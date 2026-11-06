Καταποντισμός του τούρκου στον ΟΗΕ... Προβάδισμα για την Κοσταρικανή υποψήφια για την θέση του Γεν. Γραμματέα!

Προβάδισμα στην κούρσα της διαδοχής του Αντόνιο Γκουτέρες δείχνει να έχει η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν που ενίσχυσε το προβάδισμά της στην άτυπη...

Προβάδισμα στην κούρσα της διαδοχής του Αντόνιο Γκουτέρες δείχνει να έχει η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν που ενίσχυσε το προβάδισμά της στην άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.Η Κοσταρικανή υποψήφια που στην τελευταία άτυπη ψηφοφορία έλαβε 12 ψήφους ενθάρρυνσης και 3 αποθάρρυνσης, ακολουθείται από τον Αργεντινό Ραφαέλ Γκρόσι, νυν Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος έλαβε 9 ψήφους ενθάρρυνσης και 4 αποθάρρυνσης.Σημειώνεται ότι ο Τούρκος υποψήφιος, Φεριντούν Σινιρλίογλου, καταποντίστηκε λαμβάνοντας μόλις 3 ψήφους ενθάρρυνσης και 8 αποθάρρυνσης ενώ πήρε και 4 λευκά.Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.Αναλυτικά τα αποτελέσματα:Γκρίνσπαν: 12-3-0Γκρόσι: 9-4-2Μπίρκετ: 8-5-2Λάνα: 7-6-2Σινιρλίογλου: 3-8-4Ολάρα: 4-9-2Εσπινόζα: 3-10-2Μπάκι: 1-14-0