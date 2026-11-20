Η στατική έκθεση αποτελεί μέρος όλων όσων είδε το κοινό στην πρόσφατη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη.Ανάμεσά τους οπλικά συστήματα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, τα οποία αναδεικνύουν τις δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και την πρόοδο στον τομέα της Καινοτομίας.Στο πλαίσιο του εορτασμού το υπουργείο Εθνικής άμυνας ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του σε μαθητές την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όπως και στο ευρύ κοινό το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, από τις 10:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα.

Ειδική θέση στον προαύλιο χώρο του υπουργείου θα έχει το Μη Επανδρωμένο Αερόχημα V-BAT, για το οποίο μάλιστα πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε επίσημα ότι η χώρα μας προχωρά σε επιπλέον παραγγελία τόσο για τον Στρατό Ξηράς, όσο και για το Πολεμικό Ναυτικό.





Στον ίδιο χώρο θα βρίσκεται και το ελληνικής κατασκευής αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» που ξεχώρισε με τις καταρρίψεις του στην Ερυθρά θάλασσα κατά Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών των ανταρτών Χούθι.Στο υπουργείο θα επιδεικνύονται επίσης το σύστημα «ΜΕΤΟΙΚΟΣ», σκάφος Ειδικών Αποστολών VICTA, Τακτικός Σταθμός Διοίκησης και Ελέγχου Αντιμετώπισης Καταστροφών «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ΑΣΕΒ «ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ», USV αυτοκαταστροφής «ΚΑΝΑΡΗΣ», Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος SPERWER, το αντι-drone σύστημα «ΥΠΕΡΙΩΝ» το οποίο η ΕΑΒ επιχειρεί να το αναβαθμίσει ακόμη και με οπλισμό.Μια σημαντική προσθήκη στο οπλοστάσιο της πολεμικής αεροπορίας που θα δει από κοντά ο επισκέπτης είναι ο «anti-S/400» πύραυλος RAMPAGE που προμηθεύτηκε η Ελλάδα από το Ισραήλ καθώς επίσης και η Βόμβα SPICE των 1000 λιβρών. Πρόκειται για την συλλογή που μετατρέπει την βόμβα ελεύθερης πτώσης σε ένα «έξυπνο όπλο» και την ταξιδεύει δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, αναλόγως από το ύψος της άφεσης.Ο πύραυλος SCALP είναι αυτός που μπορεί να τοποθετηθεί σε φορείς τόσο των νεοαποκτηθέντων Rafale F3R όσο και των Mirage 2000-5 είναι μέρος της έκθεσης. Ένας πύραυλος που προορίζεται για την καταστροφή στρατηγικών στόχων βαθιά στην εχθρική ενδοχώρα καθώς έχει εμβέλεια 500+ χλμ.Για τα γαλλικά φτερά θα δει κανείς και τον πύραυλο METEOR των «ριπών ανέμου», πύραυλο που δημιουργεί όλες τις συνθήκες αντιπρόσβασης περιοχής ο οποίος μόλις κλειδώσει τον στόχο του δεν υπάρχει περίπτωση διαφυγής. (no escape zone)Όπλα θα υπάρχουν και για τα F-16 Viper όπως ο πύραυλος αέρος -αέρος CATM-120 AMRAAM, ο αντί-ραντάρ TGM-88 HARMΣτο προαύλιο του στρατοπέδου Παπάγου θα δει κανείς το USV «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ», ΗΗΜWW M998, Mη Eπανδρωμένο ελικόπτερο S-100, αυτό που είναι το Μη Επανδρωμένο των νέων φρεγατών Belh@rra.Επίσης στην στατική έκθεση θα είναι και το UAV ΑΡΧΥΤΑΣ, η Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drones, ΜΕΑ A-900, Μη Επανδρωμένο Επίγειο Σύστημα (UGV) «ΑGEMA», υποβρύχιοι ελκυστήρες DIVE JET ROTINOR, πύραυλος.Τα βλέμματα εύλογα θα τραβήξει το όχημα αναγνώρισης SPIKE NLOS με αερόχημα ORBITTER, μαζί με τους υπερσύγχρονους εκτοξευτής SPIKE. Είναι το όπλο που αλλάζει τα έως τώρα δεδομένα στον αντιαρματικό αγώνα καθώς μπορεί να πλήξει στόχους σε 32 και πλέον χλμ ενώ αν χρησιμοποιηθεί από τα επιθετικά ελικόπτερα Apache η απόσταση βολής φτάνει τα 50 χλμ.Ξεχωριστής αξίας όπλο που θα δει κανείς από κοντά είναι το USV «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ» ένα Μη Επανδρωμένο πλωτό που κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου μόλις από 5 στελέχη, πέντε μυαλά του πολεμικού ναυτικού.Και επειδή μιλάμε για το πολεμικό ναυτικό στον ίδιο χώρο θα υπάρχουν και συστοιχία κατευθυνομένων πυραύλων EXOCET, η νέα τορπίλη για τα υποβρύχια τύπου 214 SEAHAKE.Για τον Στρατό ξηράς αξία έχει η διαμόρφωση που έχουν πάρει δεκάδες M1117, όχημα επιθετικής αναγνώρισης, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα οχήματα που είχαμε παραλάβει μέσω EDA από τις ΗΠΑ. Στα επίγεια μέσα αξίζει η αναφορά στο Μη Επανδρωμένο Επίγειο Σύστημα (UGV) «ANTEOS» και τα περιπλανώμενα πυρομαχικά «ΑΡΠΥΙΑ».Τα νέα αυτά συστήματα, σε συνδυασμό με τη Νέα Δομή Δυνάμεων, την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, την ανάπτυξη του εγχώριου Οικοσυστήματος Καινοτομίας και αμυντικής βιομηχανίας, τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), την «Ασπίδα του Αχιλλέα» κ.ά. εντάσσονται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030», η οποία στοχεύει στη δημιουργία των ισχυρότερων Ενόπλων Δυνάμεων στην Ιστορία της Πατρίδας μας.