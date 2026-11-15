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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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ΓΕΕΘΑ: Ανατριχιαστικό βίντεο από την εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων: «Πάντα έτοιμοι, πάντα ισχυροί»

Νοεμβρίου 15, 2026

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ένα σύντομο βίντεο με εντυπωσιακές εικόνες ...




Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ένα σύντομο βίντεο με εντυπωσιακές εικόνες εκπαίδευσης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην ανάρτησή του το ΓΕΕΘΑ τονίζει ότι πίσω από κάθε εντυπωσιακή εικόνα υπάρχουν αμέτρητες ώρες εκπαίδευσης και άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά σε κάθε αποστολή.

Η φράση-σύνθημα του ΓΕΕΘΑ στην ανάρτηση είναι: «Πάντα έτοιμοι. Πάντα ισχυροί».

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