Σοβαρή υπόθεση με ανήλικη κοπέλα στην οδό Απόλλωνος στην Ξάνθη ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε τ...

Σοβαρή υπόθεση με ανήλικη κοπέλα στην οδό Απόλλωνος στην Ξάνθη ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Φωνή της Ξάνθης», άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στην ανήλικη ενώ εκείνη επέστρεφε στο σπίτι της, με την υπόθεση να διερευνάται ως απόπειρα βιασμού.Όπως αναφέρει η «Φωνή της Ξάνθης», το περιστατικό σημειώθηκε μετά τις 22:00 στην οδό Απόλλωνος. Ο άνδρας φέρεται να επιχείρησε να ακινητοποιήσει την ανήλικη και να προβεί σε σεξουαλική επίθεση σε βάρος της. Η κοπέλα αντέδρασε άμεσα και άρχισε να φωνάζει. Κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και παρενέβησαν φωνάζοντας από τα μπαλκόνια τους, με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο με τη μοτοσικλέτα του.Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησε άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης. Ο φερόμενος δράστης εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα στο κατάστημα όπου εργαζόταν και οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης και η υπόθεση έχει λάβει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης.