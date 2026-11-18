Στην ίδια περιοχή πριν από 11 χρόνια είχε ξεδιπλωθεί ένοπλη αυτονομιστική ενέργεια αλβανών, από κατάλοιπα του uck που έδρασε κατά την διά...

Στην ίδια περιοχή πριν από 11 χρόνια είχε ξεδιπλωθεί ένοπλη αυτονομιστική ενέργεια αλβανών, από κατάλοιπα του uck που έδρασε κατά την διάρκεια του εμφυλίου...

Σε συνολικά πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές των Σκοπίων για το δίκτυο που φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα με εντολή από το Ιράν. Σημειώνεται ότι οι σκοπιανές Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο, που φέρεται ως συνεργός των συλληφθέντων. Οι συλληφθέντες είναι ύποπτοι για συνεργασία με αλλοδαπούς και σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις από αυτούς συνελήφθησαν στα Σκόπια και ένας στην Ελλάδα. Αυτό που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό από τα ρεπορτάζ και καταθέτει με βεβαιότητα ο "Στόχος", είναι ότι οι συλληφθέντες είναι Αλβανικής εθνικότητας, μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, από την μειονότητα που αποτελεί σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού των Σκοπίων. Είναι από 29 ετών ο μικρότερος εως και 73 ετών ο μεγαλύτερος.

Ο ρόλος της Μοσάντ και της ΕΥΠ

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ισραηλινό δίκτυο Ynet, πληροφορίες στις αρχές της Ελλάδας και των Σκοπίων που οδήγησαν στις συλλήψεις έδωσε και η ισραηλινή Μοσάντ.

Μετά τις πληροφορίες η υπηρεσία ασφαλείας των Σκοπίων, από τις αρχές του 2026, σε συνεργασία με την ελληνική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες ξένες υπηρεσίες, έχει αναλάβει δράση για την αποκάλυψη των σχεδίων ατόμων που συνδέονται με ιρανικούς παράγοντες, για την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών. Συγκεκριμένα, ανέλαβε μια σειρά επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με στόχο την αποκάλυψη ενός δικτύου, που συνδέεται με τον Ιρανό πολίτη Edris Jahangiri Mavaneh, ο οποίος συνδέεται με άλλους παράγοντες των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσής του με τον «βαρόνο» ναρκωτικών Naji Sharifi Zindashti.

Το δίκτυο αποτελείται από άτομα εγκατεστημένα σε εγκληματικές οργανώσεις στα Σκόπια, τα οποία, υπό τις άμεσες οδηγίες του Ιρανού πολίτη, ανέλαβαν προπαρασκευαστικές υλικοτεχνικές δραστηριότητες για την πραγματοποίηση τρομοκρατικής πράξης/δολοφονίας εναντίον ενός ατόμου στην Ελλάδα.

Μέσω ανταλλαγής πληροφοριών με ξένες υπηρεσίες, αποκαλύφθηκε ο τρόπος δράσης τους, για τη διεξαγωγή συνωμοτικών συναντήσεων στο έδαφος τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, και επιβεβαιώθηκαν οι διασυνδέσεις τους με τον Ιρανό πολίτη, ο οποίος είναι ο κύριος φορέας της σχεδιαζόμενης τρομοκρατικής ενέργειας.