέας Διοίκησης.Επιτρέψτε μου, σε αυτό το σημείο, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση για να αποκτήσει υπόσταση η νέα Διοίκηση. Προσωπικό της νέας Διοίκησης, Αναλαμβάνετε μια αποστολή υψηλών απαιτήσεων και ιδιαίτερης εθνικής σημασίας. Με επαγγελματισμό, προσήλωση στο καθήκον, καινοτόμο σκέψη και πνεύμα συνεργασίας, καλείστε να μετατρέψετε τις τεχνολογικές δυνατότητες σε ουσιαστικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Το Διάστημα δεν αποτελεί πλέον μια μακρινή προοπτική. Αποτελεί μέρος της επιχειρησιακής μας πραγματικότητας και η σημερινή μας επιλογή είναι να διαμορφώσουμε, με στρατηγική σκέψη και αποφασιστικότητα, τις δυνατότητες που θα διασφαλίσουν την ισχύ και την ασφάλεια της Πατρίδας μας στο μέλλον. Γιατί «Νούς Πάντων Κρατεί».