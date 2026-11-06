Καταποντισμός του τούρκου στον ΟΗΕ... Προβάδισμα για την Κοσταρικανή υποψήφια για την θέση του Γεν. Γραμματέα!

Προβάδισμα στην κούρσα της διαδοχής του Αντόνιο Γκουτέρες δείχνει να έχει η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν που ενίσχυσε το προβάδισμά της στην άτυπη...
Προβάδισμα στην κούρσα της διαδοχής του Αντόνιο Γκουτέρες δείχνει να έχει η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν που ενίσχυσε το προβάδισμά της στην άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
Η Κοσταρικανή υποψήφια που στην τελευταία άτυπη ψηφοφορία έλαβε 12 ψήφους ενθάρρυνσης και 3 αποθάρρυνσης, ακολουθείται από τον Αργεντινό Ραφαέλ Γκρόσι, νυν Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος έλαβε 9 ψήφους ενθάρρυνσης και 4 αποθάρρυνσης.
Σημειώνεται ότι ο Τούρκος υποψήφιος, Φεριντούν Σινιρλίογλου, καταποντίστηκε λαμβάνοντας μόλις 3 ψήφους ενθάρρυνσης και 8 αποθάρρυνσης ενώ πήρε και 4 λευκά.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Γκρίνσπαν: 12-3-0
Γκρόσι: 9-4-2
Μπίρκετ: 8-5-2
Λάνα: 7-6-2
Σινιρλίογλου: 3-8-4
Ολάρα: 4-9-2
Εσπινόζα: 3-10-2
Μπάκι: 1-14-0
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