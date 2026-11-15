ΓΕΕΘΑ: Ανατριχιαστικό βίντεο από την εκπαίδευση των Ενόπλων Δυνάμεων: «Πάντα έτοιμοι, πάντα ισχυροί»

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ένα σύντομο βίντεο με εντυπωσιακές εικόνες εκπαίδευσης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.Στην ανάρτησή του το ΓΕΕΘΑ τονίζει ότι πίσω από κάθε εντυπωσιακή εικόνα υπάρχουν αμέτρητες ώρες εκπαίδευσης και άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά σε κάθε αποστολή.Η φράση-σύνθημα του ΓΕΕΘΑ στην ανάρτηση είναι: «Πάντα έτοιμοι. Πάντα ισχυροί».