Προκαλεί ο ισλαμιστής Ερντογάν για την επέτειο του ψευδοκράτους: Η Κύπρος αποτελεί «εθνική υπόθεση» για την Άγκυρα - Η Τουρκία δεν πρόκειται να την εγκαταλείψει

«Συγχαίρω ολόψυχα την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου για την 43η επέτειο από την ίδρυσή της και μνημονεύω με σεβασμό τους ηρωικού...

Μήνυμα για την 43η επέτειο από τη μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα της Κύπρου ανήρτησε σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επαναλαμβάνοντας ότι η Κύπρος αποτελεί «εθνική υπόθεση» για την Άγκυρα και διαβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να την εγκαταλείψει.Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Τούρκος πρόεδρος συνεχάρη την αυτοαποκαλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» για την επέτειο ίδρυσής της, στις 15 Νοεμβρίου 1983, ενώ αναφέρθηκε στους νεκρούς και τους βετεράνους της τουρκικής πλευράς.«Συγχαίρω ολόψυχα την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου για την 43η επέτειο από την ίδρυσή της και μνημονεύω με σεβασμό τους ηρωικούς μάρτυρές μας και με ευγνωμοσύνη τους βετεράνους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.Απευθυνόμενος στους Τουρκοκύπριους, ο Ερντογάν πρόσθεσε: «Στέλνω τους χαιρετισμούς και τις θερμές ευχές μου στους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μου, με τους οποίους θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε τομέα».Ο Τούρκος πρόεδρος ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με μια κατηγορηματική αναφορά στη στάση της Άγκυρας απέναντι στο Κυπριακό: «Η Κύπρος είναι εθνική μας υπόθεση… Δεν θα αφήσουμε ποτέ την Κύπρο μόνη της, ό,τι κι αν συμβεί».Στα κατεχόμενα της Κύπρου βρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, και η ηγεσία των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, με αφορμή τη συμπλήρωση 43 ετών από τη μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους, στις 15 Νοεμβρίου 1983.Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, καταγράφεται η υποδοχή του Τούρκου αντιπροέδρου από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος μετέβη στα κατεχόμενα συνοδευόμενος από την ηγεσία των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.Το οπτικό υλικό περιλαμβάνει επίσης στιγμιότυπα από την επίσημη δεξίωση που παρέθεσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους, το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς μόνο από την Τουρκία.Το ψευδοκράτος αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τα ψηφίσματα 541 και 550, έχει χαρακτηρίσει νομικά άκυρη τη μονομερή ανακήρυξή του και έχει καλέσει τα κράτη να μην το αναγνωρίσουν.Η νέα τοποθέτηση του Τούρκου προέδρου έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του υπέρ της λύσης δύο κρατών στην Κύπρο, με την Άγκυρα να επιμένει στην αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων.