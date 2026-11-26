











Μήπως κάποιος διάσημος σκαρφάλωσε, αποκοιμήθηκε ή ακούμπησε πάνω του;Η απάντηση είναι πως πρόκειται για ένα δένδρο-κατάσκοπο!Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου τέτοιοι κορμοί φύτρωναν ξαφνικά στη νεκρή ζώνη μεταξύ των χαρακωμάτων των εμπολέμων. Επρόκειτο για κούφιους κορμούς μέσα στους οποίους κρύβονταν τολμηροί στρατιώτες οι οποίοι κατασκόπευαν τις γραμμές του αντιπάλου.Το δένδρο της φωτογραφίας είναι ταλαιπωρημένο ώστε να ταιριάζει με το περιβάλλον της νεκρής ζώνης, το οποίο συνήθως είχε «οργωθεί» από το πυροβολικό των εμπολέμων.Για καλύτερη προστασία των παρατηρητών συνήθως, ήταν επενδεδυμένα με μέταλλο.Πάντως, το τελευταίο δεν ήταν αρκετό αν κάποιοι παρατηρητικοί στρατιώτες του εχθρού καταλάβαιναν το κόλπο.Τότε, ο δυστυχής παρατηρητής μετατρεπόταν από κατάσκοπο σε ακίνητο στόχο.Νίκος Γιαννόπουλοςιστορικός