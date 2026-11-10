ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ: Αυτό που αρνήθηκαν οι Έλληνες, το δέχτηκαν οι Γάλλοι: Η «μεσογειακή» θέση της Αθήνας κλονίστηκε

Μια νέα διπλωματική εξέλιξη σχετικά με την Τουρκία σημειώθηκε στο έργο της Διασύνδεσης της Μεγάλης Θάλασσας (GSI), το οποίο προβλέπει τη ...

Μια νέα διπλωματική εξέλιξη σχετικά με την Τουρκία σημειώθηκε στο έργο της Διασύνδεσης της Μεγάλης Θάλασσας (GSI), το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, γράφει σήμερα η τουρκική Haber7.Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο , η Γαλλία ενημέρωσε εγγράφως την Τουρκία μέσω διπλωματικής οδού για την έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο του έργου.Ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στις 8 Νοεμβρίου από τον ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ανέφερε ότι είχε πραγματοποιηθεί γραπτή επικοινωνία μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας σχετικά με την έναρξη των εργασιών .Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η Γαλλία ενημέρωσε την Τουρκία αφότου η Ελλάδα και η Κύπρος χορήγησαν τις απαραίτητες άδειες για τις εργασίες στο πλαίσιο του GSI.Η επαφή της Γαλλίας με την Τουρκία ερμηνεύεται ως αποδοχή από το Παρίσι των συνόρων που έχουν καθοριστεί μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας στη Μεσόγειο.Τουρκική γεωπολιτική ανάλυσηΠροηγούμενα δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο ανέφεραν επίσης ότι η Γαλλία διεξήγαγε διπλωματικές επαφές με την Τουρκία.Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής με ημερομηνία 6 Νοεμβρίου, το οποίο επικαλείται τουρκικές διπλωματικές πηγές, η Άγκυρα ζήτησε να υποβληθεί γραπτώς η συμφωνία σχετικά με τις εργασίες στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Παγκόσμια Κατάσταση (GSI) .Η έκθεση ανέφερε ότι η Γαλλία βρισκόταν σε επαφή με την Τουρκία σχετικά με τις δραστηριότητες του ερευνητικού της σκάφους και ότι βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία διπλωματικής αλληλογραφίας.Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν συγκεκριμένα ότι η κοινοποίηση της Γαλλίας προς την Τουρκία δεν σήμαινε ότι η Άγκυρα είχε εγκρίνει το έργο.Ωστόσο, το πλήρες κείμενο της δήλωσης και οι λεπτομέρειες της διπλωματικής αλληλογραφίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.Συνεπώς, οι δηλώσεις και από τις δύο πλευρές είναι κρίσιμες για την οριστική αξιολόγηση του πεδίου εφαρμογής της ειδοποίησης που απέστειλε η Γαλλία στην Τουρκία και της επίσημης στάσης της Άγκυρας επί του θέματος.vatandaş 4 saat önceKamil 6 saat önceHaber7