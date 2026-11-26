Γιατί το Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο του Λονδίνου εκθέτει αυτό τον κορμό δένδρου; Μήπως κάποιος διάσημος σκαρφάλωσε, αποκοιμήθ...
Γιατί το Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο του Λονδίνου εκθέτει αυτό τον κορμό δένδρου;
Η απάντηση είναι πως πρόκειται για ένα δένδρο-κατάσκοπο!
Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου τέτοιοι κορμοί φύτρωναν ξαφνικά στη νεκρή ζώνη μεταξύ των χαρακωμάτων των εμπολέμων. Επρόκειτο για κούφιους κορμούς μέσα στους οποίους κρύβονταν τολμηροί στρατιώτες οι οποίοι κατασκόπευαν τις γραμμές του αντιπάλου.
Το δένδρο της φωτογραφίας είναι ταλαιπωρημένο ώστε να ταιριάζει με το περιβάλλον της νεκρής ζώνης, το οποίο συνήθως είχε «οργωθεί» από το πυροβολικό των εμπολέμων.
Για καλύτερη προστασία των παρατηρητών συνήθως, ήταν επενδεδυμένα με μέταλλο.
Πάντως, το τελευταίο δεν ήταν αρκετό αν κάποιοι παρατηρητικοί στρατιώτες του εχθρού καταλάβαιναν το κόλπο.
Τότε, ο δυστυχής παρατηρητής μετατρεπόταν από κατάσκοπο σε ακίνητο στόχο.
Νίκος Γιαννόπουλος
ιστορικός
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