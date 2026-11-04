1944 -Η Ελλάδα απελευθερώνεται από τους ναζί - 1821 -Οι επαναστατημένοι Έλληνες τσακίζουν τους τούρκους σε Μαρούσι και Χαλάνδρι

1944: Η Ελλάδα απελευθερώθηκε από τους Ναζί. Ολοκληρώνεται η εκκένωση της ηπειρωτικής Ελλάδας από τους Γερμανούς. Γερμανικές φρουρές παραμέ...





1821: Οι επαναστατημένοι Έλληνες νικούν τους Τούρκους στο Χαλάνδρι και το Μαρούσι. Στη συνέχεια καταλαμβάνουν την Αθήνα και αρχίζουν τη δεύτερη πολιορκία της Ακροπόλεως.



Ο Μενιδιάτης οπλαρχηγός Αναστάσιος Λέκκας (μαζί με τους αδελφούς του Μήτρο και Γιώργο Λέκκα και άλλους τοπικούς αγωνιστές Περίπου 250 άπειροι και κυρίως άοπλοι Έλληνες από το Χαλάνδρι, το Μαρούσι, το Μενίδι και τα Μεσόγεια απέναντι σε περισσότερους από 150 πάνοπλους Τούρκους.



Παρά την έλλειψη οπλισμού, οι Έλληνες ταμπουρώθηκαν στο ρέμα και ανάγκασαν τους Τούρκους να υποχωρήσουν με απώλειες.



Μετά τη νίκη αυτή, οι Έλληνες μπήκαν στην Αθήνα και ξεκίνησαν τη δεύτερη πολιορκία της Ακρόπολης στις 3 Νοεμβρίου 1821. Συναντήθηκαν στο Χαλάνδρι ή στη θέση Παλιογέφυρο (σε ρέμα της περιοχής).Παρά την έλλειψη οπλισμού, οι Έλληνες ταμπουρώθηκαν στο ρέμα και ανάγκασαν τους Τούρκους να υποχωρήσουν με απώλειες.Μετά τη νίκη αυτή, οι Έλληνες μπήκαν στην Αθήνα και ξεκίνησαν τη δεύτερη πολιορκία της Ακρόπολης στις 3 Νοεμβρίου 1821.

1944: Η Ελλάδα απελευθερώθηκε από τους Ναζί. Ολοκληρώνεται η εκκένωση της ηπειρωτικής Ελλάδας από τους Γερμανούς. Γερμανικές φρουρές παραμένουν μόνο στα νησιά Ρόδο, Κάλυμνο, Κω, Λέρο, Τήνο, Μήλο, και στο ΒΔ τμήμα της Κρήτης μέχρι το Μάιο του 1945.