Δένδιας για επιδόματα παραμεθόριων περιοχών μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικού προσωπικού

Σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου απάντησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφορικά με τα επιδόματα παραμεθόριων περιοχών, τ...

Σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου απάντησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφορικά με τα επιδόματα παραμεθόριων περιοχών, την οποία κατέθεσε ο Τομεάρχης Άμυνας στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και βουλευτής Ηλείας, Μιχάλης Κατρίνης.Ειδικότερα, ο Νίκος Δένδιας απάντησε στο ερώτημα του βουλευτή της αντιπολίτευσης, που έθιξε το ζήτημα για την πολιτική του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τα επιδόματα σε παραμεθόριες περιοχές που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί, σε αντιπαραβολή με το πολιτικό προσωπικό.Αναλυτικά η απάντηση του ΥΕΘΑ:«Οι πολιτικοί υπάλληλοι εν γένει, εν προκειμένω δε του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και το στρατιωτικό προσωπικό, αποτελούν διακριτές κατηγορίες προσωπικού με ξεχωριστή αποστολή η καθεμιά, οι οποίες διέπονται από διαφορετικό υπηρεσιακό και μισθολογικό καθεστώς.Ως εκ τούτου οι αποδοχές και πάσης φύσεως παροχές που προβλέπονται για καθεμιά, καθορίζονται βάσει διαφορετικών αξιολογικών κριτηρίων.Συγκεκριμένα, για το στρατιωτικό προσωπικό δεν προβλέπεται επίδομα παραμεθορίου, αλλά ειδικό επίδομα 130 ευρώ, η χορήγηση του οποίου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως παραμεθορίου, αλλά από τα ειδικά γεωγραφικά, επιχειρησιακά και υπηρεσιακά κριτήρια που επικρατούν σε μια περιοχή.Ειδικότερα, το ως άνω ειδικό επίδομα χορηγείται στα στελέχη που υπηρετούν, διαζευκτικά:α) Είτε σε περιοχές που έχουν ιδιαίτερα αντικειμενικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, ανεξαρτήτως της Μονάδας όπου υπηρετεί το στέλεχος, και ειδικότερα:αα) Έβρος, νησιά Β. Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Περιοχές αυξημένης γεωστρατηγικής σημασίας με ιδιαίτερες συνθήκες ασφαλείας, λόγω έδρας στα ανατολικά εθνικά σύνορα, όπου απαιτείται αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του εκεί προσωπικού.αβ) Γαύδος, Σκύρος, Ζήρος-Παλαιόκαστρο Λασιθίου και Βοθιανά Χανίων:Περιοχές απομακρυσμένες – δυσπρόσιτες και με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπου λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η απομόνωση, η νησιωτικότητα, η δυσκολία υποστήριξης του προσωπικού και η ανάγκη ύπαρξης μόνιμης στρατιωτικής παρουσίας.β) Είτε σε Μονάδες Προκάλυψης της ηπειρωτικής μεθορίου (Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη): Ειδικός επιχειρησιακός ρόλος των εν λόγω Μονάδων, με αυξημένες απαιτήσεις ετοιμότητας και άμεσης αντίδρασης, σε σχέση με τις λοιπές μονάδες των περιοχών αυτών.Σε κάθε περίπτωση, τυχόν διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής χορήγησης του επιδόματος εμπίπτει στην αρμοδιότητα του συνερωτώμενου Υπουργείου, το οποίο εξετάζει την απορρέουσα οικονομική επιβάρυνση με βάση τα εκάστοτε δημοσιονομικά περιθώρια»