«Να μας θυμάστε με Αγάπη...» Το Βίντεο του Στάθη Λαζαρίδη πριν την ενέδρα και το μακελειό στα Ζωνιανά!

Δείτε το βίντεο που τράβηξε ο αδικοχαμένος ειδικος φρουρός πριν την δολοφονική ενέδρα στα Ζωνιανά, στις 5 Νοεμβρίου το 2007 Σαν χτες ...
Δείτε το βίντεο που τράβηξε ο αδικοχαμένος ειδικος φρουρός πριν την δολοφονική ενέδρα στα Ζωνιανά, στις 5 Νοεμβρίου το 2007
Σαν χτες στις 5 Νοεμβρίου 2007 στα Ζωνιανά της Κρήτης είχε λάβει χώρα η ένοπλη επίθεση σε βάρος Αστυνομικών από σημαντικό αριθμό ενόπλων που χρησιμοποιούσαν αυτόματα όπλα "Καλάσνικοφ".
Ο 27χρονος Στάθης Λαζαρίδης, πατέρας ενός μωρού μόλις δύο μηνών, επέβαινε στα πρώτα αυτοκίνητα που δέχτηκαν τους πυροβολισμούς.
Διεκομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υποβλήθηκε σε λεπτή χειρουργική επέμβαση.
Δείτε το βίντεο που τράβηξε ο αδικοχαμένος ειδικος φρουρός πριν την δολοφονική ενέδρα στα Ζωνιανά
Επί οχτώ χρόνια βρισκόταν σε "άγρυπνο κώμα" κι έδινε μάχη, προκειμένου να μπορέσει να αποκτήσει ξανά επαφή με το περιβάλλον.
Τελικά δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 6ης Σεπτεμβρίου 2015, στο 401 νοσοκομείο που νοσηλευόταν, σε ηλικία 35 ετών.
policenet.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.