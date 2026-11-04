Κύκλωμα διαφθοράς στην πολεοδομία Κατερίνης: Υπάλληλοι και μηχανικοί έπαιρναν μίζες ακόμα και μέσα στα γραφεία τους

Με έναν... ιδιαίτερο τρόπο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης, με τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους να μη...

Με έναν... ιδιαίτερο τρόπο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης, με τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους να μην περιορίζονται σε συναλλαγές εκτός υπηρεσίας, αλλά να παραλαμβάνουν χρήματα ακόμη και μέσα στα ίδια τους τα γραφεία!Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, τα χρηματικά ανταλλάγματα δίνονταν σε φακέλους, ατζέντες και άλλα καθημερινά αντικείμενα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η παράδοση γινόταν μέσω τρίτων προσώπων ή ακόμη και με αποστολή δεμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών. Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να χρησιμοποιούσαν χειρονομίες και κωδικοποιημένες εκφράσεις στις μεταξύ τους συνεννοήσεις, ενώ οι ιδιώτες μηχανικοί εμφάνιζαν τα παράνομα ανταλλάγματα ως αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες.Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παράδοση των χρημάτων γινόταν μέσω τρίτων προσώπων ή ακόμη και με αποστολή δεμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, με παραλήπτες συγγενικά τους πρόσωπα, ώστε να αποφεύγεται η άμεση σύνδεσή τους με τις συναλλαγές.Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η φερόμενη παράνομη δραστηριότητα είχε ενσωματωθεί στην καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας, με την έκδοση ή επιτάχυνση οικοδομικών και άλλων διοικητικών πράξεων να συνδέεται με χρηματικά ή υλικά ανταλλάγματα.Συνολικά, μετά την έρευνα της ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν 11 άτομα, εκ των οποίων τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας και επτά ιδιώτες επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 64 πρόσωπα.Από την πολύμηνη έρευνα έχουν καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, με τα αθέμιτα χρηματικά και υλικά ωφελήματα να ανέρχονται συνολικά σε 137.932,58 ευρώ. Μάλιστα, κατά τις έρευνες σε σπίτια, γραφεία και οχήματα των εμπλεκομένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 264.440 ευρώ σε μετρητά, αξιόγραφα ονομαστικής αξίας 420.000 ευρώ, 38 χρυσές λίρες Αγγλίας, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων. Το αξιοσημείωτο στην υπόθεση είναι ότι οι παράνομες συναλλαγές πραγματοποιούνταν τόσο μέσα στην πολεοδομία όσο και σε εξωτερικούς ή ιδιωτικούς χώρους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα χρήματα παραδίδονταν απευθείας στα γραφεία τους!Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος, καθώς οι ιδιώτες μηχανικοί φέρονται να αξιοποιούσαν τις επαγγελματικές τους ιδιότητες και τις υπογραφές τους, ώστε τα παράνομα ανταλλάγματα να εμφανίζονται ως νόμιμες αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες. Για την απόκρυψη των συναλλαγών χρησιμοποιούνταν μετρητά, κωδικοποιημένες εκφράσεις, τρίτα πρόσωπα, ακόμη και αποστολές δεμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών.Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2026 σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και στην Αθήνα. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος, συμμορία, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων.Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τα δύο χρόνια λειτουργίας του ελληνικού FBI .Η «Νομιμότητα Παντού» συνιστά μία πολυεπίπεδη προσπάθεια του κράτους να αναμετρηθεί με κάθε είδους «παράσιτα», αλλά και με τα δικά του, όπως στις Πολεοδομίες - όσοι δημόσιοι υπάλληλοι βρεθούν να «βάζουν πλάτη» σε κυκλώματα, δεν έχουν θέση στη Διοίκηση» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε: «Θα εντοπιστούν, θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και θα αποπεμφθούν - Κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν είναι ισχυρότερο από την Πολιτεία».Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑστυνομίαςΑπό την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος αποδομήθηκε συμμορία, αποτελούμενη από υπαλλήλους Υπηρεσίας Δόμησης και ιδιώτες, οι οποίοι φέρεται να προέβαιναν σε παράνομες ενέργειες και διευκόλυναν τη διεκπεραίωση υποθέσεων οικοδομικής δραστηριότητας, έναντι χρηματικών και υλικών ανταλλαγμάτων.Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και στην Αθήνα, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -11- άτομα, -4- υπάλληλοι Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου της Βόρειας Ελλάδας και -7- ιδιώτες, οι οποίοι ασκούν επαγγέλματα συναφή με την οικοδομική δραστηριότητα (τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες).Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση–δωροληψία υπαλλήλου για ενέργεια/παράλειψη που αντίκειται στα καθήκοντά του, κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, συμμορία, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή βεβαίωση – νόθευση, δωροδοκία και δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα, απείθεια, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ρύθμισης της αγοράς παιγνίων και περί ναρκωτικών.Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα -64- άτομα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Μεταξύ τους περιλαμβάνονται και υπάλληλος άλλης δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και ελεγκτής δόμησης, για τους οποίους προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής σε επιμέρους υποθέσεις παράβασης καθήκοντος και δωροληψίας, αντίστοιχα.Προηγήθηκε σχετική καταγγελία,η οποία, αφού τέθηκε υπόψη του εποπτεύοντος της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, κ. Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, απεστάλη σε Εισαγγελία Πρωτοδικών για ποινική αξιολόγηση και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.Όπως διαπιστώθηκε, στο πλαίσιο πολύμηνης και εμπεριστατωμένης προανακριτικής έρευνας και με τη διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, οι υπάλληλοι Υπηρεσίας Δόμησης, καθώς και ιδιώτες, οι οποίοι ασκούν επαγγέλματα συναφή με την οικοδομική δραστηριότητα, φέρεται να συγκρότησαν συμμορία με σκοπό την τέλεση αξιόποινων πράξεων σχετικών με την υπηρεσία και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.Ειδικότερα, οι υπάλληλοι εκμεταλλευόμενοι την υπηρεσιακή τους θέση και τις αρμοδιότητές τους, προέβαιναν σε παράνομη ή παράτυπη έκδοση διοικητικών πράξεων ή επιτάχυναν τη διεκπεραίωσή τους, έναντι χρηματικών ή άλλων ανταλλαγμάτων. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν τόσο στους χώρους εργασίας τους όσο και σε εξωτερικούς ή ιδιωτικούς χώρους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα χρήματα παραδίδονταν απευθείας στα γραφεία τους.Ιδιαίτερος ήταν και ο ρόλος των ιδιωτών μηχανικών, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνέβαλλαν στη λειτουργία του κυκλώματος, αξιοποιώντας την επαγγελματική τους ιδιότητα για τη διεκπεραίωση των επίμαχων υποθέσεων.Ειδικότερα, οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι αναλάμβαναν ακόμη και τη σύνταξη τεχνικών μελετών και τοπογραφικών διαγραμμάτων, καθώς και τη διενέργεια ενεργειών για την έκδοση διοικητικών πράξεων, ενώ οι ιδιώτες μηχανικοί, μέσω των υπογραφών και των επαγγελματικών τους σφραγίδων, προσέδιδαν την απαιτούμενη τυπική ισχύ και νομιμοφάνεια στα σχετικά έγγραφα.Με αυτόν τον τρόπο, τα αθέμιτα χρηματικά ωφελήματα εμφανίζονταν ως αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών μηχανικού. Οι ιδιώτες μηχανικοί φέρονται να γνώριζαν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και να συμμετείχαν ενεργά, είτε λαμβάνοντας μέρος των χρηματικών ανταλλαγμάτων είτε εξασφαλίζοντας προνομιακή μεταχείριση και ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών τους, χωρίς να καταβάλλουν τα ποσά που απαιτούνταν από άλλους ενδιαφερόμενους.Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό της δράσης τους, τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν μέτρα απόκρυψης των χρημάτων και των μεταξύ τους συνεννοήσεων. Τα ποσά παραδίδονταν κυρίως σε μετρητά, συχνά μέσα σε φακέλους, ατζέντες και άλλα καθημερινά αντικείμενα, ενώ κατά τις συνεννοήσεις τους χρησιμοποιούσαν χειρονομίες και κωδικοποιημένες εκφράσεις για να προσδιορίζουν το ύψος των χρηματικών ανταλλαγμάτων.Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παράδοση των χρημάτων γινόταν μέσω τρίτων προσώπων ή ακόμη και με αποστολή δεμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, με παραλήπτες συγγενικά τους πρόσωπα, ώστε να αποφεύγεται η άμεση σύνδεσή τους με τις συναλλαγές.Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, τα παράνομα έσοδα αποκρύπτονταν μέσω της χρήσης μετρητών σε καθημερινές συναλλαγές και αγορές περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέρος τους φέρεται να διοχετευόταν και μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς και εταιρειών τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού, με σκοπό να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευσή τους και να εμφανίζονται ως νόμιμα εισοδήματα.Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν προκύψει -151- περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, στο πλαίσιο των οποίων ζητήθηκαν ή ελήφθησαν αθέμιτα χρηματικά και υλικά ωφελήματα συνολικής αξίας -137.932,58- ευρώ, εκ των οποίων τα -4.760,58- ευρώ αντιστοιχούν σε υλικά αγαθά, όπως ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και έπιπλα.Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, επαγγελματικούς χώρους, γραφεία υπαλλήλων, καθώς και από τις σωματικές έρευνες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:το χρηματικό ποσό των -264.440- ευρώ, μέρος των οποίων ήταν επιμελώς διαχωρισμένο εντός -30- φακέλων,αξιόγραφα συνολικής ονομαστικής αξίας -420.000- ευρώ,-38- χρυσές λίρες Αγγλίας και -4- χρυσά νομίσματα,κοσμήματα και τιμαλφή,-7- ναρκωτικά δισκία, χωρίς ιατρική συνταγή,μηχανική σφραγίδα με εντύπωμα στρογγυλής σφραγίδας και κείμενο για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής,-8- επαγγελματικές σφραγίδες πολιτικών μηχανικών,πλήθος ημερολογίων – σημειωματάριων (ατζέντες) και φύλλων χαρτιού με ιδιόχειρες σημειώσεις,πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών [κεντρικές μονάδες σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptop), φορητές ηλεκτρονικές συσκευές οθόνης αφής (tablet), συσκευές κινητής τηλεφωνίας με κάρτες SIM, σκληροί δίσκοι αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων και φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB)]καιέγγραφα σχετικά με τη διερευνώμενη υπόθεση.Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος ενημερώθηκε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.