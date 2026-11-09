Σάλος στην Ουγγαρία: Συνελήφθη ο αδελφός του Βίκτορ Ορμπάν για εμπορία ανθρώπων

Στο επίκεντρο νέας υπόθεσης που αφορά το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, βρίσκεται ο αδελφός του, Αρόν Ορ...

Στο επίκεντρο νέας υπόθεσης που αφορά το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, βρίσκεται ο αδελφός του, Αρόν Ορμπάν, ο οποίος φέρεται να συνελήφθη με την υποψία της εμπορίας ανθρώπων. Την πληροφορία γνωστοποίησε ο σημερινός πρωθυπουργός της χώρας, Πέτερ Μάγιαρ, επικαλούμενος δημοσιεύματα του ουγγρικού Τύπου.«Σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου, ο αδελφός του Βίκτορ Ορμπάν, ο Αρόν Ορμπάν, τέθηκε υπό κράτηση με την υποψία της εμπορίας ανθρώπων», ανέφερε ο Μάγιαρ σε ανάρτησή του στο Facebook.Η είδηση έγινε αρχικά γνωστή μέσα από τον ιστότοπο Kontroll, ο οποίος ανήκει στον αδελφό του σημερινού πρωθυπουργού της Ουγγαρίας.Νωρίτερα, η ουγγρική αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις στη Βουδαπέστη, αλλά και σε δύο ακόμη πόλεις της γειτονικής επαρχίας Πεστ. Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, η επιχείρηση συνδέεται με δύο διαφορετικές ποινικές υποθέσεις, ενώ αρκετά άτομα οδηγήθηκαν υπό κράτηση.Στην ίδια ανακοίνωση επισημαινόταν ότι «πολλά πρόσωπα συνελήφθησαν», ενώ οι αστυνομικές έρευνες επεκτάθηκαν και στις κατοικίες των εμπλεκομένων. «Έρευνες διεξάγονται αυτή τη στιγμή στα σπίτια των προσώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομία, προσθέτοντας ότι περισσότερα στοιχεία για τις υποθέσεις και τα αδικήματα που διερευνώνται αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα το απόγευμα της ίδιας ημέρας.Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η νέα κυβέρνηση του συντηρητικού και φιλοευρωπαίου Πέτερ Μάγιαρ έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την ανατροπή του πολιτικού και διοικητικού συστήματος που είχε διαμορφωθεί επί των ημερών του Βίκτορ Ορμπάν. Ο Μάγιαρ ανέλαβε την πρωθυπουργία μετά την εκλογή του τον Μάιο, έχοντας δεσμευτεί να προχωρήσει σε αλλαγές και να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα διαφθοράς που, σύμφωνα με τις επικρίσεις κατά της προηγούμενης κυβέρνησης, είχαν πλήξει τη χώρα κατά τη διάρκεια της ανελεύθερης διακυβέρνησης Ορμπάν.Παράλληλα, η υπόθεση του Αρόν Ορμπάν προστίθεται σε μια σειρά ερευνών που έχουν ήδη οδηγήσει στη σύλληψη τριών πρώην υπουργών. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Γκιόργκι Ματόλσι, ο οποίος διετέλεσε διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ουγγαρίας για διάστημα 12 ετών και συγκαταλεγόταν στους στενότερους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, έχοντας χαρακτηριστεί «το δεξί χέρι» του Ορμπάν.