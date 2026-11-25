Ηχηρό ευρωπαϊκό «χαστούκι» στην αναθεωρητική ρητορική της Άγκυρας και ξεκάθαρη διπλωματική νίκη για την Ελλάδα και την Κύπρο καταγράφηκε σ...

Ηχηρό ευρωπαϊκό «χαστούκι» στην αναθεωρητική ρητορική της Άγκυρας και ξεκάθαρη διπλωματική νίκη για την Ελλάδα και την Κύπρο καταγράφηκε σήμερα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, όπου τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο της ΕΕ αποδομήσαν πλήρως το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι τα τετελεσμένα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν πρόκειται να περάσουν.Λαμβάνοντας τον λόγο ενώπιον των ευρωβουλευτών —ενόψει και του ψηφίσματος-καταπέλτη που τίθεται σε ψηφοφορία την Πέμπτη—, η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα, επαναβεβαίωσε την απόλυτη αλληλεγγύη των Βρυξελλών προς Αθήνα και Λευκωσία και κήρυξε νομικά ανυπόστατο το τουρκολιβυκό σύμφωνο του 2019: «Το μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών που υπεγράφη μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης το 2019 δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας. Παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, είναι άκυρο και χωρίς νομική ισχύ και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη», υπογράμμισε με κατηγορηματικό τρόπο.Τουρκικά νέαΗ παρέμβαση της κ. Σούιτσα αποτέλεσε ευθεία αποκαθήλωση των τουρκικών διεκδικήσεων, καθώς συνέδεσε άμεσα την ενταξιακή πορεία και τις ευρωτουρκικές σχέσεις με τον σεβασμό των συνόρων και του διεθνούς δικαίου. Όπως τόνισε, οι υποψήφιες χώρες δεν κρίνονται μόνο από τις εσωτερικές τους μεταρρυθμίσεις, αλλά και από τη στάση τους στο διεθνές πεδίο.«Παρακολουθούμε στενά κάθε ενέργεια ή δήλωση που θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες εντάσεις στην περιοχή ή να υπονομεύσει τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μονομερείς κινήσεις που αγνοούν τα δικαιώματα κρατών-μελών δεν είναι ανεκτές. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και προς την πλευρά της Λιβύης, ξεκαθαρίζοντας ότι η πολιτική της μετάβαση δεν πρέπει να υπονομεύεται από συμφωνίες που σπέρνουν διχασμό και νομική αβεβαιότητα, ενώ υπογράμμισε πως η ΕΕ θα συνεχίσει να θέτει σταθερά το ζήτημα σε κάθε επαφή της με την Άγκυρα.Συμβούλιο της ΕΕ: «Δεν είναι τεχνική διαφωνία, αλλά ζήτημα αρχής»Την ίδια ώρα, ηχηρή ήττα υπέστη και η πάγια προσπάθεια της τουρκικής διπλωματίας να παρουσιάσει τις παραβιάσεις της ως «διμερή τεχνική διαφορά». Εκ μέρους της ιρλανδικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Ιρλανδός υφυπουργός Τσάρλι ΜακΚόναλογκ ξεκαθάρισε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο αποτελεί «ζήτημα αρχής» για ολόκληρη την Ένωση.Επαναλαμβάνοντας την πλήρη στήριξη του Συμβουλίου σε Ελλάδα και Κύπρο, τόνισε ότι η αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να είναι επιλεκτική και προειδοποίησε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενεργήσει με ενότητα και αποφασιστικότητα απέναντι σε κάθε ενέργεια που πλήττει την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα ή τη δικαιοδοσία των κρατών-μελών της.Ευρωβουλή: Στο στόχαστρο «Γαλάζια Πατρίδα», casus belli, κυρώσεις και το καλώδιο Ελλάδας – ΚύπρουΙδιαίτερα αιχμηρές ήταν και οι παρεμβάσεις των Ελλήνων ευρωβουλευτών, που ανέδειξαν το πραγματικό μέγεθος της τουρκικής επιθετικότητας:Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας (ΕΛΚ), Μανώλης Κεφαλογιάννης, κατήγγειλε την απόπειρα επιβολής τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο, υπενθύμισε το άρθρο 3 της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας —που κατοχυρώνει το αναφαίρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια— και κατακεραύνωσε το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» καθώς και την απειλή πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας. «Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους-μέλους της ΕΕ είναι αμφισβήτηση της ίδιας της ΕΕ στο σύνολό της», τόνισε, προαναγγέλλοντας μια ηχηρή απάντηση της Ευρωβουλής την Πέμπτη.Από την πλευρά των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, στηλίτευσε την πρόσφατη κύρωση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης και ζήτησε μετάβαση από τα λόγια στις πράξεις. Όπως παρουσίασε, το ψήφισμα των Σοσιαλιστών αξιώνει:Επέκταση των ευρωπαϊκών κυρώσεων για την Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να καλύπτουν και παράνομες δραστηριότητες που βασίζονται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.Σύνδεση κάθε μελλοντικής συνεργασίας ΕΕ – Τουρκίας και Λιβύης με τον έμπρακτο σεβασμό του διεθνούς δικαίου.Ευρωπαϊκή ασπίδα προστασίας για το στρατηγικό έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και ΚύπρουΜε τον τρόπο αυτό, η συζήτηση στο Στρασβούργο εξελίχθηκε σε πανευρωπαϊκό ράπισμα κατά των τουρκικών σχεδιασμών, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα και η Λευκωσία προσέρχονται στην ψηφοφορία της Πέμπτης με ισχυρό ευρωπαϊκό μέτωπο στο πλευρό τους.