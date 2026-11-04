Το Επιβατηγό «ΣΑΜΑΙΝΑ» εμβολίζει την Πυραυλάκατο «ΚΩΣΤΑΚΟΣ»,Την τσακιζει στα δύο και ΣΚΟΤΩΝΕΙ 4 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ. 4 Νοεμβρίου 1996... ΜΑΥΡΗ ΜΕΡΑ Για το Πολεμικό Ναυτικό!













Τραγικό δυστύχημα στο θαλάσσιο χώρο έξω από το Βαθύ της Σάμου, όταν η πυραυλάκατος “Κωστάκος” του Πολεμικού Ναυτικού εμβολίζεται από το επιβατηγό πλοίο “Σάμαινα”. Από το σφοδρό εμβολισμό σκοτώνονται ακαριαία 4 υπαξιωματικοί, ενώ η πυραυλάκατος κόβεται στα δύο και βυθίζεται μέσα σε 10 λεπτά!Πολλοί έσπευσαν να “μοιράσουν” τις ευθύνες στον κυβερνήτη της πυραυλακάτου και στον καπετάνο του Σάμαινα. Έγραψαν κάποιοι ότι η πυραυλάκατος ήταν με σβησμένα φώτα αγκυροβολημένη.Φυσικά σε άσκηση ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑΣ συμμετείχε.Για την οποία άσκηση είχε ενημερωθεί ο καπετάνιος του Σάμαινα.Ο οποίος καταπλέοντας στο Βαθύ προφανώς και είχε δει τα πλοία του Στόλου,στ΄ ανοιχτά!Κανείς δεν μας είπε τότε ,γιατί ο καπετάνιος του Σάμαινα έπλεε τόσο κοντά στις ακτές.Τι θα γινόταν αν δεν βρισκόταν μπροστά του ο Κωστάκος αλλά μια μικρή ψαρόβαρκα; Τι θα συνέβαινε αν το τιμόνι του “κολλούσε”;Να μοιράσουμε ευθύνες.Αλλά με λογική και δικαιοσύνη. Τι έπρεπε να κάνει ο κυβερνήτης του “Κωστάκος”; Να …φωταγωγήσει τη πυραυλάκατο;Ο καπετάνιος του Σάμαινα δεν είχε διαβάσει το ενημερωτικό του Λιμεναρχείου για την άσκηση; Δεν είδε τα πλοία όταν έμπαινε στο Βαθύ; Δεν είδε τον “Κωστάκο” στο ραντάρ του;Ήταν πολύ πιο εύκολο να “φορτώσουν” ευθύνες στα στελέχη του ΠΝ και οι πολιτικοί και τα ΜΜΕ.Η πυραυλάκατος «Κωστάκος» ήταν από τις πλέον αξιόμαχες μονάδες του Στόλου μας. Η ταχύτητά της ξεπερνούσε τα 35 μίλια. Ο οπλισμός της: Εξι πύραυλοι επιφανείας «Πένγκιουιν», ένα πυροβόλο «Οτομελάρα», αντιαεροπορικά πυροβόλα και τορπιλοσωλήνες τύπου SST-4, γερμανικής κατασκευής, ικανές να πλήξουν σκάφη επιφανείας ακόμη και υποβρύχια.