Θα έχουμε ΜΠΑΜ αν η τουρκία εμποδίσει την πόντιση... Ακόμη κι ο Γεραπετρίτης μίλησε «επιχειρησιακή απάντηση« σε απόρρητη συνεδρίαση της Βουλής!

Την διαβεβαίωση ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, εξέφρασε σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός ...



Στη διπλωματική και στρατιωτική ορολογία, ο όρος «επιχειρησιακές παρεμβάσεις στο πεδίο» αποτελεί μια σαφή αλλά προσεκτικά διατυπωμένη προειδοποίηση για χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων (κυρίως του Πολεμικού Ναυτικού) με σκοπό την προστασία των ερευνητικών ή ποντιστικών πλοίων σε περίπτωση που αυτά παρενοχληθούν. Εάν τουρκικά πολεμικά πλοία εμφανιστούν στην περιοχή των εργασιών για να παρεμποδίσουν το πλοίο πόντισης (όπως είχε συμβεί παλαιότερα στην Κάσο), η Ελλάδα θα απαντήσει στέλνοντας δικές της μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού για να εξασφαλίσει τη συνέχιση του έργου. Ανάλογη θα είναι και η κινητοποίηση των Ελληνικών αεροπορικών Δυνάμεων, ενώ ο Συναγερμός θα διαχυθεί σε ολόκληρες της Ένοπλες Δυνάμεις.

Την διαβεβαίωση ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, εξέφρασε σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στην κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση των επιτροπών Εξωτερικών και 'Αμυνας της Βουλής, για τις διατλαντικές σχέσεις και τις εξελίξεις στον ΟΗΕ.Μετά και από σειρά επίμονων ερωτήσεων πολλών βουλευτών, ο κ. Γεραπετρίτης ήταν κατηγορηματικός ότι έχει διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου.Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, τις οποίες επικαλείται σε τηλεγράφημά του το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως «η Ελλάδα έχει διασφαλίσει την υλοποίηση του έργου πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και θα προχωρήσει κανονικά, καθώς ήδη έχει εκδοθεί η σχετική άδεια».