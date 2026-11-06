«Να μας θυμάστε με Αγάπη...» Το Βίντεο του Στάθη Λαζαρίδη πριν την ενέδρα και το μακελειό στα Ζωνιανά!

















Δείτε το βίντεο που τράβηξε ο αδικοχαμένος ειδικος φρουρός πριν την δολοφονική ενέδρα στα Ζωνιανά, στις 5 Νοεμβρίου το 2007Σαν χτες στις 5 Νοεμβρίου 2007 στα Ζωνιανά της Κρήτης είχε λάβει χώρα η ένοπλη επίθεση σε βάρος Αστυνομικών από σημαντικό αριθμό ενόπλων που χρησιμοποιούσαν αυτόματα όπλα "Καλάσνικοφ".Οι αστυνομικοί των ΤΑΕ που πήραν μέρος σε επιχείρηση στα Ζωνιανά, προκειμένου να κάνουν έφοδο για τον εντοπισμό φυτειών κάνναβης, δέχτηκαν καταιγισμό πυροβολισμών από αγνώστους, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του Ειδικού Φρουρού Στάθη Λαζαρίδη και τον ελαφρύτερο τραυματισμό δυο ακόμα Ειδικών Φρουρών!Ο 27χρονος Στάθης Λαζαρίδης, πατέρας ενός μωρού μόλις δύο μηνών, επέβαινε στα πρώτα αυτοκίνητα που δέχτηκαν τους πυροβολισμούς.Διεκομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υποβλήθηκε σε λεπτή χειρουργική επέμβαση.Δείτε το βίντεο που τράβηξε ο αδικοχαμένος ειδικος φρουρός πριν την δολοφονική ενέδρα στα Ζωνιανά