Ο ισλαμιστής Ερντογάν στέλνει στην κατεχόμενη Κύπρο το γνωστό τσιράκι του για την ανακήρυξη του ψευδοκρατους

Ο Τούρκος ισλαμιστής Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ, θα πραγματοποιήσει παράνομη επίσκεψη το πρωί της Κυριακής στα κατεχόμενα για να παρακ...

Ο Τούρκος ισλαμιστής Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ, θα πραγματοποιήσει παράνομη επίσκεψη το πρωί της Κυριακής στα κατεχόμενα για να παρακολουθήσει την παρέλαση στην κατεχόμενη Λευκωσία για την 43η παράνομη “ανακήρυξη” του ψευδοκράτους.Όπως μεταδίδουν τα τουρκοκυπριακά (τ/κ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο κ. Γιλμάζ θα παραστεί και στην δεξίωση που θα δώσει το βράδυ στο παράνομο «προεδρικό» ο Τουφάν Έρχιουρμαν για την μαύρη “επέτειο” και στην τελετή έναρξης του λεγόμενου «σταδίου ειρήνης» και της λίμνης του κάμπος του παράνομου «τεχνολογικού πανεπιστημίου Μέσης Ανατολής».Το πρωί της Κυριακής, στις 9.30 θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στα μνημεία του Κιουτσιούκ και του πρώτου κατοχικού ηγέτη, Ραούφ Ντενκτάς στα οποία αναμένεται να παρευρεθεί και ο Τούρκος Αντιπρόεδρος. Η παρέλαση σε κεντρική λεωφόρο της κατεχόμενης Λευκωσίας θα ξεκινήσει στις 10. Ομιλητές θα είναι ο κατοχικός ηγέτης και ο Τούρκος ισλαμιστής Αντιπρόεδρος.Το ακροβατικό σμήνος της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας «Τουρκικά Αστέρια» θα πραγματοποιήσει στις 15:30 της Κυριακής αεροπορική επίδειξη μπροστά από το μνημείο Ατατούρκ στην παραλιακή λεωφόρο της Κερύνειας.Επιπλέον, τουρκικά πολεμικά πλοία βρίσκονται σε κατεχόμενη Κερύνεια και στην κατεχόμενη Αμμόχωστο και το κοινό μπορεί να τα επισκεφθεί. Πρόκειται για το περιπολικό πλοίο TCG Karadeniz Ereğli (P-1214), την πυραυλάκατο TCG Tufan (P-333) και το περιπολικό πλοίο TCG Karataş (P-1212) των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων.