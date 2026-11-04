ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 332 Π.Χ.: Οι Αιγύπτιοι υποδέχονται τον ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ως ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗ από τον Περσικό ζυγό...!!!...

Ο Μακεδόνας βασιλιάς Μέγας Αλέξανδρος, περνώντας σε 7 μέρες την έρημο του Σινά, καταφθάνει στην Αίγυπτο, όπου τον υποδέχονται ως απελευθ...





Ο Μακεδόνας βασιλιάς Μέγας Αλέξανδρος, περνώντας σε 7 μέρες την έρημο του Σινά, καταφθάνει στην Αίγυπτο, όπου τον υποδέχονται ως απελευθερωτή από τον περσικό ζυγό. Ο Μακεδόνας βασιλιάς Μέγας Αλέξανδρος, περνώντας σε 7 μέρες την έρημο του Σινά, καταφθάνει στην Αίγυπτο, όπου τον υποδέχονται ως απελευθερωτή από τον περσικό ζυγό.





Επειδή σεβάστηκε τη θρησκεία τους, οι Αιγύπτιοι ανακηρύσσουν τον Αλέξανδρο, στη Μέμφιδα, φαραώ και τον ονομάζουν «αγαπητό του Άμμωνα και εκλεκτό του Ρα». Επισκέπτεται το μαντείο του Άμμωνα στην όαση Σίβα και αποφασίζει να χτίσει πόλη, δίνοντάς της το όνομά του:





Την Αλεξάνδρεια. Την απόφαση για την ίδρυση της Αλεξάνδρειας πήρε ο Αλέξανδρος, για να έχει η Αίγυπτος πρωτεύουσα στη Μεσόγειο και να συνδέεται έτσι με την Ευρώπη.